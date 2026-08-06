Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. K-Лиг Старз – Манчестер Сити – 1:3. Шоу в Сеуле. Видео голов и обзор
Товарищеские матчи
К-Лиг Старз
05.08.2026 14:00 – FT 1 : 3
Манчестер Сити
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
06 августа 2026, 10:29 |
108
0

K-Лиг Старз – Манчестер Сити – 1:3. Шоу в Сеуле. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор товарищеского матча, сыгранного в Южной Корее

06 августа 2026, 10:29 |
108
0
K-Лиг Старз – Манчестер Сити – 1:3. Шоу в Сеуле. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

5 августа английский клуб Манчестер Сити провел второй матч летнего азиатского турне.

В корейском Сеуле команда Энцо Марески переиграла сборную звезд местной K-Лиг со счетом 3:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Поединок состоялся на Seoul World Cup Stadium в Сеуле как часть серии матчей Coupang Play Series 2026.

Английский клуб быстро открыл счет, на 9-й минуте отличился Райан Аит-Нури. Хозяева почти сразу отыгрались, забил Ким Дэ Вон.

В середине первого тайма Сити снова вышел вперед. На 20-й минуте Тиджани Рейндерс замкнул передачу Антуана Семеньо, а через три минуты Дивин Мубама установил итоговый счет (3:1).

Товарищеский матч. 5 августа 2026

Coupang Play Series 2026. Сеул (Южная Корея). Seoul World Cup Stadium

14:00. K-Лиг Старз (Южная Корея) – Манчестер Сити (Англия) – 1:3

Голы: Ким Де Вон, 12 – Райан Аит-Нури, 9, Тиджани Рейндерс, 20, Дивин Мубама, 23

Видео голов и обзор матча

По теме:
Милан – Интер – 1:1. Выездное дерби в Австралии. Видео голов и обзор
Арсенал – Бетис – 1:3. Фиаско чемпионов Англии. Видео голов и обзор
ПСЖ – Мальорка – 0:3. Забарный – худший игрок матча. Видео голов и обзор
Южная Корея Манчестер Сити Энцо Мареска видео голов и обзор Антуан Семеньо чемпионат Южной Кореи по футболу Нико Гонсалес Матеус Нунес Тиджани Рейндерс Савио Морейра Клаудио Эчеверри Омар Мармуш Райан Аит-Нури Дивин Мубама
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александр БОЙКО: «Из-за этой недостраны я уже почти пять лет не был дома»
Волейбол | 05 августа 2026, 14:00 4
Александр БОЙКО: «Из-за этой недостраны я уже почти пять лет не был дома»
Александр БОЙКО: «Из-за этой недостраны я уже почти пять лет не был дома»

Либеро сборной Украины по волейболу дал эксклюзивное интервью Sport.ua

Динамо – Карабах. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги конференций
Футбол | 06 августа 2026, 08:46 21
Динамо – Карабах. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги конференций
Динамо – Карабах. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги конференций

Час от часу не легче, но все равно нужно спасать евросезон

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-тренер Шахтера возглавил азиатский топ-клуб
Футбол | 06.08.2026, 08:53
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-тренер Шахтера возглавил азиатский топ-клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-тренер Шахтера возглавил азиатский топ-клуб
Челси уступил Ювентусу в Гонконге. Мудрик вышел на замену под аплодисменты
Футбол | 05.08.2026, 16:26
Челси уступил Ювентусу в Гонконге. Мудрик вышел на замену под аплодисменты
Челси уступил Ювентусу в Гонконге. Мудрик вышел на замену под аплодисменты
Стала известна оценка Мудрика за первый матч за 20 месяцев
Футбол | 05.08.2026, 16:54
Стала известна оценка Мудрика за первый матч за 20 месяцев
Стала известна оценка Мудрика за первый матч за 20 месяцев
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Легенде киевского Динамо запретили употреблять алкоголь
Легенде киевского Динамо запретили употреблять алкоголь
05.08.2026, 07:55 8
Футбол
Мозес ИТАУМА: «Это самый мощный боксер в истории супертяжелого веса»
Мозес ИТАУМА: «Это самый мощный боксер в истории супертяжелого веса»
05.08.2026, 05:02 1
Бокс
Майк Тайсон публично возразил Усику
Майк Тайсон публично возразил Усику
05.08.2026, 06:32 1
Бокс
Цыганков определился с будущим. Виктор назвал свою зарплату
Цыганков определился с будущим. Виктор назвал свою зарплату
05.08.2026, 23:42 16
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Этот боксер – тень самого себя»
Леннокс ЛЬЮИС: «Этот боксер – тень самого себя»
04.08.2026, 11:44 2
Бокс
После разгрома Кудровки Шахтер не смог обыграть команду Первой лиги
После разгрома Кудровки Шахтер не смог обыграть команду Первой лиги
04.08.2026, 21:27
Футбол
Ямаль – третий, Месси – пятый! Обновлен рейтинг Золотого мяча 2026
Ямаль – третий, Месси – пятый! Обновлен рейтинг Золотого мяча 2026
05.08.2026, 07:17 15
Футбол
Усик выступил с обращением в адрес Турки Аль-Шейха
Усик выступил с обращением в адрес Турки Аль-Шейха
05.08.2026, 08:26 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем