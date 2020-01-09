Гармашу на заметку: десять провалов украинцев в Турции

Sport.ua искренне желает Денису не пополнить этот список

  • 09.01.2020 10:50
  • 3149 просмотров
  • 3 комментария
Гармашу на заметку: десять провалов украинцев в Турции
© ФК Ризеспор

Ближайшие полгода 29-летний хавбек «Динамо» на правах аренды проведет в турецком «Ризеспоре», где выступает другой экс-динамовец Николай Морозюк. Пользуясь случаем, вспоминаем, как складывалась карьере в Турции у других известных украинцев.

Юрий КАЛИТВИНЦЕВ

Когда: 1999 год
Где: «Трабзонспор»
Как: 15 матчей (1 гол)

Злоключения наших легионеров по ту сторону Черного моря начались еще в прошлом веке. Юрий Калитвинцев перебрался в Трабзон спустя неполный год после знаменитого гола «Барселоне». На тот момент ему было 31, и пару сезонов в запасе еще оставалось. Но ничего у легенды «Динамо» не вышло.

«Одноклубники мирились с четырехмесячной задержкой зарплаты, а я не стал этого делать. Сыграл полсезона, подал в суд, судился. О честности турок ходят легенды. Я ее почувствовал на себе. Как мне рассказали в Киеве представители турецкого клуба, Трабзон - город-миллионник. На самом деле, даже если учитывать пригороды и горные селения, там даже 500 тысяч не будет. То есть, обманывали даже в мелочах», - позже рассказывал Калитвинцев.

Неудивительно, что при первой же возможности украинец сбежал из Турции и подписался в ЦСКА, где в итоге завершил карьеру.

Сергей РЕБРОВ

Когда: 2002-04 года
Где: «Фенербахче»
Как: 41 матч (5 голов)

Не сумел толком проявить себя в Турции и Сергей Ребров. После неудачи в Англии он так и не пришел в себя, хотя на «Шюкрю Сарачоглу» и выходил на поле намного чаще и даже выиграл чемпионат. Пять голов за два года - мизер на фоне других форвардов «Фенербахче». Например, Пьер ван Хойдонк в одном только сезоне-2003/04 наколотил 24 гола в чемпионате, а годом ранее бразилец Вашингтон забил 9 в 11 играх, прежде чем у него обнаружили проблемы с сердцем.

Неудивительно, что «Канарейки» не стали выкупать Реброва, и он вернулся в Англию, а затем и в Украину, где значительно усилил «Динамо» в стартовавшей гонке вооружений с «Шахтером».

Артем МИЛЕВСКИЙ

Когда: 2013 год
Где: «Газиантепспор»
Как: 9 матчей (1 гол)

Милевский попал в Газиантеп под аккомпанемент тирад Олега Блохина, мол, я пьяных не тренирую. Наставник негодовал, что однажды Миля вместе с Алиевым явились на занятие с перегаром. Турки, однако, рискнули и подмахнули с бывшим динамовцем трехлетний контракт с годовой зарплатой 800 тысяч долларов.

Судя по всему, Миля рассчитывал, что Газиантеп -  такой себе клон Антальи. Когда же обнаружил, что попал в скромный провинциальный городок у сирийской границы, то явно захандрил и однажды даже разбил по пьяни «Феррари». Клуб вскоре с ним попрощался.

Позже агент Милевского Александр Панков говорил, что «Газиантепспор» так и не заплатил Артему ни копейки за полгода. Единственное, что удалось получить - 100 тысяч евро за досрочный разрыв контракта. Если честно, в этот раз турок даже можно понять.

Денис БОЙКО

Когда: 2016-18 года
Где: «Бешикташ»
Как: 5 матчей (7 пропущенных)

Денис Бойко переходил в «Бешикташ» с большой помпой после лучшего сезона в карьере в «Днепре», но в Турции не показал и 1% от своих талантов. В первой же игре за «Орлов» украинец пропустил штрафной в «свой» угол, а затем потерял ворота при подаче с углового. Вторая игра - и снова все плохо: команда вылетела из Кубка.

С тех пор тренеры «Бешикташа» больше не рисковали и держали Дениса подальше от ворот, полагаясь на класс испанца Фабри и опыт 36-летнего Толги Зенгина. Бойко какое-то время сидел в запасе, потом съездил в аренду в «Малагу», но провалился и там - его ляпы стали одной из причин отставки Хуанде Рамоса.

Дело пахло ссылкой в какой-нить Казахстан, но, тут троица Бущан-Коваль-Рудько завалила тест на профпригодность после ухода Шовковского, и «Динамо» срочно понадобился вратарь.

Владислав КУЛАЧ

Когда: 2016 год
Где: «Эскишехирспор»
Как: 6 матчей

У Кулача была неплохая репутация в середняках УПЛ, а в «Стали» он вообще забивал в каждом третьем матче. Но после переезда в Турцию все таланты Влада куда-то испарились.

В Эскишехире Кулач должен был заменить ветерана Теофаниса Гекаса, который забил 5 голов в 10 матчах и пошел на повышение. Но ничего не вышло. Украинец пару раз появился на поле, ничем не запомнился и дальше только полировал скамейку. Команде, правда, не помогло и это - ее ждал вылет. Кулач же впоследствии реанимировал карьеру в «Заре» и, особенно, «Ворскле».

Александр КАРАВАЕВ

Когда: 2017 год
Где: «Фенербахче»
Как: 6 матчей (1 гол)

Один из самых громких фэйлов в нашем списке. Караваев переходил в «Фенербахче» не сбитым летчиком, как Ребров, и не был замечен в нарушениях режима, как Милевский. Но все равно провалился.

