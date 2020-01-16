Australian Open. Украинки узнали соперниц в основной сетке

Состоялась жеребьевка основной сетки одиночного женского разряда на Открытом чемпионате Австралии по теннису.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA), посеянная под пятым номером, в стартовом матче сыграет против Кэти Бултер из Великобритании (№317 WTA), которая заявилась по «защищенному рейтингу».
Даяна Ястремская (№24 WTA) начнет турнир поединком против одной из победительниц квалификации.
Третья ракетка Украины Катерина Козлова (№91 WTA) в первом раунде встретится против Присциллы Хон (№139 WTA), которой организаторы выдали вайлд кард.
Леся Цуренко (№120 WTA) на старте соревнований сразится с первой ракеткой мира Эшли Барти.
Катерина Бондаренко (№534 WTA), которая заявлена по «защищенному рейтингу», начнет соревнования матчем против еще одной обладательницы вайлд кард Арины Родионовой (№201 WTA), представляющей Австралию.
Основная сетка Australian Open стартует 20 января.
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Источник — WTA Insider
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Даяні, як завжди, "пощастило" з сіткою. Возняцькі у другому колі, яка грає останній турнір в кар'єрі і знаходиться нібито в непоганій формі, могла б і не попастися. Далі вже зрозуміло: Конта, Серена, тут нікуди не подінешся від 23-го номера посіву.
У Еліни суцільні її улюбленці: Севастова/Мугуруса у третьому колі, Бертенс в четвертому. Якщо перші дві зараз поки теж нічого не показують, то нідерландка буде фавориткою в очній зустрічі, якщо та відбудеться.
Даяні, як завжди, "пощастило" з сіткою. Возняцькі у другому колі, яка грає останній турнір в кар'єрі і знаходиться нібито в непоганій формі, могла б і не попастися. Далі вже зрозуміло: Конта, Серена, тут нікуди не подінешся від 23-го номера посіву.
У Еліни суцільні її улюбленці: Севастова/Мугуруса у третьому колі, Бертенс в четвертому. Якщо перші дві зараз поки теж нічого не показують, то нідерландка буде фавориткою в очній зустрічі, якщо та відбудеться.
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