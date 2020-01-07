Галатасарай может перехватить Бенито у Динамо

Руководство «Галатасарая» ведет переговоры с нигерийским вингером Бенито, который входит в сферу интересов «Динамо» и несколько дней назад даже заключил предварительное соглашение с киевским клубом.
По информации турецкой прессы, 21-летний Бенито в ближайшее время должен прибыть в Стамбул для прохождения медосмотра и подписания контракта с «Галатасараем».
При этом, турецкие источники подчеркивают, что Бенито является игроком «Динамо», а потому не исключено, что украинский клуб получит какую-то компенсацию, если трансфер нигерийца в «Галатасарай» действительно состоится.
Напомним, 1 января Бенито получил статус свободного агента, уйдя из российского «Тамбова». Агентом нигерийца является Дмитрий Селюк.
Источник — Ajansspor
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