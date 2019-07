Новак ДЖОКОВИЧ: «В таких матчах один из игроков должен проиграть»

Сербский теннисист Новак Джокович, первый номер мирового рейтинга, в пятый раз выиграл Уимблдон, переиграв в финале в пяти сетах швейцарца Роджера Федерера. После матча серб рассказал журналистам:



«Это был если не самый захватывающий финал, в котором я когда-либо участвовал, то, безусловно, один из топ-2 или топ-3 в моей карьере против одного из величайших игроков всех времен – Роджера.



Я его очень уважаю. К сожалению, в таких матчах один из игроков должен проиграть, и, как сказал Роджер, у нас обоих были шансы. Совершенно нереально быть в двух матчболах от проигрыша и вернуться в игру».

"When I was a boy... I used to make the trophies out of different materials in my room"@DjokerNole's childhood dream has become a reality for a fifth time...#Wimbledon pic.twitter.com/fpRYRIE9BA