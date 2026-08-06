Милан – Интер – 1:1. Выездное дерби в Австралии. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор товарищеского матча, сыгранного в Перте
5 августа на австралийском стадионе Optus Stadium в Перте состоялось товарищеское миланское дерби.
Милан и Интер сыграли вничью (1:1) в поединке, который проходил в Австралии во время летнего турне итальянских грандов.
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Счет открыл Интер, который тренирует Кристиан Киву. На 53-й минуте Федерико Димарко замкнул передачу Николо Бареллы.
Главный тренер Милана Рубен Аморим обновил состав, и россонери сумели избежать поражения. На 84-й минуте Карлос Аугусто нарушил правила, и Кристофер Нкунку реализовал пенальти (1:1).
Товарищеский матч. 5 августа 2026
Перт (Австралия). Optus Stadium
Милан (Италия) – Интер (Италия) – 1:1
Голы: Кристофер Нкунку, 84 (пен) – Федерико Димарко, 53
Видео голов и обзор матча
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