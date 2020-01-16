Australian Open. Украинки узнали соперниц в основной сетке

Состоялась жеребьевка Открытого чемпионата Австралии по теннису

  • 16.01.2020 10:05
  • 3129 просмотров
  • 5 комментариев
Australian Open. Украинки узнали соперниц в основной сетке
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина
Состоялась жеребьевка основной сетки одиночного женского разряда на Открытом чемпионате Австралии по теннису.
 
Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA), посеянная под пятым номером, в стартовом матче сыграет против Кэти Бултер из Великобритании (№317 WTA), которая заявилась по «защищенному рейтингу».
 
Даяна Ястремская (№24 WTA) начнет турнир поединком против одной из победительниц квалификации.
 
Третья ракетка Украины Катерина Козлова (№91 WTA) в первом раунде встретится против Присциллы Хон (№139 WTA), которой организаторы выдали вайлд кард.
 
Леся Цуренко (№120 WTA) на старте соревнований сразится с первой ракеткой мира Эшли Барти.
 
Катерина Бондаренко (№534 WTA), которая заявлена по «защищенному рейтингу», начнет соревнования матчем против еще одной обладательницы вайлд кард Арины Родионовой (№201 WTA), представляющей Австралию.
 
Основная сетка Australian Open стартует 20 января.
 
 
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Источник — WTA Insider

(11 голосов)

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Комментарии
    vital
    online
      vital, 16.01.2020 10:37
    +1
    Суперники в першому колі по силам нашим дівчатам, крім Лесі звісно. Якщо чесно, не бачу Цуренко в матчах за збірну. Хай краще молодь (та ж Марта) грає і набирається досвіду.
    Ссылка
    Николай Власов
      Николай Власов, 16.01.2020 10:30
    +4
    Удачи девоченки
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    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 16.01.2020 10:23
    +9
    Перше коло всі, крім Лесі, мають хороші шанси пройти. Катям далі, якщо пройдуть, буде важко. У Бондаренко Бертенс, Козлова ж, можливо, посперечається з Кербер, якщо в тієї є реальні проблеми після гри з Даяною.
    Даяні, як завжди, "пощастило" з сіткою. Возняцькі у другому колі, яка грає останній турнір в кар'єрі і знаходиться нібито в непоганій формі, могла б і не попастися. Далі вже зрозуміло: Конта, Серена, тут нікуди не подінешся від 23-го номера посіву.
    У Еліни суцільні її улюбленці: Севастова/Мугуруса у третьому колі, Бертенс в четвертому. Якщо перші дві зараз поки теж нічого не показують, то нідерландка буде фавориткою в очній зустрічі, якщо та відбудеться.
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    axylinam
    axylinam, 16.01.2020 10:14
    +2
    Свитолиной очень повезло-разминочный матч,Цуренко на выход
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    kerch30
    online
      kerch30, 16.01.2020 10:12
    +3
    Барти не повезло
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    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 16.01.2020 10:23
    +9
    Перше коло всі, крім Лесі, мають хороші шанси пройти. Катям далі, якщо пройдуть, буде важко. У Бондаренко Бертенс, Козлова ж, можливо, посперечається з Кербер, якщо в тієї є реальні проблеми після гри з Даяною.
    Даяні, як завжди, "пощастило" з сіткою. Возняцькі у другому колі, яка грає останній турнір в кар'єрі і знаходиться нібито в непоганій формі, могла б і не попастися. Далі вже зрозуміло: Конта, Серена, тут нікуди не подінешся від 23-го номера посіву.
    У Еліни суцільні її улюбленці: Севастова/Мугуруса у третьому колі, Бертенс в четвертому. Якщо перші дві зараз поки теж нічого не показують, то нідерландка буде фавориткою в очній зустрічі, якщо та відбудеться.
    Ссылка
    Николай Власов
      Николай Власов, 16.01.2020 10:30
    +4
    Удачи девоченки
    Ссылка
    kerch30
    online
      kerch30, 16.01.2020 10:12
    +3
    Барти не повезло
    Ссылка
    axylinam
    axylinam, 16.01.2020 10:14
    +2
    Свитолиной очень повезло-разминочный матч,Цуренко на выход
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 16.01.2020 10:37
    +1
    Суперники в першому колі по силам нашим дівчатам, крім Лесі звісно. Якщо чесно, не бачу Цуренко в матчах за збірну. Хай краще молодь (та ж Марта) грає і набирається досвіду.
    Ссылка
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