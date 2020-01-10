Барселона – Атлетико – 2:3. Видео голов и обзор матча

9 января «Барселона» проиграла «Атлетико» (2:3) в полуфинале Суперкубка Испании.
Смотрите видео голов и обзор матча.
Лучшие моменты матча Барселона - Атлетико Мадрид
|86'
|ГОЛ ! Мяч забил Анхель Корреа (Атлетико Мадрид).
|81'
|ГОЛ ! С пенальти забил Альваро Мората (Атлетико Мадрид).
|63'
|ГОЛ ! Мяч забил Антуан Гризманн (Барселона).
|51'
|ГОЛ ! Мяч забил Лионель Месси (Барселона).
|46'
|ГОЛ ! Мяч забил Хорхе Коке (Атлетико Мадрид).
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Источник — Sport.ua
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