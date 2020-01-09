Пора на выход. 7 игроков, которым зимой нужно сменить клуб

Начало января – это не только радостная пора новогодних праздников, но и время открытия зимнего трансферного окна в футбольной Европе, когда клубы пытаются как подобрать несколько кадров для усиления состава, так и разгрузить зарплатную ведомость, распрощавшись с парой-тройкой игроков.

Как правило, в ситуации, когда клуб и игрок готовы без труда распрощаться друг с другом, проблема заключаются либо в недостаточном профессионализме конкретного футболиста, либо в напряженности его отношений с тренерским штабом. Обе ситуации – достаточно частое явление в современном футболе и грядущее трансферное окно, кажется, станет одним из самых громких в плане именно таких «трансферов для разгрузки». Вашему вниманию – семёрка футболистов, желающих покинуть свои нынешние клубы уже текущей зимой.

Оливье ЖИРУ, «Челси»

Кажется, француз так и не смог получить всего того, на что рассчитывал после перехода из «Арсенала» в «Челси». «Синяя банда» под руководством Фрэнка Лэмпарда выбрала несколько иной вектор развития, сделав ставку на лондонскую молодежь, которая продолжает вести клуб к новым победам.

Место Жиру в стартовом составе «пенсионеров» было сразу же поставлено под сомнение приходом Тэмми Абрахама – молодого воспитанника «синих», чьи притязания на основу были тут же вылиты в целую серию удачных поединков. Француз же зачастую и вовсе остается за пределами заявки лондонцев, что явно не по нраву игроку, которого регулярно вызывают в сборную Франции. Жиру желает видеть в своих рядах миланский «Интер» и лично Антонио Конте, уже знакомый с футболистом как раз по игре в стане «синих».

Иван РАКИТИЧ, «Барселона»

В текущем сезоне хорват далеко не всегда попадает в стартовую расстановку «сине-гранатовых», регулярно уступая место молодому Френки де Йонгу. Конечно, в этом есть своя логика: голландец куда перспективнее 31-летнего Ракитича и, как видно, уже практически адаптировался к стилю игры «Барселоны». А то, что де Йонг был куплен за внушительные 75 миллионов евро, только добавляет ему преимущества в плане попадания в основу.

Теперь Иван частенько говорит о желании покинуть Каталонию, а футбольные гранды уже выстроились в очередь, чтобы заполучить звёздного хорвата. Предметный интерес к Ракитичу проявляют «Интер», «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед».

Кристиан ЭРИКСЕН, «Тоттенхэм»

Контракт Эриксена со «шпорами» истекает уже ближайшим летом, а, если учитывать желание самого датчанина оставить Лондон, то можно практически не сомневаться, что Кристиан покинет «Тоттенхэм» при первой удобной возможности.

Такое развитие событий выгодно и самому клубу. Дэниэл Леви явно не намерен отпускать одну из главных звезд своей команды бесплатно, а предложения о новом многомиллионном контракте, как видно, Эриксена уже не интересуют.

На датчанина претендует целая россыпь топ-клубов Европы, в числе которых значатся: «Интер», «Бавария», «Ювентус» и «Барселона». Также в Эриксене по-прежнему заинтересован мадридский «Реал». Если брать в расчет, что ценник на игрока будет лишь в районе 50 миллионов евро, то можно с уверенностью сказать, что борьба за 27-летнего датчанина обещает быть очень острой.

ИСКО, «Реал»

Иско практически не имеет игровой практики в текущем сезоне, что может стать веской причиной для того, чтобы покинуть столицу Испании уже зимой. Испанец с завидной регулярностью остается на скамейке запасных, а Зидан, в свою очередь, больше доверяет молодому, но жутко перспективному Феде Вальверде, который буквально влюбил в свою игру как наставника, так и мадридских фанатов.

Да и что касаемо спроса, то на Иско он также имеется. В частности, в услугах испанца заинтересован лондонский «Челси», наконец переживший трансферный бан, который настиг клуб в начале прошедшего года. Фрэнк Лэмпард наверняка понимает, что его пока совсем молодой и неокрепшей команде просто необходимы пара-тройка опытных футболистов, одним из которых вполне может стать 27-летний воспитанник «Валенсии». Если же говорить о ценнике, то Иско обойдется «синим» не больше, чем в 50 миллионов евро, что вполне по карману клубу, который борется за топ-4 АПЛ.

Адриен РАБЬО, «Ювентус»

Последний год складывается для француза наисквернейшим образом. Мало того, что до перехода в «Юве» Рабьо был попросту вынужден отказаться от игровой практики в ПСЖ, так и, уже летом переехав в Турин под руководство Маурицио Сарри, Адриена чаще можно увидеть сидящим на скамейке, нежели за непосредственным участием в очередной игре «Старой Синьоры». Такое далеко не самое лучшее положение дел для француза обусловлено высочайшей конкуренцией, которая существует в средней линии «Юве», а значит Рабьо и его агенту уже пора подыскивать варианты для дальнейшего развития его карьеры.

А такие варианты, безусловно, имеются. Среди наиболее вероятных претендентов на Рабьо значится английский «Тоттенхэм», где готовятся распрощаться с одной из главных звезд команды Кристианом Эриксеном. К тому же, в Лондоне прекрасно знают об интересе «Юве» к датчанину, что может сыграть решающую роль в переходе Рабьо именно в клуб Дэниэла Леви.

Гарет БЭЙЛ, «Реал»

Бэйл также вполне способен покинуть мадридский «Реал», даже несмотря на, вроде бы, подугасший конфликт с Зинедином Зиданом. Да, валлиец, наконец-то, начал получать регулярную игровую практику, но все мы знаем о его напряженности в отношениях как с французским наставником «сливочных», так и с мадридскими фанатами. Да и его чрезмерная любовь к гольфу явно не идет Гарету впрок в плане футбольного совершенствования.

Но у Бэйла, безусловно, существуют пути для отступления из Мадрида, и сразу два из них лежат к Англии. Валлийца желают видеть лично Жозе Моуринью, а также Уле Гуннар Сульшер со своим «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» готовятся к увеличению своей атакующей мощи, и Бэйл может стать именно тем звеном, которого не достает текущему «Юнайтед». Кроме того, у Бэйла по-прежнему существует вариант с «поднебесным» продолжением карьеры, но здесь загвоздка заключается ровно в том, что Китай уже не настолько безграничен в своих финансовых возможностях, чтобы завлекать европейских звезд первой величины. Виной тому потолок зарплат, введенный Китайской Суперлигой.

Эдинсон КАВАНИ, «ПСЖ»

Кавани провел в Париже уже больше шести лет, за это время став настоящей легендой французского гегемона. Но у всего есть свой конец и карьера уругвайца в ПСЖ также близка к своему завершению. В команду был приглашен Мауро Икарди, а Кавани, вернувшись после полученной травмы, постепенно был отправлен на второй план главным тренером парижан Томасом Тухелем. Аргентинец проявил себя с самой наилучшей стороны, сформировав новое парижское трио вместе с Мбаппе и Неймаром.

По информации некоторых СМИ, уругваец уже согласовал трехлетний контракт с мадридским «Атлетико», однако пока не совсем ясно произойдёт ли его переход в стан «матрасников» уже текущей зимой, или же испанцы дождутся лета, когда, вполне возможно, смогут заполучить Кавани в качестве свободного агента, не заплатив ни копейки.

Илья ПАНАЕВ