Барселона
2:3
Атлетико Мадрид
09.01.2020, FT

Атлетико в диком поединке вырвал путевку у Барселоны в финал Суперкубка

Два гола подопечных Вальверде были отменены по ходу противостояния

  • 09.01.2020 22:56
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  • 6 комментариев
Атлетико в диком поединке вырвал путевку у Барселоны в финал Суперкубка
© twitter.com/DesmarqueAtleti

Матч между каталонской «Барселоной» и мадридским «Атлетико» стал продолжением розыгрыша Суперкубка Испании образца 2020-го года в его серьезно обновленном формате. Напомним, а кто не в курсе – расскажем, что с этого розыгрыша третьего по важности турнира в Испании действует контракт между Королевской федерацией футбола и Саудовской Аравией, суть которого заключается в проведении трех розыгрышей Суперкубка на Аравийском полуострове. Естественно, за это европейцы получат внушительную сумму в 120 млн евро за весь период.

Со своей стороны, руководящие органы Испании прибегли к достаточно смелому изменению, внеся коррективы в турнирную сетку, что далеко не всеми участниками состязания было принято с восхищением. «Финал четырех» – такой формат очень пригляделся в футзале, так что попробовать перенести его и на «большой» футбол показалось организаторам неплохой затеей. Первыми, кто выступил против стала «Валенсия», посчитав, что победитель Кубка Испании не должен стартовать с матча на полуфинальной стадии, наравне с остальными участниками. А потом боссы «летучих мышей» еще и узнали сумму призовых для своей команды в 3 млн евро, что оказалось бы значительно меньше, чем получили бы остальные участники. Как бы там ни было, о «Валенсии» в контексте Суперкубка уже можно было забыть – «Реал» не оставил шансов представителям юго-восточного побережья Пиренейского полуострова (3:1). И теперь подопечные Зинедина Зидана ожидали соперника по финальной битве, имя которого и предстояло определить по завершению отчетной игры.

Даже беглый взгляд на первый тайм противостояния позволяет оценить то преимущество, которое было у «блаугранас» над соперником. Три четверти игрового времени игроки «Барселоны» провели с мячом в ногах, что можно было спрогнозировать еще до стартового свистка. А вот то, что «Атлетико» решит отказаться от хоть какого-нибудь давления на оборону оппонентов – тут уже зрителей ждала неожиданность.

Лучший игрок первых 45 минут со стороны мадридской команды – голкипер Ян Облак. Словенец откровенно спас свои ворота во время молниеносной игры в пас от Альбы и Месси на левом фланге чужой штрафной, после чего Лионель пробивал на силу в дальний угол со входа во вратарскую. Также, Облак нейтрализовал попытку Антуана Гризманна отметиться результативным черпаком за шиворот голкиперу, а еще – парировал удар в одно касание от Луиса Суареса, после прострела неугомонного Жорди Альбы. Получается, что страж ворот мадридской команд, как минимум, по разу остановил каждого из смертоносного трио «Барселоны».

Преимущество преимуществом, но первый тайм было сложно назвать чересчур эффектным. Вместо этого, команды предпочли устроить потасовку уже после свистка на перерыв. Жоау Феликса еще в игровое время начал задирать Альба, однако юный португалец решил выплеснуть всю злость на Лионеле Месси. Подтянулись и остальные, а успокоить футболистов арбитру помогли только лишь предупреждения для наиболее активных участников столкновения – Суареса и Савича.

В перерыве Диего Симеоне решил выпустить на поле Коке. И не прогадал! Полузащитник блестяще подключился уже к первой атаке своей команды, и за два касания мяча успел оформить забитый гол, пробив точно в левый нижний угол ворот Нето, после передачи в центр штрафной от Корреа. Центр обороны «Барселоны» бездействовал в этой ситуации. Возьмите этот факт на заметку. Идем дальше!

Месси был не согласен с установившимся счетом на табло, и уже через несколько минут сумел качественно развернуться в чужой штрафной. В статичном положении остались стоять пять соперников: Коке, Савич, Корреа, Триппье и Фелипе, а Лионель спокойно вогнал мяч в левый верхний угол ворот Облака.

Посыпался «Атлетико» со страшной силы после этого эпизода. Месси проверил реакцию Облака очередным ударом из-под Савича. На месте оказался голкипер. Гризманн вновь попробовал запустить мяч за шиворот Яну – хватило реакции и на это стражу ворот. А вот на отражение еще одного удара Месси – нет. Тут уже без вариантов. Лионель подхватил отскок после неудачной попытки Видаля замкнуть передачу Альбы с левого фланга, после чего пробил в дальний угол на исполнение. Все бы ничего, но аргентинцу не стоило подыгрывать себе рукой при обработке мяча.

Арбитр справедливо отменил гол Месси, а вот к взятию ворот со стороны Гризманна вопросов уже не было. Суарес пробил головой с очень близкого расстояния, после очередной подачи Альбы, но Облак дотянулся до летящего под перекладину мяча. И если бы не Фелипе, который выключился из эпизода, то ворота можно было бы защитить от добивания со стороны француза, но центральный защитник проигнорировал эпизод.

И тут же «Атлетико» получает третий в свои ворота. Партнеры быстро разыграли штрафной с Месси, Лео набросил на правый фланг на Видаля, тот продлил вдоль вратарской на Пике, и Жерар спокойно поразил пустые ворота. Пауза. Арбитр идет смотреть повтор вновь. Оффсайд у Видаля, который вызвал лишь ухмылку на лице Месси.

