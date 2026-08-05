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Товарищеские матчи
Милан
05.08.2026 14:00 – FT 1 : 1
Интер Милан
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Италия
05 августа 2026, 17:23 | Обновлено 05 августа 2026, 17:32
237
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Выставочное дерби. Милан и Интер сыграли вничью в австралийском Перте

Команды обменялись забитыми голами во втором тайме

05 августа 2026, 17:23 | Обновлено 05 августа 2026, 17:32
237
0
Выставочное дерби. Милан и Интер сыграли вничью в австралийском Перте
Getty Images/Global Images Ukraine
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5 августа на австралийском стадионе Optus Stadium в Перте состоялось товарищеское миланское дерби.

Милан и Интер сыграли вничью (1:1) в поединке, который проходил в Австралии во время летнего турне итальянских грандов.

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Первый тайм завершился без голов, хотя команды имели несколько перспективных моментов. После перерыва счет открыл Интер, который тренирует Кристиан Киву. На 53-й минуте Федерико Димарко замкнул передачу Николо Бареллы.

Главный тренер Милана Рубен Аморим на 63-й минуте почти полностью обновил состав, выпустив, в частности, Рафаэла Леау, Луку Модрича, Гонсалу Рамуша и других известных игроков. Именно свежие силы помогли россонери избежать поражения.

На 84-й минуте Карлос Аугусто нарушил правила в собственной штрафной площадке, а Кристофер Нкунку реализовал пенальти, установив окончательный счет – 1:1.

8 августа нерадзурри в Перте проведут еще один престижный спарринг – против Ювентуса.

Товарищеский матч. 5 августа 2026

Перт (Австралия). Optus Stadium

Милан (Италия) – Интер (Италия) – 1:1

Голы: Кристофер Нкунку, 84 (пен) – Федерико Димарко, 53.

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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