K-Лиг Старз – Манчестер Сити – 1:3. Шоу в Сеуле. Видео голов и обзор

5 августа английский клуб Манчестер Сити провел второй матч летнего азиатского турне.

В корейском Сеуле команда Энцо Марески переиграла сборную звезд местной K-Лиг со счетом 3:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Поединок состоялся на Seoul World Cup Stadium в Сеуле как часть серии матчей Coupang Play Series 2026.

Английский клуб быстро открыл счет, на 9-й минуте отличился Райан Аит-Нури. Хозяева почти сразу отыгрались, забил Ким Дэ Вон.

В середине первого тайма Сити снова вышел вперед. На 20-й минуте Тиджани Рейндерс замкнул передачу Антуана Семеньо, а через три минуты Дивин Мубама установил итоговый счет (3:1).

Товарищеский матч. 5 августа 2026

Coupang Play Series 2026. Сеул (Южная Корея). Seoul World Cup Stadium

14:00. K-Лиг Старз (Южная Корея) – Манчестер Сити (Англия) – 1:3

Голы: Ким Де Вон, 12 – Райан Аит-Нури, 9, Тиджани Рейндерс, 20, Дивин Мубама, 23

Видео голов и обзор матча