Бенито пройдет медосмотр в Динамо 10-го января

Нигерийский футболист вскоре присоединится к киевской команде

  • 08.01.2020 11:24
  • 1749 просмотров
  • 18 комментариев
Бенито пройдет медосмотр в Динамо 10-го января
© Twitter. Бенито

Новичок киевского «Динамо» Бенито на этой неделе присоединится к украинскому клубу.

В пятницу, 10-го января, нигериец пройдет медосмотр с первой группой динамовцев, вернувшихся из отпуска. После этого Бенито начнет тренироваться с «бело-голубыми» в процессе подготовки к весенней части сезона.

Ранее агент Дмитрий Селюк заявил, что Бенито подписал контракт с «Динамо».

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Источник — Динамо Киев от Шурика

(2 голоса)

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Комментарии
    gnt32
      gnt32, 08.01.2020 13:12
    0
    Forever_young_12, 08.01.2020 13:08
    Лидер по посещению в Чу - Коваливка. Она заполняет свой стадион на 100%. при том что там жителей 100 тысяч. Для Киевлян при жителях в 3 лимона, зрителей на стадио приходят 10 тысяч - это ПОЗОРИЩЕ
    то есть эти врут?
    Посещаемость https://www.footboom.-com/ukrainian/high/attendance
    Ссылка
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 08.01.2020 13:08
    0
    jekаfunny, 08.01.2020 12:55
    Кто лидер по посещению в ЧУ ?
    Лидер по посещению в Чу - Коваливка. Она заполняет свой стадион на 100%. при том что там жителей 100 тысяч. Для Киевлян при жителях в 3 лимона, зрителей на стадио приходят 10 тысяч - это ПОЗОРИЩЕ
    Ссылка
    gnt32
      gnt32, 08.01.2020 13:07
    0
    Forever_young_12, 08.01.2020 13:04
    А ты членосос Ты тоже не обижайся
    ну главное не баран и не козел,а так ты ко всему еще и жопоголовое ,не обижайся.
    Ссылка
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 08.01.2020 13:04
    0
    gnt32, 08.01.2020 12:58
    тогда ты жопоголовый,не обижайся это не козел и не баран.
    А ты членосос Ты тоже не обижайся
    Ссылка
    gnt32
      gnt32, 08.01.2020 12:59
    -1
    jekаfunny, 08.01.2020 12:55
    Кто лидер по посещению в ЧУ ?
    конечно не шахтер.
    Ссылка
    gnt32
      gnt32, 08.01.2020 12:58
    -1
    Forever_young_12, 08.01.2020 12:50
    Оскорбление, это когда человека называют именами животными. Ну типа козёл, баран, осёл.
    Ты -ж не обижаешься, когда на тебя говорят индейцы - бледнолицый??
    тогда ты жопоголовый,не обижайся это не козел и не баран.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 08.01.2020 12:55
    0
    Forever_young_12, 08.01.2020 12:41
    Самый попупярный клюб??? Не смеши мои тапочки. На Олимпийский почти никто не ходит. Приходят только отморозки из ультрас. Ты то сам когда последний раз ходил на стадион?? Хотя куда тебе ходить? Ты дальше своего туалета, чтобы там подрочить на фото Сурка, никуда не ходишь - ты нищеброд
    Кто лидер по посещению в ЧУ ?
    Ссылка
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 08.01.2020 12:50
    0
    trasher87 trasher87, 08.01.2020 12:38
    Это оскорбление, даже если размышлять логически.
    Оскорбление, это когда человека называют именами животными. Ну типа козёл, баран, осёл.
    Ты -ж не обижаешься, когда на тебя говорят индейцы - бледнолицый??
    Ссылка
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 08.01.2020 12:41
    -3
    jekаfunny, 08.01.2020 12:29
    О , потаскуха с очередного дальнобойщика только слезла , и сразу бегом на ветку самого популярного клуба страны понеслась
    Или не слезла ещё ?
    Самый попупярный клюб??? Не смеши мои тапочки. На Олимпийский почти никто не ходит. Приходят только отморозки из ультрас. Ты то сам когда последний раз ходил на стадион?? Хотя куда тебе ходить? Ты дальше своего туалета, чтобы там подрочить на фото Сурка, никуда не ходишь - ты нищеброд
    Ссылка
    trasher87 trasher87
    online
      trasher87 trasher87, 08.01.2020 12:38
    +2
    Forever_young_12, 08.01.2020 12:33
    А в чём собственно состоит оскорбление?? Ведь человек с чёрной кожей имеет чёрную жопу. Это логично. Как например логично, когда на китайца или японца говорят узкоглазый, на индейца - краснокожий
    Это оскорбление, даже если размышлять логически.
    Ссылка
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 08.01.2020 12:33
    -2
    trasher87 trasher87, 08.01.2020 12:20
    Один вопрос, зачем оскорблять игрока?
    Если за команду которую ты сам болеешь играют почти треть игроков с темной кожей.
    А в чём собственно состоит оскорбление?? Ведь человек с чёрной кожей имеет чёрную жопу. Это логично. Как например логично, когда на китайца или японца говорят узкоглазый, на индейца - краснокожий
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 08.01.2020 12:32
    -1
    trasher87 trasher87, 08.01.2020 12:20
    Один вопрос, зачем оскорблять игрока?
    Если за команду которую ты сам болеешь играют почти треть игроков с темной кожей.
    Потому что он пистогла*ый кретин
