Дмитрий СЕЛЮК: «Галатасарай? Бенито уже подписал контракт с Динамо»

Агент футболиста утверждает, что его подопечный является игроком киевского клуба

  • 07.01.2020 18:32
  • 1106 просмотров
  • 1 комментарий
Дмитрий СЕЛЮК: «Галатасарай? Бенито уже подписал контракт с Динамо»
© Twitter. Дмитрий Селюк

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал информацию о том, что его подопечный Бенито может перейти в турецкий «Галатасарай». Ранее сообщалось, что Бенито в ближайшее время подпишет контракт с киевским «Динамо».

«Приятно, что за Бенито ведется борьба между «Галатасараем» и «Динамо» Киев. А российские клубы, мягко выражаясь, спят. В то же время хочу сказать, что Бенито уже подписал контракт с киевским «Динамо». На сегодняшний день любой клуб, который хочет Бенито, должен обратиться в «Динамо». В том числе «Галатасарай».

«Галатасарай» хочет закидать деньгами, но мы не продаемся. Никакой «Галатасарай» и никакой любой другой клуб на сегодняшний день не может даже вести переговоры с Бенито, так как у него контракт с «Динамо» Киев. И в случае даже ведения переговоров «Галатасарай» лишат участия в еврокубках и оштрафуют на огромную сумму, если они будут стараться повлиять на Бенито разными способами.

СМИ пишут, что «Галатасарай» хочет увести Бенито у «Динамо» из-под носа? Специально для всех, включая Турцию и «Галатасарай»: из-под носа у «Динамо» увести Бенито не удастся вне зависимости от того, сколько они предложат. Он уже подписал контракт. И это может только аукнуться для «Галатасарая» большими проблемами», — отметил Селюк.

Последним клубом Бенито был ФК «Тамбов».

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Источник — Sport24

(3 голоса)

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Комментарии
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 07.01.2020 19:07
    0
    Селюк травит не по детски, ДК просто-таки вырывает и никому не отдаст свой, теперь уже, самородок, несмотря на все, а все потому ... потому что он на хрен никому не нужен на самом деле сурок че и правда такой лошара?
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 07.01.2020 19:07
    0
    Селюк травит не по детски, ДК просто-таки вырывает и никому не отдаст свой, теперь уже, самородок, несмотря на все, а все потому ... потому что он на хрен никому не нужен на самом деле сурок че и правда такой лошара?
    Ссылка
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