Лунин в Овьедо: ближе к игровой практике, дальше от Реала

Sport.ua – о новом витке карьеры самого перспективного украинского голкипера

  • 15.01.2020 17:20
  • 1046 просмотров
  • 4 комментария
Лунин в Овьедо: ближе к игровой практике, дальше от Реала
© ФК Овьедо. Андрей Лунин (слева)
Все еще юный украинский голкипер Андрей Лунин, принадлежащий «Реалу», перешел из «Вальядолида» в «Овьедо». На правах аренды, до конца нынешнего сезона. Именно «Овьедо» оказался тем коллективом, который смог официально гарантировать украинцу статус футболиста основного состава. Наверное, непосредственно этот факт и склонил вектор выбора в пользу одного из аутсайдеров Сегунды. По слухам, в услугах Лунина еще была заинтересована «Альмерия», но там статус основного нашему чемпиону мира среди 20-летних не гарантировали. Якобы хотели видеть кипера и в составе дебютанта УПЛ «Днепра-1», где, по всей видимости, он бы имел «железное» место в основе. Но, похоже, этот вариант Лунина не устроил. 
 
Что касается отказа «днепрянам», то в этой связи логику Лунина понять просто. Причем не только понять, но и принять. Конечно же, хотелось бы, чтобы игрок такого уровня играл в чемпионате Украины, тем самым поднимая хоть чуточку выше планку этого самого чемпионата. Но, с точки зрения личных амбиций и перспектив, возвращение в Днепр для Лунина было бы явным шагом назад. Не исключено ведь, что «Днепр-1» в весенней части соревнований будет играть в «нижней» шестерке. Стало быть, возможности проявить себя, обратить на себя внимание из далекого Мадрида практически не будет. Лучше уж остаться в Испании. И попытаться доказать свою профпригодность на месте, под боком у «сливочных». 
 
Так что с точки зрения дальнейших перспектив Лунин поступил правильно, оставшись в Испании. Подкупает и его желание играть, а не греть скамейку. В прошлом сезоне в аренде в «Леганесе» украинский вратарь провел лишь семь матчей во всех турнирах, сезон нынешний в «Вальядолиде» на тех же условиях получился еще хуже – лишь два поединка, да и те в Кубке страны. Только девять матчей на клубном уровне за такой продолжительный период для вратаря – ничтожно малый отрезок. Тем более, для вратаря, все еще претендующего на ангажемент в «Мадриде» и на поездку со сборной Украины на Евро-2020.  
 
***
 
Сейчас уже нецелесообразно «копать глубоко» по поводу – почему же у Лунина доселе практически не было игровой практики. Все на поверхности. Наверняка в этой связи что тренер «Леганеса» Пеллегрино, что наставник «Вальядолида» Гонсалес, не говоря уже о рулевом «Реала» Зидане, на позиции первого номера своих команд видели других исполнителей. В частности, Серхио Гонсалес продолжал ставить на основного кипера команды Масипа даже тогда, когда тот откровенно «лажал». И в этом нет ничего удивительного, как наверняка не было и предвзятого отношения тренера к украинцу: просто тренер доверяет другому. Нечто подобное в прошлом сезоне наблюдалось и в «Леганесе». 
 
Что касается «Реала», то там другая история. Совсем другая. Поначалу казалось, что Зидан просто игнорит Лунина по сугубо банальной причине: из-за необходимости выбрать «второго лишнего» из пары вратарей Андрей Лунин – Люка Зидан (сын Зинедина Зидана). Однако, в нынешнем сезоне в заявке «Мадрида» не оказалось ни «чужого» Андрея, ни родного Люки. Выбор Зидана на вратарской позиции следующий: Куртуа, Ареоля, Альтубе. Первые двое – известные и опытные голкиперы, но до критического возраста им еще играть и играть. Третий – 19-летний страж ворот второй «сливочной» команды, который, по отзывам испанских СМИ, с точки зрения таланта не уступит ни Лунину, ни Зидану-младшему. И да, чтобы расставить все точки над «і» - не корысти ради, а ради ее, справедливости: Люка Зидан тоже не «пальцем деланный». Он чемпион Европы среди 17-летних, старше Лунина лишь на один год. Чего уж, он еще и сын главного тренера. Если судить со всех этих «колоколен», то шансов у Лунина стать сейчас хотя бы третьим по иерархии голкипером «Реала» - ноль целых, ноль десятых. Кстати, Люка тоже не стал третьим: его папа спровадил в аренду в «Сантандер». Так что, наверное, всерьез рассчитывать на попадание хотя бы в стартовый протокол «Мадрида» у Лунина сейчас нет даже малейшего шанса. Потому что конкуренция сумасшедшая. Ну, на то он и «Реал». 
 
Но надеяться на лучшее Андрей, конечно же, должен. Он молод, амбициозен, дисциплинирован. Да и контракт со «сливочными» у него действителен до конца сезона 2024 года. За эти четыре года может всякое произойти, не только ведь плохое, но и хорошее для Лунина.
Однако, Андрею нужно полностью отдавать себе отчет в том, куда именно он пришел. 17-е место во втором по силе испанском дивизионе, отставание от зоны вылета – лишь одно очко: вот реалии его новой команды. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понимать, что оборона «Овьедо» сейчас не отличается особой надежностью. Андрею гарантируют место в основе, и это хорошо, но гарантировать ему отсутствие элементарных просчетов в защите команды никто по определению не сможет. Коль так, то работы будет много, это как пить дать, и, скорее всего, Лунин тоже будет ошибаться: длительный простой не может не сказаться. И вот у этой «медали» есть только две стороны. Либо Лунин своей надежной и феерической игрой заставит всех себя еще раз зауважать (в первую очередь на «Сантьяго Бернабеу»), либо после возможных серьезных ляпов он потеряет уверенность в себе, а с ней и место в основе. 
 
То есть, можем констатировать, что Лунин выбрал очень рисковый и скользкий путь. Ведь одно дело - сидеть на лавке в благополучном «Вальядолиде», сетуя на судьбу и получая поощрения в виде обязательного вызова от Андрея Шевченко, и совсем другое – пытаться разгребать завалы в унылом захолустье, не исключая вариант пропасть под этими руинами. 
 
Но это его выбор. Смею надеяться – вполне осознанный. И если 20-летний голкипер сможет с честью выйти из этого положения, уже нынешним летом у него в карьере может появиться кто-то более солидный. Вряд ли «Мадрид», но хороший середняк Примеры вполне может быть. Да и Евро от Лунина в таком случае никуда не денется. Но вот если Андрей провалится в «Овьедо», то дальнейших вариантов у него будет немного. 
 
И переход в «Днепр-1» в таком случае может показаться спасительным кругом.
 
Валерий ВАСИЛЕНКО
 
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    acfred
      acfred, 15.01.2020 17:40
    0
    все в порядке, после Реала это не после ЧУКры, молод все впереди, дай Бог, в среднюю команды Испании Примеры перспектива точно есть, а пока так
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 15.01.2020 17:39
    0
    brothers_skill_found, 15.01.2020 17:27
    Підпис фото : © ФК Овьедо. Андрей Лунин (слева)
    Ви що стібетесь ?
    Це ж і так зрозуміло, що він зліва!!!
    Продовжуєте робити з читачів дурнів!!!
    ну мало ли, может кто не знает лунина))
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 15.01.2020 17:33
    0
    Да все нормас, в реале все равно на сегодня пост № 1 занят, а выходить когда-некогда уже видим какое счастье. Попривыкнет, заиграет и пойдет куда-то в нормальный клуб, пусть даже не в сливочный но первым, все ж лучше чем за спиной у именитых воротников сидеть пол карьеры. Главное только что б не лажал, а то как вспомню что тот же коваль в Испании вытворять начал, да вояж бойко никакой и тд и тп
    Ссылка
    brothers_skill_found
    online
      brothers_skill_found, 15.01.2020 17:27
    +2
    Підпис фото : © ФК Овьедо. Андрей Лунин (слева)
    Ви що стібетесь ?
    Це ж і так зрозуміло, що він зліва!!!
    Продовжуєте робити з читачів дурнів!!!
    Ссылка
    brothers_skill_found
    online
      brothers_skill_found, 15.01.2020 17:27
    +2
    Підпис фото : © ФК Овьедо. Андрей Лунин (слева)
    Ви що стібетесь ?
    Це ж і так зрозуміло, що він зліва!!!
    Продовжуєте робити з читачів дурнів!!!
    Ссылка
    acfred
      acfred, 15.01.2020 17:40
    0
    все в порядке, после Реала это не после ЧУКры, молод все впереди, дай Бог, в среднюю команды Испании Примеры перспектива точно есть, а пока так
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 15.01.2020 17:39
    0
    brothers_skill_found, 15.01.2020 17:27
    Підпис фото : © ФК Овьедо. Андрей Лунин (слева)
    Ви що стібетесь ?
    Це ж і так зрозуміло, що він зліва!!!
    Продовжуєте робити з читачів дурнів!!!
    ну мало ли, может кто не знает лунина))
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 15.01.2020 17:33
    0
    Да все нормас, в реале все равно на сегодня пост № 1 занят, а выходить когда-некогда уже видим какое счастье. Попривыкнет, заиграет и пойдет куда-то в нормальный клуб, пусть даже не в сливочный но первым, все ж лучше чем за спиной у именитых воротников сидеть пол карьеры. Главное только что б не лажал, а то как вспомню что тот же коваль в Испании вытворять начал, да вояж бойко никакой и тд и тп
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности