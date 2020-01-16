ВИДЕО. Как Буяльский с метра не попал по пустым воротам

«Динамо» продолжает подготовку к весенней части сезона в Турции. В среду, 15-го января, «бело-синие» прибыли на побережье Средиземного моря, и четверг, 16-го января, стал первым полноценным тренировочным днем, когда удалось провести два занятия — утреннее и вечернее.
В игровой серии «оранжевые» против «зеленых» получилось настоящее противостояние. В этом тактическом упражнении, при игре на трое ворот, территориальное преимущество постоянно переходило от одной команды к другой. Сильнейшими оказались именно «зеленые», среди которых особенно выделялся Виталий Буяльский (правда, в одном из эпизодов Буяльский умудрился не забить с метра, послав мяч в перекладину — прим. ред.).
Источник — ФК Динамо Киев
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Помойка набирает ход
Только один лох Буяльский
С метра никак не попадёт
Помойка набирает ход
Только один лох Буяльский
С метра никак не попадёт
Помойка набирает ход
Только один лох Буяльский
С метра никак не попадёт
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