Дмитрий СЕЛЮК: «Суркис подписал Бенито за борщ с пампушками»

Футбольный агент уверен, что талантливых свободных агентов необходимо подписывать

  • 09.01.2020 21:17
  • 5381 просмотр
  • 10 комментариев
Дмитрий СЕЛЮК: «Суркис подписал Бенито за борщ с пампушками»
© ФК Динамо Киев. Игорь Суркис

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о том, приход иностранцев — это усиление «Динамо» или чистый бизнес. 

«И то, и другое! Никто же не запрещает совмещать. К примеру, переход Бенито означает для «Динамо» полное отсутствие экономического риска. Ну посмотрите сами: клуб берет талантливого парня на правах свободного агента, на небольшую зарплату. А потенциал его, без малейшего преувеличения, огромен. Это правильный ход, это инвестиция в будущее, шанс получить финансовые и спортивные дивиденды. Вон, «Галатасарай» уже проявил к нему интерес, хотя Бенито в «Динамо» еще на поле не ступил. Хоть бери и перепродавай с ходу — уже приварок! Бенито играет в олимпийской сборной Нигерии (U‑23), где рядом с ним выступают представители АПЛ, Бундеслиги, Ла Лиги, чемпионатов Турции и Австрии. Стоимость этих игроков уже исчисляется суммами с шестью нулями. В данном случае Игорь Михайлович подписал в «Динамо» не менее талантливого игрока бесплатно. Я называю это «за борщ с пампушками». Когда ты можешь взять игрока бесплатно, а потом продать его — надо брать и продавать. Это часть футбольного бизнеса. Футбол — это не только трата денег на новых игроков, процесс, который особо нравится болельщикам, но и воспитание футболистов с последующими продажами.

Если правильно выстроить систему подготовки футболистов и их продажу, то это даст клубу и финансовый и спортивный результаты. Молодежь более мотивирована и нацелена на развитие, чем игроки, чьи карьеры уже перевалили свой экватор. В футбольном мире не нужно ничего выдумывать. «Аякс» и «Зальцбург» – с системой последнего я особенно хорошо знаком, вплоть до мельчайших подробностей – растят и продают молодых игроков за огромные деньги. Там существует правильная система подготовки футболистов, их развития и продажи. Это финансово независимые клубы, которые выстроили самое главное – систему работы. Сейчас этим путем идет Игорь Суркис, он занимается выстраиванием системы, которая позволит клубу зарабатывать деньги», — отметил Селюк в интервью журналу «Футбол».

Ранее «Динамо» подписало двух подопечных Селюка — Ибрагима Каргбо и Бенито.

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Источник — Sport.ua

(17 голосов)

