Милан – Интер – 1:1. Выездное дерби в Австралии. Видео голов и обзор

5 августа на австралийском стадионе Optus Stadium в Перте состоялось товарищеское миланское дерби.

Милан и Интер сыграли вничью (1:1) в поединке, который проходил в Австралии во время летнего турне итальянских грандов.

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Счет открыл Интер, который тренирует Кристиан Киву. На 53-й минуте Федерико Димарко замкнул передачу Николо Бареллы.

Главный тренер Милана Рубен Аморим обновил состав, и россонери сумели избежать поражения. На 84-й минуте Карлос Аугусто нарушил правила, и Кристофер Нкунку реализовал пенальти (1:1).

Товарищеский матч. 5 августа 2026

Перт (Австралия). Optus Stadium

Милан (Италия) – Интер (Италия) – 1:1

Голы: Кристофер Нкунку, 84 (пен) – Федерико Димарко, 53

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