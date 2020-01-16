ВИДЕО. Как Буяльский с метра не попал по пустым воротам

Киевское «Динамо» провело вечернюю тренировку на сборе в Турции

  • 16.01.2020 21:26
  • 4136 просмотров
  • 3 комментария
ВИДЕО. Как Буяльский с метра не попал по пустым воротам
© ФК Динамо Киев

«Динамо» продолжает подготовку к весенней части сезона в Турции. В среду, 15-го января, «бело-синие» прибыли на побережье Средиземного моря, и четверг, 16-го января, стал первым полноценным тренировочным днем, когда удалось провести два занятия — утреннее и вечернее.

В игровой серии «оранжевые» против «зеленых» получилось настоящее противостояние. В этом тактическом упражнении, при игре на трое ворот, территориальное преимущество постоянно переходило от одной команды к другой. Сильнейшими оказались именно «зеленые», среди которых особенно выделялся Виталий Буяльский (правда, в одном из эпизодов Буяльский умудрился не забить с метра, послав мяч в перекладину — прим. ред.).

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Динамо Киев

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Forever_young_13_pidor
      Forever_young_13_pidor, 16.01.2020 22:10
    +2
    Forever_young_12, 16.01.2020 22:00
    Голубой вагон бежит качается
    Помойка набирает ход
    Только один лох Буяльский
    С метра никак не попадёт
    Тебе зато засадят с километра, сильно там не радуйся
    Ссылка
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 16.01.2020 22:00
    -5
    Голубой вагон бежит качается
    Помойка набирает ход
    Только один лох Буяльский
    С метра никак не попадёт
    Ссылка
    Forever_young_13_pidor
      Forever_young_13_pidor, 16.01.2020 21:59
    -3
    По таким большим воротам и в перекладину, я думаю весной будет такая же унылая игра
    Ссылка
    Forever_young_13_pidor
      Forever_young_13_pidor, 16.01.2020 22:10
    +2
    Forever_young_12, 16.01.2020 22:00
    Голубой вагон бежит качается
    Помойка набирает ход
    Только один лох Буяльский
    С метра никак не попадёт
    Тебе зато засадят с километра, сильно там не радуйся
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности