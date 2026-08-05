Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мареска строит команду. Ман Сити переиграл сборную звезд корейской К-Лиги
Товарищеские матчи
К-Лиг Старз
05.08.2026 14:00 – FT 1 : 3
Манчестер Сити
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
05 августа 2026, 18:09 | Обновлено 05 августа 2026, 18:15
79
0

Мареска строит команду. Ман Сити переиграл сборную звезд корейской К-Лиги

У победителей голы забили Райан Аит-Нури, Тиджани Рейндерс, Дивин Мубама

05 августа 2026, 18:09 | Обновлено 05 августа 2026, 18:15
79
0
Мареска строит команду. Ман Сити переиграл сборную звезд корейской К-Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Мареска
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

5 августа английский клуб Манчестер Сити провел второй матч летнего азиатского турне.

В корейском Сеуле команда Энцо Марески переиграла сборную звезд местной K-Лиги со счетом 3:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Поединок состоялся на Seoul World Cup Stadium в Сеуле в рамках серии матчей Coupang Play Series 2026.

Английский клуб быстро открыл счет, на 9-й минуте отличился Райан Аит-Нури. Хозяева почти сразу отыгрались, забил Ким Дэ Вон.

В середине первого тайма Сити снова вышел вперед. На 20-й минуте Тиджани Рейндерс замкнул передачу Антуана Семеньо, а через три минуты Дивин Мубама установил итоговый счет (3:1).

После перерыва оба тренера почти полностью обновили составы. За Манчестер Сити на поле вышли Савиньо, Нико Гонсалес, Омар Мармуш, Клаудио Эчеверри, Матеус Нунес и другие известные футболисты. Команда Марески полностью контролировала ход встречи, имела ощутимое преимущество и не позволила сопернику сократить отставание.

Следующий матч азиатского турне Манчестер Сити проведет 9 августа, соперником станет мадридский Атлетико.

Товарищеский матч. 5 августа 2026

Coupang Play Series 2026. Сеул (Южная Корея). Seoul World Cup Stadium

14:00. K-Лига Старз (Южная Корея) – Манчестер Сити (Англия) – 1:3

Голы: Ким Де Вон, 12 – Райан Аит-Нури, 9, Тиджани Рейндерс, 20, Дивин Мубама, 23.

Фотогалерея

По теме:
Ямаль – третий, Месси – пятый! Обновлен рейтинг Золотого мяча 2026
Манчестер Сити может помочь Мудрику в Челси
Родри сделал выбор между мадридским Реалом и Барселоной
Манчестер Сити чемпионат Южной Кореи по футболу Южная Корея Энцо Мареска Райан Аит-Нури Тиджани Рейндерс Антуан Семеньо Савио Морейра Нико Гонсалес Омар Мармуш Клаудио Эчеверри Матеус Нунес
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Челси будет непросто удержать Мудрика. Михаил такого не ожидал
Футбол | 05 августа 2026, 07:19 8
Челси будет непросто удержать Мудрика. Михаил такого не ожидал
Челси будет непросто удержать Мудрика. Михаил такого не ожидал

Украинцем интересуется ряд команд из топ-чемпионатов

Челси уступил Ювентусу в Гонконге. Мудрик вышел на замену под аплодисменты
Футбол | 05 августа 2026, 16:26 6
Челси уступил Ювентусу в Гонконге. Мудрик вышел на замену под аплодисменты
Челси уступил Ювентусу в Гонконге. Мудрик вышел на замену под аплодисменты

Украинский хавбек сыграл впервые с ноября 2024 года

ВИДЕО. Мудрик сделал первое результативное действие за Челси после камбека
Футбол | 05.08.2026, 10:42
ВИДЕО. Мудрик сделал первое результативное действие за Челси после камбека
ВИДЕО. Мудрик сделал первое результативное действие за Челси после камбека
После разгрома Кудровки Шахтер не смог обыграть команду Первой лиги
Футбол | 04.08.2026, 21:27
После разгрома Кудровки Шахтер не смог обыграть команду Первой лиги
После разгрома Кудровки Шахтер не смог обыграть команду Первой лиги
Стартует Кубок Украины. Известно расписание первого раунда
Футбол | 05.08.2026, 17:31
Стартует Кубок Украины. Известно расписание первого раунда
Стартует Кубок Украины. Известно расписание первого раунда
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик выступил с обращением в адрес Турки Аль-Шейха
Усик выступил с обращением в адрес Турки Аль-Шейха
05.08.2026, 08:26 1
Бокс
Шахтер захватил лидерство. Как выглядит турнирная таблица УПЛ после тура 1
Шахтер захватил лидерство. Как выглядит турнирная таблица УПЛ после тура 1
04.08.2026, 06:23 15
Футбол
Майк Тайсон публично возразил Усику
Майк Тайсон публично возразил Усику
05.08.2026, 06:32
Бокс
Илья Забарный определился с клубом, в котором начнет новый сезон
Илья Забарный определился с клубом, в котором начнет новый сезон
04.08.2026, 16:16
Футбол
Мальдера получил предупреждение о Мудрике после его возвращения
Мальдера получил предупреждение о Мудрике после его возвращения
04.08.2026, 00:02 3
Футбол
Уайлдер выдвинул Усику условие для грандиозного боя
Уайлдер выдвинул Усику условие для грандиозного боя
04.08.2026, 03:44 8
Бокс
Ямаль – третий, Месси – пятый! Обновлен рейтинг Золотого мяча 2026
Ямаль – третий, Месси – пятый! Обновлен рейтинг Золотого мяча 2026
05.08.2026, 07:17 14
Футбол
Мозес ИТАУМА: «Это самый мощный боксер в истории супертяжелого веса»
Мозес ИТАУМА: «Это самый мощный боксер в истории супертяжелого веса»
05.08.2026, 05:02 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем