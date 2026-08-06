Мудрик вернулся на поле, слова Костюка перед игрой, золото Середы и Байло

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 5 августа.

1A. Челси уступил Ювентусу в Гонконге. Мудрик вышел на замену под аплодисменты

Украинский хавбек сыграл впервые с ноября 2024 года

1B. ВИДЕО. Как Мудрик вышел на поле под аплодисменты трибун и партнеров

Украинский вингер Челси появился на поле на 82-й минуте матча с Ювентусом

2A. ПСЖ потерпел фиаско в спарринге с Мальоркой. Забарный отыграл весь матч

Зрители в Пальма-де-Майорке увидели три мяча в воротах парижской команды

2B. Арсенал пропустил три мяча от Бетиса и проиграл спарринг в Дублине

У английского клуба забитым голом отличился Пьеро Инкапье

3A. Фенербахче переиграл Штурм. Итоги первых матчей раунда Q3 Лиги чемпионов

Завершились первые поединки 3-го раунда квалификации ЛЧ

3B. Сабах из Баку уступил в Дании. Экс-игрок Динамо провел 65 минут в матче ЛЧ

Джеймс Богере оформил дубль для Орхуса, у гостей забил Велько Симич

4A. Выставочное дерби. Милан и Интер сыграли вничью в австралийском Перте

Команды обменялись забитыми голами во втором тайме

4B. Мареска строит команду. Ман Сити переиграл сборную звезд корейской К-Лиги

У победителей голы забили Райан Аит-Нури, Тиджани Рейндерс, Дивин Мубама

5A. Игорь КОСТЮК: «Карабах – непростой суперник, в прошлом сезоне играл в ЛЧ»

Главный тренер Динамо дал пресс-конференцию перед игрой Q3 ЛК

5B. Алексей СЫЧ: «Я не чувствую давления в Динамо, не читаю комментарии»

Защитник Динамо принял участие в пресс-конференции перед игрой с Карабахом

6A. Харьков проиграл турецкому Фенербахче в квалификации женской Лиги чемпионов

У харьковской команды гол забила Виктория Гирин на 15-й минуте

6B. Одесский Систерс потерпел разгромное поражение в женской ЛЧ от Спортинга

Вице-чемпионки Украины пропустили 5 мячей от португальской команды

7. Подрез не сумела пробиться в 1/4 финала на турнире WTA 125 в Варшаве

Вероника уступила Сюзан Бендекки в двух сетах

8. Женская сборная Украины U-18 потерпела разгромное поражение от Швейцарии

Украинки финишировали четвертыми в группе на ЧЕ-2026 по баскетболу

9. Первое золото на ЧЕ-2026. Байло и Середа победили в синхронном миксте

Украинскому дуэту не было равных в прыжках с 10-метровой вышки

10. Динамо не нужны еврокубки? Вылет из ЛК не станет трагедией для клуба

В текущем сезоне Игорю Костюку предстоит выстроить обновленную команду