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Комментарии
    Александр Домащенко
    online
      Александр Домащенко, 09.01.2020 22:44
    0
    Бенито уже стал знаменитостью в Украине, не сыграв в чемпионате за "Динамо" ни минуты. Вот что значит профессиональная работа агента! Следим за развитием сюжета. Пока еще непонятно, к какому жанру принадлежит сие действо. Диапазон очень широкий: от водевиля (как уверены здесь авторы комментариев) до апофеоза (как уверяет Дмитрий Селюк). Прильнем к мониторам во время трансляции первой же игры ДК на сборах.
    Ссылка
    axmetov2
    online
    axmetov2, 09.01.2020 22:15
    +2
    Селюк разводила Уйню впарил и нахваливает
    Ссылка
    zakharka
    online
      zakharka, 09.01.2020 22:14
    +6
    Жить в Монако , играть в казино , содержать целую структуру клуба Динамо и подбирать окурки, - это высший пилотаж президента-губошлепа!
    И, конечно селюки и шаблии - только ЗА , они очень переживают за столичный клуб!!
    Ссылка
    Lion
    online
      Lion, 09.01.2020 22:12
    +2
    Когда ты можешь взять игрока бесплатно, а потом продать его — надо брать и продавать.
    ::::::::::::::::::::::::::::::::::
    Что это за игрок если он бесплатно.?
    Динамо уже в прошлом году набрали игроков...
    -----
    . А потенциал его, без малейшего преувеличения, огромен.
    :::::::::::::::::::::
    Прям то что суркис уже 5-7 лет, одно и тоже вечно перспективные....
    Ссылка
    avtv5555
      avtv5555, 09.01.2020 22:10
    +2
    Посидит пару лет в глубоком запасе. Потратят на него 30-40 тыс зеленых, а потом отдадут за кастрюлю борща.
    Ссылка
    gomenyuk2830
      gomenyuk2830, 09.01.2020 21:56
    +2
    Після того, як з клубу пішов Лобановський, в Динамо, в природі не було, немає і не буде такого щоб ростити талановитих футболістів.... чому???? А кому їх там ростити??? Кому????
    Ссылка
    common_sense
    online
      common_sense, 09.01.2020 21:55
    +2
    оказывается этот селюк московит. это многое объясняет
    Ссылка
    axylinam
      axylinam, 09.01.2020 21:41
    +1
    у нас эта схнма работать не будет
    Ссылка
    Саша Петрик
    online
      Саша Петрик, 09.01.2020 21:32
    +8
    Так может кинуть взор на чемпионаты Кипра, Люксембурга, Таджикистана и тд и там их вагонами сюда брать за тарелку риса и чашку чая?
    Ссылка
    Саша Петрик
    online
      Саша Петрик, 09.01.2020 21:26
    +3
    Да, действительно грустно то о чем говорит селюк
    Ссылка
    Саша Петрик
    online
      Саша Петрик, 09.01.2020 21:32
    +8
    Так может кинуть взор на чемпионаты Кипра, Люксембурга, Таджикистана и тд и там их вагонами сюда брать за тарелку риса и чашку чая?
    Ссылка
    zakharka
    online
      zakharka, 09.01.2020 22:14
    +6
    Жить в Монако , играть в казино , содержать целую структуру клуба Динамо и подбирать окурки, - это высший пилотаж президента-губошлепа!
    И, конечно селюки и шаблии - только ЗА , они очень переживают за столичный клуб!!
    Ссылка
    Саша Петрик
    online
      Саша Петрик, 09.01.2020 21:26
    +3
    Да, действительно грустно то о чем говорит селюк
    Ссылка
    axmetov2
    online
    axmetov2, 09.01.2020 22:15
    +2
    Селюк разводила Уйню впарил и нахваливает
    Ссылка
    Lion
    online
      Lion, 09.01.2020 22:12
    +2
    Когда ты можешь взять игрока бесплатно, а потом продать его — надо брать и продавать.
    ::::::::::::::::::::::::::::::::::
    Что это за игрок если он бесплатно.?
    Динамо уже в прошлом году набрали игроков...
    -----
    . А потенциал его, без малейшего преувеличения, огромен.
    :::::::::::::::::::::
    Прям то что суркис уже 5-7 лет, одно и тоже вечно перспективные....
    Ссылка
    avtv5555
      avtv5555, 09.01.2020 22:10
    +2
    Посидит пару лет в глубоком запасе. Потратят на него 30-40 тыс зеленых, а потом отдадут за кастрюлю борща.
    Ссылка
    gomenyuk2830
      gomenyuk2830, 09.01.2020 21:56
    +2
    Після того, як з клубу пішов Лобановський, в Динамо, в природі не було, немає і не буде такого щоб ростити талановитих футболістів.... чому???? А кому їх там ростити??? Кому????
    Ссылка
    common_sense
    online
      common_sense, 09.01.2020 21:55
    +2
    оказывается этот селюк московит. это многое объясняет
    Ссылка
    axylinam
      axylinam, 09.01.2020 21:41
    +1
    у нас эта схнма работать не будет
    Ссылка
    Александр Домащенко
    online
      Александр Домащенко, 09.01.2020 22:44
    0
    Бенито уже стал знаменитостью в Украине, не сыграв в чемпионате за "Динамо" ни минуты. Вот что значит профессиональная работа агента! Следим за развитием сюжета. Пока еще непонятно, к какому жанру принадлежит сие действо. Диапазон очень широкий: от водевиля (как уверены здесь авторы комментариев) до апофеоза (как уверяет Дмитрий Селюк). Прильнем к мониторам во время трансляции первой же игры ДК на сборах.
    Ссылка
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