Мудрик вернулся на поле, слова Костюка перед игрой, золото Середы и Байло
Главные новости за 5 августа на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 5 августа.
1A. Челси уступил Ювентусу в Гонконге. Мудрик вышел на замену под аплодисменты
Украинский хавбек сыграл впервые с ноября 2024 года
1B. ВИДЕО. Как Мудрик вышел на поле под аплодисменты трибун и партнеров
Украинский вингер Челси появился на поле на 82-й минуте матча с Ювентусом
2A. ПСЖ потерпел фиаско в спарринге с Мальоркой. Забарный отыграл весь матч
Зрители в Пальма-де-Майорке увидели три мяча в воротах парижской команды
2B. Арсенал пропустил три мяча от Бетиса и проиграл спарринг в Дублине
У английского клуба забитым голом отличился Пьеро Инкапье
3A. Фенербахче переиграл Штурм. Итоги первых матчей раунда Q3 Лиги чемпионов
Завершились первые поединки 3-го раунда квалификации ЛЧ
3B. Сабах из Баку уступил в Дании. Экс-игрок Динамо провел 65 минут в матче ЛЧ
Джеймс Богере оформил дубль для Орхуса, у гостей забил Велько Симич
4A. Выставочное дерби. Милан и Интер сыграли вничью в австралийском Перте
Команды обменялись забитыми голами во втором тайме
4B. Мареска строит команду. Ман Сити переиграл сборную звезд корейской К-Лиги
У победителей голы забили Райан Аит-Нури, Тиджани Рейндерс, Дивин Мубама
5A. Игорь КОСТЮК: «Карабах – непростой суперник, в прошлом сезоне играл в ЛЧ»
Главный тренер Динамо дал пресс-конференцию перед игрой Q3 ЛК
5B. Алексей СЫЧ: «Я не чувствую давления в Динамо, не читаю комментарии»
Защитник Динамо принял участие в пресс-конференции перед игрой с Карабахом
6A. Харьков проиграл турецкому Фенербахче в квалификации женской Лиги чемпионов
У харьковской команды гол забила Виктория Гирин на 15-й минуте
6B. Одесский Систерс потерпел разгромное поражение в женской ЛЧ от Спортинга
Вице-чемпионки Украины пропустили 5 мячей от португальской команды
7. Подрез не сумела пробиться в 1/4 финала на турнире WTA 125 в Варшаве
Вероника уступила Сюзан Бендекки в двух сетах
8. Женская сборная Украины U-18 потерпела разгромное поражение от Швейцарии
Украинки финишировали четвертыми в группе на ЧЕ-2026 по баскетболу
9. Первое золото на ЧЕ-2026. Байло и Середа победили в синхронном миксте
Украинскому дуэту не было равных в прыжках с 10-метровой вышки
10. Динамо не нужны еврокубки? Вылет из ЛК не станет трагедией для клуба
В текущем сезоне Игорю Костюку предстоит выстроить обновленную команду
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