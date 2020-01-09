ОФИЦИАЛЬНО. Ковалец покинул Оболонь-Бровар

Клуб Первой лиги «Оболонь-Бровар» объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Сергеем Ковальцом.
Контракт, который был рассчитан до 30 июня 2020 года, расторгнут по обоюдному согласию сторон. Ковалец работал с «Оболонь-Броваром» с 13 июня 2018 года.
После 19 туров Первой лиги «Оболонь-Бровар» идет шестым в турнирной таблице, отставая от лидера сезона, «Руха», всего на два очка.
Ранее Ковалец был признан лучшим тренером Первой лиги в 2019 году.
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Источник — ФК Оболонь-Бровар
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