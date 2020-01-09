ФОТО. Гармаш провел первую тренировку в турецком Ризеспоре

Хавбек перешел из киевского «Динамо» на правах аренды до конца сезона

  • 09.01.2020 15:59
  • 1556 просмотров
  • 1 комментарий
ФОТО. Гармаш провел первую тренировку в турецком Ризеспоре
© ФК Ризеспор

Полузащитник Денис Гармаш провел первую тренировку в турецком «Ризеспоре». Футболист перешел из киевского «Динамо» на правах аренды до конца сезона.

В официальном твиттере турецкого клуба появились фото первой тренировки Дениса Гармаша.

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Источник — Twitter

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Комментарии
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 09.01.2020 16:11
    -3
    В официальном твиттере турецкого клуба появились сообщение Дениса Гармаша, в котором он слёзно просит Суркиса срочно вернуть его обратно в голубую помойку на любых условиях. Плюс ему уже надоел искендер кебаб и он ночами бредит украинским борщём
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