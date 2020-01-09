Суперкубок Испании-2020. 1/2 финала.



Барселона – Атлетико – 2:3



Месси, 51, Гризманн, 63 – Коке, 46, Мората, 82 (пен.), Корреа, 86



Пике, 31, Суарес, 46, Видаль, 78, Нето, 80 – Томас, 35, Савич, 46, Фелипе, 64, Льоренте, 72



Барселона: Нето – Альба, Умтити, Пике, Роберто – де Йонг (Фати, 88), Бускетс (Ракитич, 85), Видаль – Гризманн, Суарес, Месси.

Запасные: Пенья, Ленгле, Семеду, Фирпо, Перес.

Атлетико: Облак – Лоди (Витоло, 67), Савич, Фелипе, Триппье – Сауль, Томас, Эррера (Коке, 46, Льоренте, 72), Корреа – Мората, Феликс.



Запасные: Адан, Ариас, Эрмосо, Рикельме.

Арбитр: Хосе Луис Гонсалес Гонсалес (Кастилия-Леон, Испания)



Стадион: «Король Абдалла Спортс Сити» (Джидда, Саудовская Аравия)



МАТЧ ОКОНЧЕН!



90+3 мин. МОМЕНТ! ПИКЕ! Выше ворот! Мягко подал с правого фланга Месси, однако Жерар головой пробил над перекладиной!



90+1 мин. По меньшей мере, командам предстоит сыграть в этом тайме еще четыре минуты.



90 мин. МОМЕНТ! А тут Нето уже откровенно спас! Вывалился на свободный правый фланг чужой штрафной Льоренте и расстреливал голкипера! Локоть!



88 мин. ЗАМЕНА У БАРСЕЛОНЫ. Фати завершит игру вместо де Йонга.



86 мин. ГГГГГГГГГГГГГОООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Нет центра у каталонцев! Просто нет! И тут Месси уже не поможет! Мората унизил Пике, после чего отдал на ход Корреа, с ударом которого кое-как справился Нето, однако отскок произошел за спину голкиперу, точно за линию ворот. Альба уже не спас!



85 мин. ЗАМЕНА У БАРСЕЛОНЫ. Вместо Бускетса на поле вышел Ракитич.



84 мин. Не-е-е-т! Это не пенальти. Арбитр дает играть дальше.



83 мин. Пике играл рукой при простреле Мораты! Ждем!



83 мин. А что тут?! Рукой кто-то из каталонцев сыграл при простреле с правого фланга?!



82 мин. ГГГГГГГГГГГООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Мората не оставил шансов Нето точным ударом с пенальти в правый нижний угол! Голкипер не угадал.



80 мин. ПЕНАЛЬТИ! Умтити провалил свою зону, так что Витоло пришлось останавливать уже Нето. Ценой фола, желтой и пенальти в свои ворота это получилось сделать голкиперу.



79 мин. МОМЕНТ! Корреа замешкался с ударом из правой половины чужой штрафной, из-за чего не смог переиграть голкипера в ситуации один на один! Однако промаха Феликса на добивании это все равно не исправит! Однако! Оффсайд был у Корреа.



78 мин. Желтая для Видаля за подкат против Витоло на правом фланге обороны.



76 мин. ЕЩЕ ОДИН ГОЛ ОТМЕНЕН! Видаль залез в оффсайд при забросе от Месси.



74 мин. ГГГГГГГГГГГГГГГООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛ! Месси мягко набросил к лицевой на правый фланг штрафной, после чего Видаль в эффектном прыжке перевел во вратарскую на Пике, который просто занес мяч через линию ворот!



72 мин. Тут же, Льоренте снес с ног Месси у границ своей штрафной. Желтая. Вот так вышел.



72 мин. ЗАМЕНА У АТЛЕТИКО. Вместо Коке(!) игру продолжит Льоренте.



71 мин. Не пошел Триппье в глубину фланга, где его хотел найти длинной передачей Томас.



69 мин. Против Сауля были нарушены правила на половине поля гостей.



67 мин. ЗАМЕНА У АТЛЕТИКО. Витоло продолжит игру вместо Лоди.



65 мин. МОМЕНТ! Штрафной каталонцы быстро разыграли, после чего Лионель Месси подкрутил из-за пределов чужих владений над левой девяткой!



64 мин. Фелипе пошел на грубый удар в ногу Суаресу при попытке отобрать мяч у соперника со спины. Желтая.



63 мин. ГГГГГГГГГГГГООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Нет, это не Месси! Альба подал с левого фланга точно на голову набегавшему во вратарскую Суаресу. Луис пробил влет, однако Облак в фантастическом прыжке достал мяч из-под перекладины. И если бы доигрывал момент Фелипе... А так, Гризманну никто не мешал головой затолкать мяч в сетку.



61 мин. НЕТ! ГОЛ ОТМЕНЕН! Лео остался без дубля. Пока что. Игра рукой при приеме отскока.



60 мин. ГГГГГГГГГГГГГГГГГГГОООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Видаль-то не достал до мяча, зато отскок был за Месси! Коке проиграл борьбу, после чего Лионель вогнал мяч в дальний угол. А не рукой ли он его остановил поначалу?!



58 мин. Видаль чуть было не выскочил на мяч после подачи Альбы!



56 мин. МОМЕНТ! Гризманн выдал роскошное соло с пробросом между ног Савичу, после чего подсекал мяч над Облаком. Ян прочитал!



54 мин. МОМЕНТ! Умтити здорово сыграл на перехвате на чужой половине поля, после чего передал мяч Месси. Лео пробил с левой ноги из-под защитника, но Облак оказался к такому удару полностью готов.



53 мин. Продолжает наседать команда Вальверде.



51 мин. ГГГГГГГГГГГГГГООООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Сколько нужно человек для того, чтобы его сдержать? Коке, Савич, Фелипе и Триппье – никто не смог остановить Месси после скидки Суареса на вход в штрафную номинальных гостей. Лео пробил с правой ноги в ближний!



50 мин. Очевидный оффсайд был у Лоди в моменте с передачей Мораты из центра поля на левый фланг атаки.



48 мин. Триппье не позволил Альбе прострелить с левого фланга штрафной.



46 мин. ГГГГГГГГГГООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Вот вам и замена в перерыве! Быстрый пас Корреа на ход Коке в центр чужой штрафной, после чего свежий игрок поразил левый угол ворот Нето!



46 мин. ЗАМЕНА У АТЛЕТИКО. Вместо Эрреры игру во втором тайме будет продолжать Коке.



ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!



Потасовка после свистка! Феликс пошел разбираться с Месси! Подключились и остальные! Суарес и Савич были активнее всех, поэтому и получили по карточке.

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45+2 мин. Альба и Феликс решили потолкаться в штрафной Нето.



45+2 мин. Мадридская команда решила сыграть на атаку в конце тайма.



45 мин. Минимальный объем компенсированного арбитром времени составит две минуты.



43 мин. Сауль грубо врезал по ногам Бускетса, попутно стараясь вынести мяч за пределы поля.



41 мин. МОМЕНТ! На мертво забрал мяч в руки Облак после удара Суареса в одно касание, при подаче Альбы с левого фланга!







39 мин. МОМЕНТ! Облак не позволил Гризманну оформить эффектный черпак мяча над головой голкипера!



37 мин. Жестко, но в пределах правил, сыграл в подкате Видаль на фланге против Триппье.



36 мин. Какой сложный эпизод! Партей завалил соперника еще до подачи, так что о пенальти речи не идет.



35 мин. Молчит стадион... Пенальти?! Желтая для Томаса за толчок против Умтити...



34 мин. МОМЕНТ! Гризманн переправил подачу Месси на дальнюю штангу, но Суарес не успел замкнуть!



34 мин. Угловой на правом фланге отправился подавать Месси.







32 мин. МОМЕНТ! В ближний закрутил Эррера со штрафного! Успел среагировать Нето!



31 мин. Пике уничтожил рывок Лоди по левому флангу грубым подкатом, за что и был предупрежден.



30 мин. Альба смял корпусом Феликса на левом фланге атаки соперников. Видимо, не заметил Жоау, как и мы всю первую половину часа игрового времени.



28 мин. К слову, до подачи Триппье, Видаля поятнули за бороду при борьбе за мяч в штрафной подопечных Симеоне. Вопросы к арбитру.



28 мин. Запустил мяч Триппье намного выше желаемого при подаче с правого фланга. Ужасно реализовал коллектив гостей контратаку.



26 мин. Савич и Пике решили потолкаться. Пришлось разнимать.







25 мин. Подача в штрафную мадридистов с углового на правом фланге оказалась безуспешной.



22 мин. МОМЕНТ! Облак спасает! Альба и Месси уничтожили правый фланг обороны соперника игрой в пас, после чего Лео пробил с небольшого угла, но с близкой дистанции! Ногой отразил голкипер!



21 мин. Эррера опасно сыграл против де Йонга в центре поля.



19 мин. А теперь Месси на газоне! Сауль прошелся ему по мышцам бедра при противостоянии на фланге.



18 мин. Облак на ногах. Продолжаем.



18 мин. Не все в порядке с Облаком! Врачи на поле.



17 мин. Суарес снес с ног Облака при попытке опередить голкипера на мяче. Фелипе зря оставлял владение для голкипера.



16 мин. Лоди не допустил начало серии финтов от Месси на правом фланге атаки катлонцев.







14 мин. Отчетливо заметно, что начал хромать Корреа после подъема на газон.



12 мин. Корреа, Нето и Умтити столкнусь в штрафной каталонцев. Трое на газоне.



10 мин. Лео в шоке! Не верит Месси, что мог оттолкнуть от мяча Томаса в чужой штрафной. А вообще, что там было?



8 мин. ОПАСНО! Угроза на угрозу! Видаль пробил слету со входа на правый фланг штрафной, получив скидку от Роберто. Рядом с ближней штангой!



6 мин. МОМЕНТ! Нето забрал мяч в руки после прицельного удара от Томаса в левый нижний угол из-за пределов штрафной!







5 мин. Роберто пошел на неспортивную борьбу против Лоди на правом фланге атаки своей команды.



3 мин. ОПАСНО! Срезался мяч с ноги у Мораты во время подачи с правого фланга, однако Нето не пропустил футбольный снаряд за линию!



2 мин. Навес в исполнении Эрреры оказался неточен.



2 мин. Мората провел борьбу против Умтити на правом фланге и заработал угловой.



1 мин. Каталонцы попытались начать сразу с контроля, но в довольно простой ситуации в центре поля потеряли мяч.



МАТЧ НАЧАЛСЯ!







В четверг, 9-го января, состоится полуфинальный поединок за Суперкубок Испании 2020-го года, в котором сразятся каталонская «Барселона» и мадридский «Атлетико». Матч пройдет в Джидде (Саудовская Аравия), на поле стадиона «Король Абдалла Спортс Сити», начало в 21:00.

Вторая пара полуфиналистов Суперкубка Испании 2020-го года станет не менее интригующей, нежели их предшественники в лице «Валенсии» и «Реала». Поединки между подопечными Вальверде и Симеоне в последнее время не отличаются результативностью, а финальный исход нередко становится следствием успешности игры одного из лучших футболистов современности – Лионеля Месси. Найдет ли тренерский штаб «матрасников» возможность сдержать аргентинца в отдельно взятой дуэли?

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча между «Барселоной» и «Атлетико».