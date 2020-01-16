The Times: УЕФА готовит новую реформу Лиги чемпионов

Британские журналисты раскопали интересные нюансы о будущем формате ЛЧ

  • 16.01.2020 18:59
  • 1797 просмотров
  • 2 комментария
The Times: УЕФА готовит новую реформу Лиги чемпионов
© Twitter
УЕФА планирует немного изменить формат Лиги Чемпионов, самого престижного футбольного турнира Европы.
 
По данным британских журналистов, календарь обновленной Лиги чемпионов будет увеличен на 4 матча в сезоне. Будет изменен формат группового этапа ЛЧ или же добавлен еще один раунд.
  • Первый вариант: 8 групп по 6 команд в групповом раунде
  • Второй вариант: 6 групп по 6 команд в групповом раунде
  • Третий вариант: дополнительный раунд 1/4 финала (2 группы по 4 команды)
В каждом из вариантов календарь Лиги чемпионов удлиняется на 4 матча в сезоне.
 
Реформа может негативно повлиять на английский футбол, поскольку календарь в Англии очень насыщен, команды проводят много матчей в АПЛ, Кубке Англии и Кубке лиги. Реформа ЛЧ может привести к отсутствию вакантных дат в Англии для дополнительных четырех поединков.
 
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Источник — The Times

(9 голосов)

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Комментарии
    Dukalis12
    online
      Dukalis12, 16.01.2020 19:25
    0
    Может быть веселее
    Ссылка
    axylinam
    axylinam, 16.01.2020 19:06
    0
    Хорошие изменения в любом варианте
    Ссылка
    Dukalis12
    online
      Dukalis12, 16.01.2020 19:25
    0
    Может быть веселее
    Ссылка
    axylinam
    axylinam, 16.01.2020 19:06
    0
    Хорошие изменения в любом варианте
    Ссылка
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