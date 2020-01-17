Аделаида. Ястремская вышла в финал, обыграв Соболенко

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№24 WTA) одержала еще одну победу на хардовом Премьере в Аделаиде.

В 1/2 финала 19-летняя украинка в двух непростых сетах обыграла Арину Соболенко из Беларуси (№12 WTA).

Аделаида. Полуфинал

Даяна Ястремская (Украина) – Арина Соболенко (Беларусь) – 6:4, 7:6(4)

Третья очная встреча теннисисток не выпала из общей канвы личных противостояний, напомнив события предыдущих матчей.

Не секрет, что обе теннисистки играют в схожем стиле, делаю ставку на мощные плоские удары. Соболенко ранее имела солидное преимущество на подаче, но в розыгрышах, зачастую, была менее успешной.

Этот матч показал, что подача у Ястремской улучшилась, в остальных компонентах она также чувствовала себя великолепно. И все же, теннисистка из Беларуси была в прекрасной форме, и дарить очки не собиралась. Поэтому Даяне пришлось попотеть в прямом смысле этого слова.

В первом сете украинка лучше двигалась, принимала правильные решения и не дала ни единого шанса Арине на своей подаче. На приеме Ястремская создавала солидные проблемы оппонентке и с пятой попытки все же реализовала брейкпоинт. Это случилось в пятом гейме, но больше к брейкпоинтам никто так и не подобрался. Завершила сет Даяна подачей навылет.

Вторая партия имела уже совсем другой уровень интриги. Ястремская начала с быстрого брейка, но каждый гейм становился все упорнее. Девушки все чаще доходили до счета 40:40, матч затягивался. Даяна стала хуже двигаться, на подаче начались определенные проблемы. Также стало хуже с приемом второй подачи Соболенко, это был тревожный знак.

Все вышесказанное привело к тому, что в шестом гейме счет стал равным. С этого момента стиль игры снова изменился, девушки зарабатывали большинство очков за счет мощной подачи и старались не ввязываться в длинные розыгрыши. Результатом стал тай-брейк, на котором Даяна сразу же повела 3:0, а потом и 6:2. Соболенко удалось отыграть два матчбола, но на третьем – она пробила в сетку.

Ястремская заслуженно шагает в первый финал на турнирах серии Премьер, статистика матча тому подтверждением. В матче за титул ее ждет еще одна атакующая теннисистка, но уровень оппозиции может быть еще выше.

В финале Ястремская сразится против лидера мирового рейтинга Эшли Барти или американки Даниэль Коллинс.

С понедельника Даяна установит личный рекорд в рейтинге WTA, если Даниэль Коллинз не возьмет титул в Аделаиде. Украинка может дебютировать в топ-20, если выиграет турнир.