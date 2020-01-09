Дмитрий СЕЛЮК: «Суркис подписал Бенито за борщ с пампушками»

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о том, приход иностранцев — это усиление «Динамо» или чистый бизнес.

«И то, и другое! Никто же не запрещает совмещать. К примеру, переход Бенито означает для «Динамо» полное отсутствие экономического риска. Ну посмотрите сами: клуб берет талантливого парня на правах свободного агента, на небольшую зарплату. А потенциал его, без малейшего преувеличения, огромен. Это правильный ход, это инвестиция в будущее, шанс получить финансовые и спортивные дивиденды. Вон, «Галатасарай» уже проявил к нему интерес, хотя Бенито в «Динамо» еще на поле не ступил. Хоть бери и перепродавай с ходу — уже приварок! Бенито играет в олимпийской сборной Нигерии (U‑23), где рядом с ним выступают представители АПЛ, Бундеслиги, Ла Лиги, чемпионатов Турции и Австрии. Стоимость этих игроков уже исчисляется суммами с шестью нулями. В данном случае Игорь Михайлович подписал в «Динамо» не менее талантливого игрока бесплатно. Я называю это «за борщ с пампушками». Когда ты можешь взять игрока бесплатно, а потом продать его — надо брать и продавать. Это часть футбольного бизнеса. Футбол — это не только трата денег на новых игроков, процесс, который особо нравится болельщикам, но и воспитание футболистов с последующими продажами.

Если правильно выстроить систему подготовки футболистов и их продажу, то это даст клубу и финансовый и спортивный результаты. Молодежь более мотивирована и нацелена на развитие, чем игроки, чьи карьеры уже перевалили свой экватор. В футбольном мире не нужно ничего выдумывать. «Аякс» и «Зальцбург» – с системой последнего я особенно хорошо знаком, вплоть до мельчайших подробностей – растят и продают молодых игроков за огромные деньги. Там существует правильная система подготовки футболистов, их развития и продажи. Это финансово независимые клубы, которые выстроили самое главное – систему работы. Сейчас этим путем идет Игорь Суркис, он занимается выстраиванием системы, которая позволит клубу зарабатывать деньги», — отметил Селюк в интервью журналу «Футбол».

Ранее «Динамо» подписало двух подопечных Селюка — Ибрагима Каргбо и Бенито.