Бенито пройдет медосмотр в Динамо 10-го января

Новичок киевского «Динамо» Бенито на этой неделе присоединится к украинскому клубу.
В пятницу, 10-го января, нигериец пройдет медосмотр с первой группой динамовцев, вернувшихся из отпуска. После этого Бенито начнет тренироваться с «бело-голубыми» в процессе подготовки к весенней части сезона.
Ранее агент Дмитрий Селюк заявил, что Бенито подписал контракт с «Динамо».
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Источник — Динамо Киев от Шурика
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Ты -ж не обижаешься, когда на тебя говорят индейцы - бледнолицый??
Ты -ж не обижаешься, когда на тебя говорят индейцы - бледнолицый??
Или не слезла ещё ?
Если за команду которую ты сам болеешь играют почти треть игроков с темной кожей.
Если за команду которую ты сам болеешь играют почти треть игроков с темной кожей.
Это недоразумение писал что ДК нищеброды из-за того что проводят сборы в Турции , при том что его копанка проводит сбор в том же месте
Это ж надо самому себя так обоссать было
Мелочи у дальнобойщиков настреляет и бегом за гаражи , оплачивать стакан денатурата
Или не слезла ещё ?
Если за команду которую ты сам болеешь играют почти треть игроков с темной кожей.
Если за команду которую ты сам болеешь играют почти треть игроков с темной кожей.
Посещаемость https://www.footboom.-com/ukrainian/high/attendance
Ты -ж не обижаешься, когда на тебя говорят индейцы - бледнолицый??
Или не слезла ещё ?
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