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06 августа 2026, 10:17 | Обновлено 06 августа 2026, 10:19
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Милан – Интер – 1:1. Выездное дерби в Австралии. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор товарищеского матча, сыгранного в Перте

06 августа 2026, 10:17 | Обновлено 06 августа 2026, 10:19
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Милан – Интер – 1:1. Выездное дерби в Австралии. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine
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5 августа на австралийском стадионе Optus Stadium в Перте состоялось товарищеское миланское дерби.

Милан и Интер сыграли вничью (1:1) в поединке, который проходил в Австралии во время летнего турне итальянских грандов.

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Счет открыл Интер, который тренирует Кристиан Киву. На 53-й минуте Федерико Димарко замкнул передачу Николо Бареллы.

Главный тренер Милана Рубен Аморим обновил состав, и россонери сумели избежать поражения. На 84-й минуте Карлос Аугусто нарушил правила, и Кристофер Нкунку реализовал пенальти (1:1).

Товарищеский матч. 5 августа 2026

Перт (Австралия). Optus Stadium

Милан (Италия) – Интер (Италия) – 1:1

Голы: Кристофер Нкунку, 84 (пен) – Федерико Димарко, 53

Видео голов и обзор матча

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Милан Кристиан Киву товарищеские матчи Интер Милан Лука Модрич пенальти Рубен Аморим видео голов и обзор Федерико Димарко Николо Барелла Кристофер Нкунку Милан - Интер Рафаэл Леау Гонсалу Рамуш Карлос Аугусто
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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