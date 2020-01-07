Галатасарай может перехватить Бенито у Динамо

На нигерийского вингера нашелся серьезный претендент в Турции

  • 07.01.2020 10:08
  • 3511 просмотров
  • 8 комментариев
Галатасарай может перехватить Бенито у Динамо
© Twitter. Бенито

Руководство «Галатасарая» ведет переговоры с нигерийским вингером Бенито, который входит в сферу интересов «Динамо» и несколько дней назад даже заключил предварительное соглашение с киевским клубом.

По информации турецкой прессы, 21-летний Бенито в ближайшее время должен прибыть в Стамбул для прохождения медосмотра и подписания контракта с «Галатасараем».

При этом, турецкие источники подчеркивают, что Бенито является игроком «Динамо», а потому не исключено, что украинский клуб получит какую-то компенсацию, если трансфер нигерийца в «Галатасарай» действительно состоится.

Напомним, 1 января Бенито получил статус свободного агента, уйдя из российского «Тамбова». Агентом нигерийца является Дмитрий Селюк.

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Источник — Ajansspor

(10 голосов)

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Комментарии
    Kovalenkobrevno
    online
      Kovalenkobrevno, 07.01.2020 11:25
    0
    Вячеслав Середа, 07.01.2020 11:11
    Селюк решил,что Суркис полный лох и пытается урвать с него побольше денег за этот шлак.Поэтому и распускает подобные слухи.
    Не думаю, что Селюк намного умнее Суркиса)
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 07.01.2020 11:17
    +1
    Пусть перехватывают.
    Ссылка
    Вячеслав Середа
      Вячеслав Середа, 07.01.2020 11:11
    -1
    Селюк решил,что Суркис полный лох и пытается урвать с него побольше денег за этот шлак.Поэтому и распускает подобные слухи.
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 07.01.2020 10:52
    0
    Суркис на ровном месте решил бабла срубить.
    Ссылка
    salem1974
      salem1974, 07.01.2020 10:50
    +1
    Целая история не о чем)
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    gomenyuk2830
      gomenyuk2830, 07.01.2020 10:45
    +1
    Ви це серйозно? Ооооооо значить нам раніше подавали не ту інформацію про цього чудо-вінгера.... а за нього ще й виходить боротися потрібно....
    Ссылка
    Андрей Деко
      Андрей Деко, 07.01.2020 10:44
    +1
    Туда ему и дорога!
    Ссылка
    padlo95
    online
      padlo95, 07.01.2020 10:13
    +1
    Неужели он ещё кому то нужен🤪
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    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 07.01.2020 11:17
    +1
    Пусть перехватывают.
    Ссылка
    salem1974
      salem1974, 07.01.2020 10:50
    +1
    Целая история не о чем)
    Ссылка
    gomenyuk2830
      gomenyuk2830, 07.01.2020 10:45
    +1
    Ви це серйозно? Ооооооо значить нам раніше подавали не ту інформацію про цього чудо-вінгера.... а за нього ще й виходить боротися потрібно....
    Ссылка
    Андрей Деко
      Андрей Деко, 07.01.2020 10:44
    +1
    Туда ему и дорога!
    Ссылка
    padlo95
    online
      padlo95, 07.01.2020 10:13
    +1
    Неужели он ещё кому то нужен🤪
    Ссылка
    Kovalenkobrevno
    online
      Kovalenkobrevno, 07.01.2020 11:25
    0
    Вячеслав Середа, 07.01.2020 11:11
    Селюк решил,что Суркис полный лох и пытается урвать с него побольше денег за этот шлак.Поэтому и распускает подобные слухи.
    Не думаю, что Селюк намного умнее Суркиса)
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 07.01.2020 10:52
    0
    Суркис на ровном месте решил бабла срубить.
    Ссылка
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