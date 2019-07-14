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Новак ДЖОКОВИЧ: «В таких матчах один из игроков должен проиграть»

Серб считает, что это был один из его лучших матчей в карьере против Федерера

  • 14.07.2019 23:09
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Новак ДЖОКОВИЧ: «В таких матчах один из игроков должен проиграть»
© Wimbledon Twitter. Новак Джокович

Сербский теннисист Новак Джокович, первый номер мирового рейтинга, в пятый раз выиграл Уимблдон, переиграв в финале в пяти сетах швейцарца Роджера Федерера. После матча серб рассказал журналистам:

«Это был если не самый захватывающий финал, в котором я когда-либо участвовал, то, безусловно, один из топ-2 или топ-3 в моей карьере против одного из величайших игроков всех времен – Роджера.

Я его очень уважаю. К сожалению, в таких матчах один из игроков должен проиграть, и, как сказал Роджер, у нас обоих были шансы. Совершенно нереально быть в двух матчболах от проигрыша и вернуться в игру».

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Источник — Wimbledon

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