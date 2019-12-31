Сергей Ковалец признан лучшим тренером Первой лиги Украины в 2019-м году

Всеукраинское объединение тренеров по футболу называет лучшего тренера первого дивизиона чемпионата Украины по итогам 2019 года.

Третий год подряд Объединение определяет лучшего тренера Первой лиги по средним оценкам тур за туром. По итогам 2019-го лучшим со средним показателем 4,44 оказался Сергей Иванович Ковалец - главный тренер киевской «Оболони-Бровар».

Среди его достижений:

- «Оболонь-Бровар» достигла наибольшего прогресса в Первой лиге, после борьбы за выживание соревнуясь за медали и повышение в классе;

- команда долго оставалась непобедимой в текущем сезоне Первой лиги, выдав 11-матчевую беспроигрышную серию;

- по итогам календарного 2019 года (завершение прошлого сезона и первая часть текущего) «Оболонь-Бровар» получила 52 очка (показатель лидеров).

По ходу этого сезона Сергей Иванович признавался лучшим в Первой лиге по итогам 4 туров по версии Объединения.