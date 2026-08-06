Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мудрик вернулся на поле, слова Костюка перед игрой, золото Середы и Байло
Другие новости
06 августа 2026, 10:59 | Обновлено 06 августа 2026, 11:06
122
0

Мудрик вернулся на поле, слова Костюка перед игрой, золото Середы и Байло

Главные новости за 5 августа на Sport.ua

06 августа 2026, 10:59 | Обновлено 06 августа 2026, 11:06
122
0
Мудрик вернулся на поле, слова Костюка перед игрой, золото Середы и Байло
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 5 августа.

1A. Челси уступил Ювентусу в Гонконге. Мудрик вышел на замену под аплодисменты
Украинский хавбек сыграл впервые с ноября 2024 года

1B. ВИДЕО. Как Мудрик вышел на поле под аплодисменты трибун и партнеров
Украинский вингер Челси появился на поле на 82-й минуте матча с Ювентусом

2A. ПСЖ потерпел фиаско в спарринге с Мальоркой. Забарный отыграл весь матч
Зрители в Пальма-де-Майорке увидели три мяча в воротах парижской команды

2B. Арсенал пропустил три мяча от Бетиса и проиграл спарринг в Дублине
У английского клуба забитым голом отличился Пьеро Инкапье

3A. Фенербахче переиграл Штурм. Итоги первых матчей раунда Q3 Лиги чемпионов
Завершились первые поединки 3-го раунда квалификации ЛЧ

3B. Сабах из Баку уступил в Дании. Экс-игрок Динамо провел 65 минут в матче ЛЧ
Джеймс Богере оформил дубль для Орхуса, у гостей забил Велько Симич

4A. Выставочное дерби. Милан и Интер сыграли вничью в австралийском Перте
Команды обменялись забитыми голами во втором тайме

4B. Мареска строит команду. Ман Сити переиграл сборную звезд корейской К-Лиги
У победителей голы забили Райан Аит-Нури, Тиджани Рейндерс, Дивин Мубама

5A. Игорь КОСТЮК: «Карабах – непростой суперник, в прошлом сезоне играл в ЛЧ»
Главный тренер Динамо дал пресс-конференцию перед игрой Q3 ЛК

5B. Алексей СЫЧ: «Я не чувствую давления в Динамо, не читаю комментарии»
Защитник Динамо принял участие в пресс-конференции перед игрой с Карабахом

6A. Харьков проиграл турецкому Фенербахче в квалификации женской Лиги чемпионов
У харьковской команды гол забила Виктория Гирин на 15-й минуте

6B. Одесский Систерс потерпел разгромное поражение в женской ЛЧ от Спортинга
Вице-чемпионки Украины пропустили 5 мячей от португальской команды

7. Подрез не сумела пробиться в 1/4 финала на турнире WTA 125 в Варшаве
Вероника уступила Сюзан Бендекки в двух сетах

8. Женская сборная Украины U-18 потерпела разгромное поражение от Швейцарии
Украинки финишировали четвертыми в группе на ЧЕ-2026 по баскетболу

9. Первое золото на ЧЕ-2026. Байло и Середа победили в синхронном миксте
Украинскому дуэту не было равных в прыжках с 10-метровой вышки

10. Динамо не нужны еврокубки? Вылет из ЛК не станет трагедией для клуба
В текущем сезоне Игорю Костюку предстоит выстроить обновленную команду

По теме:
Ассист Кухаревича в ЛЧ, бронза Середы и Гриценко на ЧЕ, камбек Свитолиной
Победа Шахтера, жребий для Динамо, ничья ЛНЗ, вылет украинок из WTA 1000
Камбэк Полесья, победа Эпицентра, финал Лиги наций, матч Малиновского
главные новости
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

K-Лиг Старз – Манчестер Сити – 1:3. Шоу в Сеуле. Видео голов и обзор
Футбол | 06 августа 2026, 10:29 0
K-Лиг Старз – Манчестер Сити – 1:3. Шоу в Сеуле. Видео голов и обзор
K-Лиг Старз – Манчестер Сити – 1:3. Шоу в Сеуле. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор товарищеского матча, сыгранного в Южной Корее

Василию Ломаченко дали ответ по поводу боя
Бокс | 06 августа 2026, 06:32 8
Василию Ломаченко дали ответ по поводу боя
Василию Ломаченко дали ответ по поводу боя

Суарес – о возможном поединке с украинцем

Маркевич отреагировал на возвращение Мудрика, дав совет Михаилу
Футбол | 05.08.2026, 15:26
Маркевич отреагировал на возвращение Мудрика, дав совет Михаилу
Маркевич отреагировал на возвращение Мудрика, дав совет Михаилу
Челси уступил Ювентусу в Гонконге. Мудрик вышел на замену под аплодисменты
Футбол | 05.08.2026, 16:26
Челси уступил Ювентусу в Гонконге. Мудрик вышел на замену под аплодисменты
Челси уступил Ювентусу в Гонконге. Мудрик вышел на замену под аплодисменты
Где смотреть онлайн матч Лиги конференций Динамо – Карабах
Футбол | 06.08.2026, 07:47
Где смотреть онлайн матч Лиги конференций Динамо – Карабах
Где смотреть онлайн матч Лиги конференций Динамо – Карабах
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Мозес ИТАУМА: «Усику не нужно с ним драться»
Мозес ИТАУМА: «Усику не нужно с ним драться»
05.08.2026, 04:54 2
Бокс
После разгрома Кудровки Шахтер не смог обыграть команду Первой лиги
После разгрома Кудровки Шахтер не смог обыграть команду Первой лиги
04.08.2026, 21:27
Футбол
Легенде киевского Динамо запретили употреблять алкоголь
Легенде киевского Динамо запретили употреблять алкоголь
05.08.2026, 07:55 8
Футбол
ПСЖ потерпел фиаско в спарринге с Мальоркой. Забарный отыграл весь матч
ПСЖ потерпел фиаско в спарринге с Мальоркой. Забарный отыграл весь матч
05.08.2026, 23:59 11
Футбол
Усик вызвал настоящий переполох. WBO приняла решение по украинцу
Усик вызвал настоящий переполох. WBO приняла решение по украинцу
04.08.2026, 08:05 6
Бокс
Суркис встретился с Ребровым. Было принято решение
Суркис встретился с Ребровым. Было принято решение
05.08.2026, 08:47 39
Футбол
ВИДЕО. Мудрик сделал первое результативное действие за Челси после камбека
ВИДЕО. Мудрик сделал первое результативное действие за Челси после камбека
05.08.2026, 10:42 16
Футбол
Усик выступил с обращением в адрес Турки Аль-Шейха
Усик выступил с обращением в адрес Турки Аль-Шейха
05.08.2026, 08:26 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем