ОФИЦИАЛЬНО. Ковалец покинул Оболонь-Бровар

Клуб Первой лиги «Оболонь-Бровар» объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Сергеем Ковальцом.

Контракт, который был рассчитан до 30 июня 2020 года, расторгнут по обоюдному согласию сторон. Ковалец работал с «Оболонь-Броваром» с 13 июня 2018 года.

После 19 туров Первой лиги «Оболонь-Бровар» идет шестым в турнирной таблице, отставая от лидера сезона, «Руха», всего на два очка.

Ранее Ковалец был признан лучшим тренером Первой лиги в 2019 году.