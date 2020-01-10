Диего СИМЕОНЕ: «Мы показали когти и сумели переломить игру»

9 января «Атлетико» переиграл «Барселону» (3:2) в полуфинале Суперкубка Испании . Наставник мадридского клуба Диего Симеоне прокомментировал победный матч так:

«Для клуба важно, чтобы мы обыграли лучшую команду в мире по владению и атаке. До 75-й минуты мы показывали когти, у нас была вера и желание, что характеризует клуб. У нас было ощущение, что если мы сможем сравнять счет, то можем и победить.

Мы знали, что в долгой игре у нас были варианты. Мы смогли выдержать 90 минут, потому что были сильны. Выход Льоренте и смена позиции Корреа придали нам силы, и в эти последних 14 минут мы видели, что можем сломать игру.

Дерби с «Реалом»? Зидан – фантастический тренер, идеальный для «Реала». Они изменились, играют сильно несмотря на отсутствие Бензема, Бэйла. Это будет сильный соперник в финале.

В финале сыграют две команды, которые не выигрывали Лигу или Кубок? Да, но чемпион будет законный. Федерация изменила турнир. Мы должны играть и пытаться выиграть в этих условиях.

Перед финалом первым делом нужно восстановить игроков. Некоторые из них имеют повреждения. Но когда играешь в финале, это всегда приятно».