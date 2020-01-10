Заруба Атлетико и Барсы, драка Михалика, неудача биатлонисток

Главные новости за 9 января на Sport.ua

  • 10.01.2020 06:45
  • 1718 просмотров
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Заруба Атлетико и Барсы, драка Михалика, неудача биатлонисток
© Twitter. Жоао Феликс и Месси
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 9 января.
 
Два гола подопечных Вальверде были отменены по ходу противостояния.
 
Смотрите видеообзор полуфинального матча Суперкубка Испании.
 
В полуфинальном матче «Барселона» проиграла мадридскому «Атлетико».
 
Бывший игрок сборной Украины был удален с поля в полуфинальном матче турнира в Луцке.
 
Состоялась первая биатлонная гонка в 2020 году.
 
Клуб Первой лиги расстался с главным тренером.
 
Украинский форвард продолжит карьеру в полтавском клубе.
 
Футбольный агент уверен, что талантливых свободных агентов необходимо подписывать.
 
Известный агент считает, что президент киевского клуба выбрал правильный путь.
 
Хавбек перешел из киевского «Динамо» на правах аренды до конца сезона.
 
Sport.ua искренне желает Денису не пополнить этот список.
 
Жерсон Родригеш занимается поиском нового клуба.
 
Заграничная пресса сообщает о том, что вице-чемпиону Украины якобы понадобился Паулиньо.
 
Sport.ua – о топ-игроках, на которых не рассчитывают в нынешних клубах.
 
Алексей Коляго анонсирует предстоящее континентальное первенство по гандболу.
 
Денис Шаховец анонсирует первый этап Кубка мира в 2020 году.
 
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Источник — Sport.ua

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