Уже третий выход украинца на замену в Суперлиге получился фатальным. В матче с «Кайсериспором» Александр появился на поле на 66-й минуте при счете 1:1, а в итоге «Фенербахче» проиграл 1:4. С тех пор Дик Адвокат услугами Караваева больше не пользовался, и он вернулся в Украину.

Возможно, Караваеву помешало то, что в «Фенербахче» его использовали на позиции вингера. На фланге защиты в сборной он выглядит и сильнее, и уместнее. Впрочем, что гадать? Факт остается фактом - свой шанс подняться уровнем выше Александр упустил.

Александр РЫБКА

Когда: 2017-19 года
Где: «Карабюкспор», «Афжет Афьонспор»
Как: 38 матчей (76 пропущенных)

Тут даже комментировать нечего - если голкипер пропускает в среднем по два гола за матч, то у него явно очень большие проблемы.

Да, Рыбка играл за худшую команду Суперлиги. Его «Карабюкспор» набрал только 12 очков за весь сезон, отстав от 17-й позиции почти на 20 балов. Команда сыпалась с первого тура и пропускала пачками. Потом «Афжет Афьонспор» - клуб из второй турецкой лиги, тут даже анализировать ничего не хочется. Но правда и то, что к 2017-у и сам Рыбка соответствовал исключительно командам такого уровня.

Пожалеть Александра можно исключительно за то, что терпел он унижения бесплатно - «Карабюкспор» месяцами не платил зарплату. На днях появилась информация, что украинец выиграл суд, но его бывший клуб уже свалился в любители и, скорее всего, повторит трюк «Днепра».

Антон КРАВЧЕНКО

Когда: 2018 год
Где: «Карабюкспор»
Как: 16 матчей

Еще один страдалец из «Карабюкспора». Антон все 16 матчей в Турции начинал в стартовом составе, и 15 из них команда проиграла.

Положительных моментов тут просто не было: Кравченко и привозил, и даже в свои ворота разок забил. Вдобавок, как и Рыбке, надругательства со стороны более успешных клубов ему так и не оплатили. И ведь не скажешь, что защитник из Антона откровенно никакой - и в «Олимпике», и сейчас в Венгрии он смотрится вполне адекватно. Но в тот раз агент привез его в ну очень неудачное место.

Евгений ОПАНАСЕНКО

Когда: 2018-н.в.
Где: «Коньяспор»
Как: 11 матчей

Опанасенко был одним из самых прогрессирующих игроков у Юрия Вернидуба в «Заре», забивал «Динамо». В Турцию переехал явно ради более вкусного контракта, не оценив чисто игровые риски, а зря - подвинуть из основы словенца Нейца Скубица не получилось.

Как итог - девять матчей в прошлом сезоне и ноль появлений на поле в текущем. Тренер Айкут Коджаман явно не против избавиться от украинца, но у того еще полгода по контракту. И поскольку платит «Коньяспор» исправно, Опанасенко вряд ли сдвинется с места до лета, а уже затем вернется в Украину как свободный агент. Если уж заработки, то до конца.

Александр ГЛАДКИЙ

Когда: 2018-н.в.
Где: «Ризеспор», «Адана Демирспор»
Как: 37 матчей (11 голов)

Пусть вас не вводит в заблуждение статистика Гладкого в Турции. В Суперлиге за «Ризеспор» он не забил ни разу в восьми матчах, поражая ворота только клубов второго дивизиона или каких-то сельских коллективов в Кубке.

Темпы деградации ужасают: всего три года назад Александр не без скандала переходил из «Шахтера» в «Динамо», а сегодня выступает за середняка второй лиги чемпионата Турции, и даже там наиграл лишь 470 минут в 17 турах. Очевидно, конец карьеры не за горами, хотя Гладкий - сверстник Суареса и Игуаина, им всем по 32.

Роман СИНЧУК

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Источник — Sport.ua

(9 голосов)

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Комментарии
    shoko
      shoko, 09.01.2020 12:00
    0
    Manticora, 09.01.2020 11:31
    Вижу кормильца нет)) Спетлял на заработки семью кормить)) Вот и не попал в эту сферу
    Писать бред - это диагноз. Селезнёв в Турции был в полном порядке. Его случай скорее яркое исключение из неудач.
    Ссылка
    Manticora
      Manticora, 09.01.2020 11:31
    0
    Вижу кормильца нет)) Спетлял на заработки семью кормить)) Вот и не попал в эту сферу
    Ссылка
    axylinam
      axylinam, 09.01.2020 10:54
    +1
    Позорище редкостное,да уж,но ничего, наши привыкли позориться,поэтому и едут туда
    Ссылка
    axylinam
      axylinam, 09.01.2020 10:54
    +1
    Позорище редкостное,да уж,но ничего, наши привыкли позориться,поэтому и едут туда
    Ссылка
    shoko
      shoko, 09.01.2020 12:00
    0
    Manticora, 09.01.2020 11:31
    Вижу кормильца нет)) Спетлял на заработки семью кормить)) Вот и не попал в эту сферу
    Писать бред - это диагноз. Селезнёв в Турции был в полном порядке. Его случай скорее яркое исключение из неудач.
    Ссылка
    Manticora
      Manticora, 09.01.2020 11:31
    0
    Вижу кормильца нет)) Спетлял на заработки семью кормить)) Вот и не попал в эту сферу
    Ссылка
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