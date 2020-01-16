The Times: УЕФА готовит новую реформу Лиги чемпионов

УЕФА планирует немного изменить формат Лиги Чемпионов, самого престижного футбольного турнира Европы.

По данным британских журналистов, календарь обновленной Лиги чемпионов будет увеличен на 4 матча в сезоне. Будет изменен формат группового этапа ЛЧ или же добавлен еще один раунд.

Первый вариант: 8 групп по 6 команд в групповом раунде

Второй вариант: 6 групп по 6 команд в групповом раунде

Третий вариант: дополнительный раунд 1/4 финала (2 группы по 4 команды)

В каждом из вариантов календарь Лиги чемпионов удлиняется на 4 матча в сезоне.

Реформа может негативно повлиять на английский футбол, поскольку календарь в Англии очень насыщен, команды проводят много матчей в АПЛ, Кубке Англии и Кубке лиги. Реформа ЛЧ может привести к отсутствию вакантных дат в Англии для дополнительных четырех поединков.