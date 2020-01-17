Аделаида. Ястремская вышла в финал, обыграв Соболенко

Вторая ракетка Украины впервые сразится за титул на турнире серии Премьер

  • 17.01.2020 04:22
  • 1461 просмотр
  • 11 комментариев
Аделаида. Ястремская вышла в финал, обыграв Соболенко
© Jimmie48 Photography. Даяна Ястремская
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№24 WTA) одержала еще одну победу на хардовом Премьере в Аделаиде. 
 
В 1/2 финала 19-летняя украинка в двух непростых сетах обыграла Арину Соболенко из Беларуси (№12 WTA).
 
Аделаида. Полуфинал
Даяна Ястремская (Украина) – Арина Соболенко (Беларусь) – 6:4, 7:6(4)
 
Третья очная встреча теннисисток не выпала из общей канвы личных противостояний, напомнив события предыдущих матчей. 
 
Не секрет, что обе теннисистки играют в схожем стиле, делаю ставку на мощные плоские удары. Соболенко ранее имела солидное преимущество на подаче, но в розыгрышах, зачастую, была менее успешной.
 
Этот матч показал, что подача у Ястремской улучшилась, в остальных компонентах она также чувствовала себя великолепно. И все же, теннисистка из Беларуси была в прекрасной форме, и дарить очки не собиралась. Поэтому Даяне пришлось попотеть в прямом смысле этого слова.
 
В первом сете украинка лучше двигалась, принимала правильные решения и не дала ни единого шанса Арине на своей подаче. На приеме Ястремская создавала солидные проблемы оппонентке и с пятой попытки все же реализовала брейкпоинт. Это случилось в пятом гейме, но больше к брейкпоинтам никто так и не подобрался. Завершила сет Даяна подачей навылет.
 
 
Вторая партия имела уже совсем другой уровень интриги. Ястремская начала с быстрого брейка, но каждый гейм становился все упорнее. Девушки все чаще доходили до счета 40:40, матч затягивался. Даяна стала хуже двигаться, на подаче начались определенные проблемы. Также стало хуже с приемом второй подачи Соболенко, это был тревожный знак.
 
Все вышесказанное привело к тому, что в шестом гейме счет стал равным. С этого момента стиль игры снова изменился, девушки зарабатывали большинство очков за счет мощной подачи и старались не ввязываться в длинные розыгрыши. Результатом стал тай-брейк, на котором Даяна  сразу же повела 3:0, а потом и 6:2. Соболенко удалось отыграть два матчбола, но на третьем – она пробила в сетку.
 
Ястремская заслуженно шагает в первый финал на турнирах серии Премьер, статистика матча тому подтверждением. В матче за титул ее ждет еще одна атакующая теннисистка, но уровень оппозиции может быть еще выше.
 
В финале Ястремская сразится против лидера мирового рейтинга Эшли Барти или американки Даниэль Коллинс.
 
С понедельника Даяна установит личный рекорд в рейтинге WTA, если Даниэль Коллинз не возьмет титул в Аделаиде. Украинка может дебютировать в топ-20, если выиграет турнир.
 

