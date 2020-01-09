Дмитрий СЕЛЮК: «Динамо надо зарабатывать, а не тратить деньги Суркиса»

Известный агент считает, что президент киевского клуба выбрал правильный путь

  • 09.01.2020 20:40
  • 2276 просмотров
  • 9 комментариев
Дмитрий СЕЛЮК: «Динамо надо зарабатывать, а не тратить деньги Суркиса»
© Twitter. Дмитрий Селюк

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о переходе в киевское «Динамо» своих подопечных Бенито и Ибрагима Каргбо-младшего.

«Приход легионеров ни в коей мере не означает отказа от украинских талантов, от их воспитания и развития. Речь идет о том, на мой взгляд, что этот вектор не должен быть единственным.

С учетом нынешних реалий, президент «Динамо» Игорь Суркис, на мой взгляд, выбрал правильный путь, которым идут «Аякс» и «Зальцбург» — покупка и развитие молодых игроков, не только своих. Это путь ПСЖ, у которого масса молодых игроков на минимальном контракте — с прицелом на то, что с каждого трансфера воспитанника клуб будет получать как минимум платежи солидарности.

Ни о каком отказе от своих принципов не идет речи, посмотрите на результат сборной Украины U-20, и сколько там было игроков «Динамо». В то же время подчеркну: наличие в составе только украинских молодых игроков — это неправильно.

С экономической точки зрения продавать африканского игрока в клубы из Евросоюза гораздо проще — африканцы для ЕС не легионеры. А украинцы будут считаться легионерами. В «Динамо» этот момент четко осознают, поэтому приглашают молодых легионеров с перспективами.

Клубу надо зарабатывать, а не только тратить деньги Суркиса», — приводит слова Селюка журнал «Футбол».

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Источник — Трибуна

(9 голосов)

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Комментарии
    yerokhin
    online
    yerokhin, 09.01.2020 21:24
    0
    Качественный секс залог крепких отношений и крепкого здоровья обоих партнеров, и теперь есть средство которое изменит вашу сексуальную жизнь раз и навсегда, это реально секрет мужского величия (опробовал лично и всем советую попробовать хоть раз), не упусти шанс порадовать себя и её в постели, вот мой опыт ---- https://bit.vodka/macho
    Ссылка
    Brian
    online
      Brian, 09.01.2020 21:21
    0
    Limb-Ur, 09.01.2020 20:58
    И что обидно на "Шахтер" не кивнешь,там его быстро послали...
    Потому что у Шахтёра другой вектор селекции - бразильцы. А Селюк на африканцах специализируеться.
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    Саша Петрик
    online
      Саша Петрик, 09.01.2020 21:18
    0
    New васюки - вы только представьте!
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    axylinam
      axylinam, 09.01.2020 21:03
    +2
    Если в зговор вступят агент,игрок и тренер,то можно хорошо пошуршать в карманах президента лоха
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    Ace Ventura
    online
      Ace Ventura, 09.01.2020 20:58
    0
    Селюк - это ж сепар! Он ненавидит Украину и все Украинское!
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    Limb-Ur
    online
      Limb-Ur, 09.01.2020 20:58
    +2
    И что обидно на "Шахтер" не кивнешь,там его быстро послали...
    Ссылка
    Leo Leo
      Leo Leo, 09.01.2020 20:57
    +2
    Лизнул так лизнул.. по пальцам посчитать рентабельные клубы всего мира... А тут.. Ждём новых Гармашей с Хачеридиками..
    Ссылка
    Ace Ventura
    online
      Ace Ventura, 09.01.2020 20:57
    +2
    напарил Суркису мусор какой то и смеется.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 09.01.2020 20:49
    +7
    Этот проходимецъ, похоже, что имеет все шансы ездить по ушам сурку и это печально, все помнят его таврию, метадон, сталь когда он тащил пачками каких-то людей, пел дифирамбы, а те в свою очередь потом пропадали куда-то естественно не заиграв ...
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 09.01.2020 20:49
    +7
    Этот проходимецъ, похоже, что имеет все шансы ездить по ушам сурку и это печально, все помнят его таврию, метадон, сталь когда он тащил пачками каких-то людей, пел дифирамбы, а те в свою очередь потом пропадали куда-то естественно не заиграв ...
    Ссылка
    axylinam
      axylinam, 09.01.2020 21:03
    +2
    Если в зговор вступят агент,игрок и тренер,то можно хорошо пошуршать в карманах президента лоха
    Ссылка
    Limb-Ur
    online
      Limb-Ur, 09.01.2020 20:58
    +2
    И что обидно на "Шахтер" не кивнешь,там его быстро послали...
    Ссылка
    Leo Leo
      Leo Leo, 09.01.2020 20:57
    +2
    Лизнул так лизнул.. по пальцам посчитать рентабельные клубы всего мира... А тут.. Ждём новых Гармашей с Хачеридиками..
    Ссылка
    Ace Ventura
    online
      Ace Ventura, 09.01.2020 20:57
    +2
    напарил Суркису мусор какой то и смеется.
    Ссылка
    yerokhin
    online
    yerokhin, 09.01.2020 21:24
    0
    Качественный секс залог крепких отношений и крепкого здоровья обоих партнеров, и теперь есть средство которое изменит вашу сексуальную жизнь раз и навсегда, это реально секрет мужского величия (опробовал лично и всем советую попробовать хоть раз), не упусти шанс порадовать себя и её в постели, вот мой опыт ---- https://bit.vodka/macho
    Ссылка
    Brian
    online
      Brian, 09.01.2020 21:21
    0
    Limb-Ur, 09.01.2020 20:58
    И что обидно на "Шахтер" не кивнешь,там его быстро послали...
    Потому что у Шахтёра другой вектор селекции - бразильцы. А Селюк на африканцах специализируеться.
    Ссылка
    Саша Петрик
    online
      Саша Петрик, 09.01.2020 21:18
    0
    New васюки - вы только представьте!
    Ссылка
    Ace Ventura
    online
      Ace Ventura, 09.01.2020 20:58
    0
    Селюк - это ж сепар! Он ненавидит Украину и все Украинское!
    Ссылка
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