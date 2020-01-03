ОФИЦИАЛЬНО: Динамо согласовало контракт с Бенито

Футбольный клуб «Динамо» согласовал условия контракта с 21-летним нигерийским вингером Бенито.

Согласно условиям договора, Олабиран Блессинг Муйива, более известный как Бенито, будет выступать за «Динамо» в ближайшие 3,5 года. Соглашение будет подписано в случае успешного прохождения игроком медобследования, которое запланировано на 10-е января.

Бенито имеет опыт выступлений за сборную Нигерии U-23. Ранее он играл за «Саксан» (Молдова), «Локомотив» Ташкент (Узбекистан), «Луч» Минск (Беларусь) и «Тамбов» (Россия).

Основная позиция Бенито — фланговый полузащитник/вингер. Имеет опыт игр на обоих флангах, а также на позиции центрального нападающего.