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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    Віталій Возняк
    online
      Віталій Возняк, 17.01.2020 05:06
    0
    vital, 17.01.2020 04:54
    *обіграла 3 дівчат із ТОП-20 звісно...
    Правильніше буде - обіграла 3 спортсменок з другої десятки. А це - признак того, що зараз її гра вже на рівні першої десятки.
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 17.01.2020 04:54
    +3
    *обіграла 3 дівчат із ТОП-20 звісно...
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    vital
    online
      vital, 17.01.2020 04:52
    +1
    Ну і про подачу та подвійні. По-перше теніс Даяни енергозатратний і вона дійсно втомлюється і під цим починає сипати невимушеними помилками. По-друге, українка свідомо йшла на ризик, часто подаючи другу подачу, як першу (одного разу 167 км зауважував табло показувало), щоб не давати шансів білорусці шансів на вінерс одразу з прийому.
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    vital
    online
      vital, 17.01.2020 04:48
    +4
    Красива перемога Даяни! Ястремська знову добре грала перші півтора сета, була близька зробити подвійний брейк, але потім трохи збавила, зробивши 3 подвійних у одному геймі і дала змогу вирівняти білорусці ситуацію. Такі ситуації: програш після домінування впродовж перших 1,5 сетів минулого року бували в Даяни і добре що вона сьогодні не наступила на ті ж граблі, зібралася і довела матч до перемоги. Витратила Даяна зайвих сил і емоцій, але перемога на таї це завжди ефектно і важливо для росту впевненості у власних силах.
    Таким чином Даяна обіграла цього тижня одразу 3-х дівчат із ТОП-30, з чим її можна привітати. До речі, Коллінз може стати четвертою "щасливицею" в цій приємній для українців компанії, якщо звісно американка зможе обіграти господарку Барті. Видно що Коллінз у хорошій формі і її успіх у матчі з Світоліною був не випадковим.
    Не хотілося б звісно щоб потрачені в Аделаїді сили, завадили успішно виступити Даяні на АО. Але там трохи інший формат - ігри через день, а тут завтра вже 4-а гра за 4 дні.
    Успішного фіналу Даянці.
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    Alex K
      Alex K, 17.01.2020 04:45
    +4
    Сан Саныч, 17.01.2020 04:27
    Я один заметил что Даяна пластику носа сделала? )) Ну по симпатичней смотрится )))
    Ты один это придумал. Пластика - это 3-4 недели капитального восстановления (отеки, кровотечение, отдох от анестезии) и потом ещё пол года никаких нельзя нагрузок. Полное восстановление дыхания может затянуться до года. Так что вряд ли б она такое сделала «незаметно для окружающих».
    Ссылка
    Александр Ад
    online
    Александр Ад, 17.01.2020 04:44
    +3
    Мо-ло-дець .Так в 2 сеті підсела перша подача,но проявила силу волі в решаючій момент на тай-брейку..Браво!У Соболенко подача по швідкости вище ніж у Серени!
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    симон петлюра
    online
      симон петлюра, 17.01.2020 04:40
    +5
    будем наблюдать а наблюдать всё интересней
    Ссылка
    u6464u
    online
      u6464u, 17.01.2020 04:30
    +5
    не плохой матч,Арнольд белорусский держался как мог,но Даянка выстояла,молодца,с подачей что то надо делать,хромает заметно.
    Ссылка
    володимир жованик
      володимир жованик, 17.01.2020 04:30
    +5
    Чудовий матч від Даяни.Меньшиб подвійних. Такби у фіналі з Барті!
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    serega-2019
    online
      serega-2019, 17.01.2020 04:30
    +7
    Супер матч !!!
    Найщиріші вітання Даяні та поздоровлення з перемогою!!
    Матч видався дуже цікавим, напруженим та енерго затратним!!
    Як і писали деякі вболівальники: буде заруба, так воно і вийшло..
    Даяні міцного здоров`я, швидкого відновлення, позитиву, гарного настрою, впевненості, успіхів у фіналі і звісно ж перемоги !!!
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    Сан Саныч
      Сан Саныч, 17.01.2020 04:27
    -3
    Я один заметил что Даяна пластику носа сделала? )) Ну по симпатичней смотрится )))
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    serega-2019
    online
      serega-2019, 17.01.2020 04:30
    +7
    Супер матч !!!
    Найщиріші вітання Даяні та поздоровлення з перемогою!!
    Матч видався дуже цікавим, напруженим та енерго затратним!!
    Як і писали деякі вболівальники: буде заруба, так воно і вийшло..
    Даяні міцного здоров`я, швидкого відновлення, позитиву, гарного настрою, впевненості, успіхів у фіналі і звісно ж перемоги !!!
    Ссылка
    симон петлюра
    online
      симон петлюра, 17.01.2020 04:40
    +5
    будем наблюдать а наблюдать всё интересней
    Ссылка
    u6464u
    online
      u6464u, 17.01.2020 04:30
    +5
    не плохой матч,Арнольд белорусский держался как мог,но Даянка выстояла,молодца,с подачей что то надо делать,хромает заметно.
    Ссылка
    володимир жованик
      володимир жованик, 17.01.2020 04:30
    +5
    Чудовий матч від Даяни.Меньшиб подвійних. Такби у фіналі з Барті!
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 17.01.2020 04:48
    +4
    Красива перемога Даяни! Ястремська знову добре грала перші півтора сета, була близька зробити подвійний брейк, але потім трохи збавила, зробивши 3 подвійних у одному геймі і дала змогу вирівняти білорусці ситуацію. Такі ситуації: програш після домінування впродовж перших 1,5 сетів минулого року бували в Даяни і добре що вона сьогодні не наступила на ті ж граблі, зібралася і довела матч до перемоги. Витратила Даяна зайвих сил і емоцій, але перемога на таї це завжди ефектно і важливо для росту впевненості у власних силах.
    Таким чином Даяна обіграла цього тижня одразу 3-х дівчат із ТОП-30, з чим її можна привітати. До речі, Коллінз може стати четвертою "щасливицею" в цій приємній для українців компанії, якщо звісно американка зможе обіграти господарку Барті. Видно що Коллінз у хорошій формі і її успіх у матчі з Світоліною був не випадковим.
    Не хотілося б звісно щоб потрачені в Аделаїді сили, завадили успішно виступити Даяні на АО. Але там трохи інший формат - ігри через день, а тут завтра вже 4-а гра за 4 дні.
    Успішного фіналу Даянці.
    Ссылка
    Alex K
      Alex K, 17.01.2020 04:45
    +4
    Сан Саныч, 17.01.2020 04:27
    Я один заметил что Даяна пластику носа сделала? )) Ну по симпатичней смотрится )))
    Ты один это придумал. Пластика - это 3-4 недели капитального восстановления (отеки, кровотечение, отдох от анестезии) и потом ещё пол года никаких нельзя нагрузок. Полное восстановление дыхания может затянуться до года. Так что вряд ли б она такое сделала «незаметно для окружающих».
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 17.01.2020 04:54
    +3
    *обіграла 3 дівчат із ТОП-20 звісно...
    Ссылка
    Александр Ад
    online
    Александр Ад, 17.01.2020 04:44
    +3
    Мо-ло-дець .Так в 2 сеті підсела перша подача,но проявила силу волі в решаючій момент на тай-брейку..Браво!У Соболенко подача по швідкости вище ніж у Серени!
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 17.01.2020 04:52
    +1
    Ну і про подачу та подвійні. По-перше теніс Даяни енергозатратний і вона дійсно втомлюється і під цим починає сипати невимушеними помилками. По-друге, українка свідомо йшла на ризик, часто подаючи другу подачу, як першу (одного разу 167 км зауважував табло показувало), щоб не давати шансів білорусці шансів на вінерс одразу з прийому.
    Ссылка
    Віталій Возняк
    online
      Віталій Возняк, 17.01.2020 05:06
    0
    vital, 17.01.2020 04:54
    *обіграла 3 дівчат із ТОП-20 звісно...
    Правильніше буде - обіграла 3 спортсменок з другої десятки. А це - признак того, що зараз її гра вже на рівні першої десятки.
    Ссылка
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