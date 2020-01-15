Лунин в Овьедо: ближе к игровой практике, дальше от Реала

Все еще юный украинский голкипер Андрей Лунин, принадлежащий «Реалу», перешел из «Вальядолида» в «Овьедо» . На правах аренды, до конца нынешнего сезона. Именно «Овьедо» оказался тем коллективом, который смог официально гарантировать украинцу статус футболиста основного состава. Наверное, непосредственно этот факт и склонил вектор выбора в пользу одного из аутсайдеров Сегунды. По слухам, в услугах Лунина еще была заинтересована «Альмерия», но там статус основного нашему чемпиону мира среди 20-летних не гарантировали. Якобы хотели видеть кипера и в составе дебютанта УПЛ «Днепра-1», где, по всей видимости, он бы имел «железное» место в основе. Но, похоже, этот вариант Лунина не устроил.

Что касается отказа «днепрянам», то в этой связи логику Лунина понять просто. Причем не только понять, но и принять. Конечно же, хотелось бы, чтобы игрок такого уровня играл в чемпионате Украины, тем самым поднимая хоть чуточку выше планку этого самого чемпионата. Но, с точки зрения личных амбиций и перспектив, возвращение в Днепр для Лунина было бы явным шагом назад. Не исключено ведь, что «Днепр-1» в весенней части соревнований будет играть в «нижней» шестерке. Стало быть, возможности проявить себя, обратить на себя внимание из далекого Мадрида практически не будет. Лучше уж остаться в Испании. И попытаться доказать свою профпригодность на месте, под боком у «сливочных».

Так что с точки зрения дальнейших перспектив Лунин поступил правильно, оставшись в Испании. Подкупает и его желание играть, а не греть скамейку. В прошлом сезоне в аренде в «Леганесе» украинский вратарь провел лишь семь матчей во всех турнирах, сезон нынешний в «Вальядолиде» на тех же условиях получился еще хуже – лишь два поединка, да и те в Кубке страны. Только девять матчей на клубном уровне за такой продолжительный период для вратаря – ничтожно малый отрезок. Тем более, для вратаря, все еще претендующего на ангажемент в «Мадриде» и на поездку со сборной Украины на Евро-2020.

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Сейчас уже нецелесообразно «копать глубоко» по поводу – почему же у Лунина доселе практически не было игровой практики. Все на поверхности. Наверняка в этой связи что тренер «Леганеса» Пеллегрино, что наставник «Вальядолида» Гонсалес, не говоря уже о рулевом «Реала» Зидане, на позиции первого номера своих команд видели других исполнителей. В частности, Серхио Гонсалес продолжал ставить на основного кипера команды Масипа даже тогда, когда тот откровенно «лажал». И в этом нет ничего удивительного, как наверняка не было и предвзятого отношения тренера к украинцу: просто тренер доверяет другому. Нечто подобное в прошлом сезоне наблюдалось и в «Леганесе».

Что касается «Реала», то там другая история. Совсем другая. Поначалу казалось, что Зидан просто игнорит Лунина по сугубо банальной причине: из-за необходимости выбрать «второго лишнего» из пары вратарей Андрей Лунин – Люка Зидан (сын Зинедина Зидана). Однако, в нынешнем сезоне в заявке «Мадрида» не оказалось ни «чужого» Андрея, ни родного Люки. Выбор Зидана на вратарской позиции следующий: Куртуа, Ареоля, Альтубе. Первые двое – известные и опытные голкиперы, но до критического возраста им еще играть и играть. Третий – 19-летний страж ворот второй «сливочной» команды, который, по отзывам испанских СМИ, с точки зрения таланта не уступит ни Лунину, ни Зидану-младшему. И да, чтобы расставить все точки над «і» - не корысти ради, а ради ее, справедливости: Люка Зидан тоже не «пальцем деланный». Он чемпион Европы среди 17-летних, старше Лунина лишь на один год. Чего уж, он еще и сын главного тренера. Если судить со всех этих «колоколен», то шансов у Лунина стать сейчас хотя бы третьим по иерархии голкипером «Реала» - ноль целых, ноль десятых. Кстати, Люка тоже не стал третьим: его папа спровадил в аренду в «Сантандер». Так что, наверное, всерьез рассчитывать на попадание хотя бы в стартовый протокол «Мадрида» у Лунина сейчас нет даже малейшего шанса. Потому что конкуренция сумасшедшая. Ну, на то он и «Реал».

Но надеяться на лучшее Андрей, конечно же, должен. Он молод, амбициозен, дисциплинирован. Да и контракт со «сливочными» у него действителен до конца сезона 2024 года. За эти четыре года может всякое произойти, не только ведь плохое, но и хорошее для Лунина.

Однако, Андрею нужно полностью отдавать себе отчет в том, куда именно он пришел. 17-е место во втором по силе испанском дивизионе, отставание от зоны вылета – лишь одно очко: вот реалии его новой команды. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понимать, что оборона «Овьедо» сейчас не отличается особой надежностью. Андрею гарантируют место в основе, и это хорошо, но гарантировать ему отсутствие элементарных просчетов в защите команды никто по определению не сможет. Коль так, то работы будет много, это как пить дать, и, скорее всего, Лунин тоже будет ошибаться: длительный простой не может не сказаться. И вот у этой «медали» есть только две стороны. Либо Лунин своей надежной и феерической игрой заставит всех себя еще раз зауважать (в первую очередь на «Сантьяго Бернабеу»), либо после возможных серьезных ляпов он потеряет уверенность в себе, а с ней и место в основе.

То есть, можем констатировать, что Лунин выбрал очень рисковый и скользкий путь. Ведь одно дело - сидеть на лавке в благополучном «Вальядолиде», сетуя на судьбу и получая поощрения в виде обязательного вызова от Андрея Шевченко, и совсем другое – пытаться разгребать завалы в унылом захолустье, не исключая вариант пропасть под этими руинами.

Но это его выбор. Смею надеяться – вполне осознанный. И если 20-летний голкипер сможет с честью выйти из этого положения, уже нынешним летом у него в карьере может появиться кто-то более солидный. Вряд ли «Мадрид», но хороший середняк Примеры вполне может быть. Да и Евро от Лунина в таком случае никуда не денется. Но вот если Андрей провалится в «Овьедо», то дальнейших вариантов у него будет немного.

И переход в «Днепр-1» в таком случае может показаться спасительным кругом.

Валерий ВАСИЛЕНКО