«Барселона» была бы и не прочь еще раз дожать соперника, но сделать это с такими проблемами в центре своей обороны стало настоящей проблемой. Витоло улетел на свидание с Нето через зону Умтити, в результате чего голкипер каталонцев был вынужден сбивать соперника. Пенальти точным ударом в правый нижний угол реализовал Мората. И, буквально в следующей атаке, все тот же Мората унижает Пике финтом в центре поля, проталкивает мяч на ход Корреа, Анхель разрывает дистанцию с соперниками, выходит один на один, прошивает Нето, голкипер при этом отражает угрозу, но мяч предательски заваливается за линию по навесной траектории. Альба не спас. «Барселона» может паковать чемоданы для возвращения домой.

Таким образом, финальная пара матча за Суперкубок Испании 2020-го года известна. К мадридскому «Реалу» примкнул шумный сосед по городу – «Атлетико». Решающая игра пройдет 12 января 2020-го года в 20:00 по киевскому времени.

Суперкубок Испании-2020. 1/2 финала. 

Барселона – Атлетико – 2:3

 Месси, 51, Гризманн, 63 – Коке, 46, Мората, 82 (пен.), Корреа, 86

 Пике, 31, Суарес, 46, Видаль, 78, Нето, 80 – Томас, 35, Савич, 46, Фелипе, 64, Льоренте, 72

Барселона: Нето – Альба, Умтити, Пике, Роберто – де Йонг (Фати, 88), Бускетс (Ракитич, 85), Видаль – Гризманн, Суарес, Месси.

Атлетико: Облак – Лоди (Витоло, 67), Савич, Фелипе, Триппье – Сауль, Томас, Эррера (Коке, 46, Льоренте, 72), Корреа – Мората, Феликс.

Арбитр: Хосе Луис Гонсалес Гонсалес (Кастилия-Леон, Испания)

Стадион: «Король Абдалла Спортс Сити» (Джидда, Саудовская Аравия)

Удары (в створ): 16 (9) – 6 (6)
Угловые: 6 – 2
Оффсайды: 2 – 2.

БАРСЕЛОНА-АТЛЕТИКО. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 19°C

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Источник — Sport.ua

(13 голосов)

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Комментарии
    14sergey1953
    online
      14sergey1953, 09.01.2020 23:41
    0
    Все сложилось против Барселоны. Команда играет без тренера, а сегодня еще и без вратаря, судья не засчитал 2 гола Барселоны, 2 гол Месси должен был засчитывать. Судья, только на Видале мог ставить 2 пенальти в ворота Атлетико, а на Пике, в ворота Барселоны поставил.
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    MADRIDISTA
    online
      MADRIDISTA, 09.01.2020 23:32
    +2
    Змиріться, Барса відсосала в котре🤣
    Ссылка
    Stringer Bell
    online
      Stringer Bell, 09.01.2020 23:19
    0
    Забавный матч, эмоции оставил.
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    SKIF1927
    online
      SKIF1927, 09.01.2020 23:16
    -1
    Піке саме більше обіс....ся всі три голи з центральноі зони, а останній так просто цирк, як воно зіграло.
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    _NATSGUL_
      _NATSGUL_, 09.01.2020 23:04
    +3
    1 из 4 трофеев недотренер Вальверде слил. Дальше ждем вылета Барсы из КИ, потом ЛЧ , ну, и в конце слитый чемпионат.
    По игре. Проблемы у Барсы в защите были всегда, но большую часть их всегда закрывал Тер Штеган, делая божественные сейвы и вытягивая Барсу, а Нето - это не о чем.
    По сути всё решили вратари - один спасал команду, а другой - нет.
    Немного статистики.
    БАРСЕЛОНА - АТЛЕТИКО - 2:3
    Удары - 16:6; Удары в створ – 9:6; Угловые – 6:2; Владение мячом – 72% : 28%.
    По статистики одна команда лучше играла, а выигрывает другая. Это футбол!
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    SKIF1927
    online
      SKIF1927, 09.01.2020 23:01
    -4
    Несподівано...як би не було всі чекали фіналу трішки іншого, ну хто лікар леоленям...
    Ссылка
    _NATSGUL_
      _NATSGUL_, 09.01.2020 23:04
    +3
    1 из 4 трофеев недотренер Вальверде слил. Дальше ждем вылета Барсы из КИ, потом ЛЧ , ну, и в конце слитый чемпионат.
    По игре. Проблемы у Барсы в защите были всегда, но большую часть их всегда закрывал Тер Штеган, делая божественные сейвы и вытягивая Барсу, а Нето - это не о чем.
    По сути всё решили вратари - один спасал команду, а другой - нет.
    Немного статистики.
    БАРСЕЛОНА - АТЛЕТИКО - 2:3
    Удары - 16:6; Удары в створ – 9:6; Угловые – 6:2; Владение мячом – 72% : 28%.
    По статистики одна команда лучше играла, а выигрывает другая. Это футбол!
    Ссылка
    MADRIDISTA
    online
      MADRIDISTA, 09.01.2020 23:32
    +2
    Змиріться, Барса відсосала в котре🤣
    Ссылка
    14sergey1953
    online
      14sergey1953, 09.01.2020 23:41
    0
    Все сложилось против Барселоны. Команда играет без тренера, а сегодня еще и без вратаря, судья не засчитал 2 гола Барселоны, 2 гол Месси должен был засчитывать. Судья, только на Видале мог ставить 2 пенальти в ворота Атлетико, а на Пике, в ворота Барселоны поставил.
    Ссылка
    Stringer Bell
    online
      Stringer Bell, 09.01.2020 23:19
    0
    Забавный матч, эмоции оставил.
    Ссылка
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