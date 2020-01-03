ОФИЦИАЛЬНО: Динамо согласовало контракт с Бенито

Соглашение с нигерийским вингером будет подписано в случае успешного прохождения медобследования

  • 03.01.2020 22:44
  • 3605 просмотров
  • 13 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО: Динамо согласовало контракт с Бенито
© ФК Динамо Киев. Бенито

Футбольный клуб «Динамо» согласовал условия контракта с 21-летним нигерийским вингером Бенито.

Согласно условиям договора, Олабиран Блессинг Муйива, более известный как Бенито, будет выступать за «Динамо» в ближайшие 3,5 года. Соглашение будет подписано в случае успешного прохождения игроком медобследования, которое запланировано на 10-е января.

Бенито имеет опыт выступлений за сборную Нигерии U-23. Ранее он играл за «Саксан» (Молдова), «Локомотив» Ташкент (Узбекистан), «Луч» Минск (Беларусь) и «Тамбов» (Россия).

Основная позиция Бенито — фланговый полузащитник/вингер. Имеет опыт игр на обоих флангах, а также на позиции центрального нападающего.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Динамо Киев

(12 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    ihor7003
    online
      ihor7003, 03.01.2020 23:34
    0
    Селекционеры Динамо стебутся просто как с Игоря Суркиса так и с болельщиков!!!!!!!!!!
    Ссылка
    Саша Петрик
    online
      Саша Петрик, 03.01.2020 23:28
    0
    21 и статка и клубы как для нападающего почти 0.0, а в дк он раскроется и начнет всех рвать?
    Ссылка
    axylinam
    axylinam, 03.01.2020 23:22
    0
    Муйва известен в узких кругах как Бенито
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 03.01.2020 23:19
    +1
    padlo95, 03.01.2020 23:13
    В Динамо фланговых не хватает?
    Как всегда - до кучи, абы було, потом будут искать куда подарить, пристроить, разорвать контракт по обоюдному согласию, отдать в аренду с доплатой/символической платой, продать если повезет сильно, но не дорого
    Ссылка
    футфан
    online
      футфан, 03.01.2020 23:18
    0
    Беніто і Муїва це хоть різні люди??? Однаковий текст написаний про обох
    Ссылка
    iravik83
    online
      iravik83, 03.01.2020 23:16
    +2
    это для того чтоб звуки сов репетировать наверное он запевалой будет!!
    Ссылка
    WladWest
    online
    WladWest, 03.01.2020 23:13
    0
    axylinam, 03.01.2020 22:59
    Я так понимаю,Бенито-это в честь Муссолини так назвали-это шо динамо нациста подписало
    Муссолини был основоположником фашизма.
    Ссылка
    padlo95
      padlo95, 03.01.2020 23:13
    0
    В Динамо фланговых не хватает?
    Ссылка
    Cassini
      Cassini, 03.01.2020 23:00
    0
    Пошли селюковские рябята косяками
    Ссылка
    axylinam
    axylinam, 03.01.2020 22:59
    -3
    Я так понимаю,Бенито-это в честь Муссолини так назвали-это шо динамо нациста подписало
    Ссылка
    Pro100ecspert
      Pro100ecspert, 03.01.2020 22:59
    +1
    Це вже мегатрансфер чи ще ні?
    Ссылка
    bassofon
      bassofon, 03.01.2020 22:58
    0
    Ага, для пятнистых сов.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 03.01.2020 22:55
    +3
    Счастье то какое привалило
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 03.01.2020 22:55
    +3
    Счастье то какое привалило
    Ссылка
    iravik83
    online
      iravik83, 03.01.2020 23:16
    +2
    это для того чтоб звуки сов репетировать наверное он запевалой будет!!
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 03.01.2020 23:19
    +1
    padlo95, 03.01.2020 23:13
    В Динамо фланговых не хватает?
    Как всегда - до кучи, абы було, потом будут искать куда подарить, пристроить, разорвать контракт по обоюдному согласию, отдать в аренду с доплатой/символической платой, продать если повезет сильно, но не дорого
    Ссылка
    Pro100ecspert
      Pro100ecspert, 03.01.2020 22:59
    +1
    Це вже мегатрансфер чи ще ні?
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 03.01.2020 23:34
    0
    Селекционеры Динамо стебутся просто как с Игоря Суркиса так и с болельщиков!!!!!!!!!!
    Ссылка
    Саша Петрик
    online
      Саша Петрик, 03.01.2020 23:28
    0
    21 и статка и клубы как для нападающего почти 0.0, а в дк он раскроется и начнет всех рвать?
    Ссылка
    axylinam
    axylinam, 03.01.2020 23:22
    0
    Муйва известен в узких кругах как Бенито
    Ссылка
    футфан
    online
      футфан, 03.01.2020 23:18
    0
    Беніто і Муїва це хоть різні люди??? Однаковий текст написаний про обох
    Ссылка
    WladWest
    online
    WladWest, 03.01.2020 23:13
    0
    axylinam, 03.01.2020 22:59
    Я так понимаю,Бенито-это в честь Муссолини так назвали-это шо динамо нациста подписало
    Муссолини был основоположником фашизма.
    Ссылка
    padlo95
      padlo95, 03.01.2020 23:13
    0
    В Динамо фланговых не хватает?
    Ссылка
    Cassini
      Cassini, 03.01.2020 23:00
    0
    Пошли селюковские рябята косяками
    Ссылка
    bassofon
      bassofon, 03.01.2020 22:58
    0
    Ага, для пятнистых сов.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности