Бенито пройдет медосмотр в Динамо 10-го января

Новичок киевского «Динамо» Бенито на этой неделе присоединится к украинскому клубу.

В пятницу, 10-го января, нигериец пройдет медосмотр с первой группой динамовцев, вернувшихся из отпуска. После этого Бенито начнет тренироваться с «бело-голубыми» в процессе подготовки к весенней части сезона.

Ранее агент Дмитрий Селюк заявил, что Бенито подписал контракт с «Динамо».