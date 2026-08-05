Мареска строит команду. Ман Сити переиграл сборную звезд корейской К-Лиги
У победителей голы забили Райан Аит-Нури, Тиджани Рейндерс, Дивин Мубама
5 августа английский клуб Манчестер Сити провел второй матч летнего азиатского турне.
В корейском Сеуле команда Энцо Марески переиграла сборную звезд местной K-Лиги со счетом 3:1.
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Поединок состоялся на Seoul World Cup Stadium в Сеуле в рамках серии матчей Coupang Play Series 2026.
Английский клуб быстро открыл счет, на 9-й минуте отличился Райан Аит-Нури. Хозяева почти сразу отыгрались, забил Ким Дэ Вон.
В середине первого тайма Сити снова вышел вперед. На 20-й минуте Тиджани Рейндерс замкнул передачу Антуана Семеньо, а через три минуты Дивин Мубама установил итоговый счет (3:1).
После перерыва оба тренера почти полностью обновили составы. За Манчестер Сити на поле вышли Савиньо, Нико Гонсалес, Омар Мармуш, Клаудио Эчеверри, Матеус Нунес и другие известные футболисты. Команда Марески полностью контролировала ход встречи, имела ощутимое преимущество и не позволила сопернику сократить отставание.
Следующий матч азиатского турне Манчестер Сити проведет 9 августа, соперником станет мадридский Атлетико.
Товарищеский матч. 5 августа 2026
Coupang Play Series 2026. Сеул (Южная Корея). Seoul World Cup Stadium
14:00. K-Лига Старз (Южная Корея) – Манчестер Сити (Англия) – 1:3
Голы: Ким Де Вон, 12 – Райан Аит-Нури, 9, Тиджани Рейндерс, 20, Дивин Мубама, 23.
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