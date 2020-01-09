Дмитрий СЕЛЮК: «Динамо надо зарабатывать, а не тратить деньги Суркиса»

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о переходе в киевское «Динамо» своих подопечных Бенито и Ибрагима Каргбо-младшего.

«Приход легионеров ни в коей мере не означает отказа от украинских талантов, от их воспитания и развития. Речь идет о том, на мой взгляд, что этот вектор не должен быть единственным.

С учетом нынешних реалий, президент «Динамо» Игорь Суркис, на мой взгляд, выбрал правильный путь, которым идут «Аякс» и «Зальцбург» — покупка и развитие молодых игроков, не только своих. Это путь ПСЖ, у которого масса молодых игроков на минимальном контракте — с прицелом на то, что с каждого трансфера воспитанника клуб будет получать как минимум платежи солидарности.

Ни о каком отказе от своих принципов не идет речи, посмотрите на результат сборной Украины U-20, и сколько там было игроков «Динамо». В то же время подчеркну: наличие в составе только украинских молодых игроков — это неправильно.

С экономической точки зрения продавать африканского игрока в клубы из Евросоюза гораздо проще — африканцы для ЕС не легионеры. А украинцы будут считаться легионерами. В «Динамо» этот момент четко осознают, поэтому приглашают молодых легионеров с перспективами.

Клубу надо зарабатывать, а не только тратить деньги Суркиса», — приводит слова Селюка журнал «Футбол».