    Это недоразумение писал что ДК нищеброды из-за того что проводят сборы в Турции , при том что его копанка проводит сбор в том же месте
    Это ж надо самому себя так обоссать было
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 08.01.2020 12:30
    -1
    Stepanich, 08.01.2020 12:07
    Свята вже пройшли. Піди похмелись потворо і не смерди в ефірі.
    У таких как он процесс похмеления не прекращается и называется запоем
    Мелочи у дальнобойщиков настреляет и бегом за гаражи , оплачивать стакан денатурата
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 08.01.2020 12:29
    0
    Forever_young_12, 08.01.2020 11:57
    Черножопый, добро пожаловать в столичную голубую помойку
    О , потаскуха с очередного дальнобойщика только слезла , и сразу бегом на ветку самого популярного клуба страны понеслась
    Или не слезла ещё ?
    Ссылка
    trasher87 trasher87
    online
      trasher87 trasher87, 08.01.2020 12:20
    +1
    Forever_young_12, 08.01.2020 11:57
    Черножопый, добро пожаловать в столичную голубую помойку
    Один вопрос, зачем оскорблять игрока?
    Если за команду которую ты сам болеешь играют почти треть игроков с темной кожей.
    Ссылка
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 08.01.2020 12:12
    -4
    Stepanich, 08.01.2020 12:07
    Свята вже пройшли. Піди похмелись потворо і не смерди в ефірі.
    Заткни хлебальник голубое чучело
    Ссылка
    Stepanich
      Stepanich, 08.01.2020 12:07
    0
    Свята вже пройшли. Піди похмелись потворо і не смерди в ефірі.
    Ссылка
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 08.01.2020 11:57
    -7
    Черножопый, добро пожаловать в столичную голубую помойку
    Ссылка
    trasher87 trasher87
    online
      trasher87 trasher87, 08.01.2020 12:38
    +2
    Forever_young_12, 08.01.2020 12:33
    А в чём собственно состоит оскорбление?? Ведь человек с чёрной кожей имеет чёрную жопу. Это логично. Как например логично, когда на китайца или японца говорят узкоглазый, на индейца - краснокожий
    Это оскорбление, даже если размышлять логически.
    Ссылка
    trasher87 trasher87
    online
      trasher87 trasher87, 08.01.2020 12:20
    +1
    Forever_young_12, 08.01.2020 11:57
    Черножопый, добро пожаловать в столичную голубую помойку
    Один вопрос, зачем оскорблять игрока?
    Если за команду которую ты сам болеешь играют почти треть игроков с темной кожей.
    Ссылка
    gnt32
      gnt32, 08.01.2020 13:12
    0
    Forever_young_12, 08.01.2020 13:08
    Лидер по посещению в Чу - Коваливка. Она заполняет свой стадион на 100%. при том что там жителей 100 тысяч. Для Киевлян при жителях в 3 лимона, зрителей на стадио приходят 10 тысяч - это ПОЗОРИЩЕ
    то есть эти врут?
    Посещаемость https://www.footboom.-com/ukrainian/high/attendance
    Ссылка
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 08.01.2020 13:08
    0
    jekаfunny, 08.01.2020 12:55
    Кто лидер по посещению в ЧУ ?
    Лидер по посещению в Чу - Коваливка. Она заполняет свой стадион на 100%. при том что там жителей 100 тысяч. Для Киевлян при жителях в 3 лимона, зрителей на стадио приходят 10 тысяч - это ПОЗОРИЩЕ
    Ссылка
    gnt32
      gnt32, 08.01.2020 13:07
    0
    Forever_young_12, 08.01.2020 13:04
    А ты членосос Ты тоже не обижайся
    ну главное не баран и не козел,а так ты ко всему еще и жопоголовое ,не обижайся.
    Ссылка
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 08.01.2020 13:04
    0
    gnt32, 08.01.2020 12:58
    тогда ты жопоголовый,не обижайся это не козел и не баран.
    А ты членосос Ты тоже не обижайся
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 08.01.2020 12:55
    0
    Forever_young_12, 08.01.2020 12:41
    Самый попупярный клюб??? Не смеши мои тапочки. На Олимпийский почти никто не ходит. Приходят только отморозки из ультрас. Ты то сам когда последний раз ходил на стадион?? Хотя куда тебе ходить? Ты дальше своего туалета, чтобы там подрочить на фото Сурка, никуда не ходишь - ты нищеброд
    Кто лидер по посещению в ЧУ ?
    Ссылка
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 08.01.2020 12:50
    0
    trasher87 trasher87, 08.01.2020 12:38
    Это оскорбление, даже если размышлять логически.
    Оскорбление, это когда человека называют именами животными. Ну типа козёл, баран, осёл.
    Ты -ж не обижаешься, когда на тебя говорят индейцы - бледнолицый??
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 08.01.2020 12:29
    0
    Forever_young_12, 08.01.2020 11:57
    Черножопый, добро пожаловать в столичную голубую помойку
    О , потаскуха с очередного дальнобойщика только слезла , и сразу бегом на ветку самого популярного клуба страны понеслась
    Или не слезла ещё ?
    Ссылка
    Stepanich
    online
      Stepanich, 08.01.2020 12:07
    0
    Свята вже пройшли. Піди похмелись потворо і не смерди в ефірі.
    Ссылка
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