Галатасарай может перехватить Бенито у Динамо

Руководство «Галатасарая» ведет переговоры с нигерийским вингером Бенито, который входит в сферу интересов «Динамо» и несколько дней назад даже заключил предварительное соглашение с киевским клубом.

По информации турецкой прессы, 21-летний Бенито в ближайшее время должен прибыть в Стамбул для прохождения медосмотра и подписания контракта с «Галатасараем».

При этом, турецкие источники подчеркивают, что Бенито является игроком «Динамо», а потому не исключено, что украинский клуб получит какую-то компенсацию, если трансфер нигерийца в «Галатасарай» действительно состоится.

Напомним, 1 января Бенито получил статус свободного агента, уйдя из российского «Тамбова». Агентом нигерийца является Дмитрий Селюк.