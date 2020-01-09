ФОТО. Гармаш провел первую тренировку в турецком Ризеспоре

Полузащитник Денис Гармаш провел первую тренировку в турецком «Ризеспоре». Футболист перешел из киевского «Динамо» на правах аренды до конца сезона.
В официальном твиттере турецкого клуба появились фото первой тренировки Дениса Гармаша.
Antalya Belek'te 5. Gün Sabah Antrenmanı pic.twitter.com/EolmgdVqNk— Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) January 9, 2020
Фотогалерея
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Twitter
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.