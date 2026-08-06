K-Лиг Старз – Манчестер Сити – 1:3. Шоу в Сеуле. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор товарищеского матча, сыгранного в Южной Корее
5 августа английский клуб Манчестер Сити провел второй матч летнего азиатского турне.
В корейском Сеуле команда Энцо Марески переиграла сборную звезд местной K-Лиг со счетом 3:1.
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Поединок состоялся на Seoul World Cup Stadium в Сеуле как часть серии матчей Coupang Play Series 2026.
Английский клуб быстро открыл счет, на 9-й минуте отличился Райан Аит-Нури. Хозяева почти сразу отыгрались, забил Ким Дэ Вон.
В середине первого тайма Сити снова вышел вперед. На 20-й минуте Тиджани Рейндерс замкнул передачу Антуана Семеньо, а через три минуты Дивин Мубама установил итоговый счет (3:1).
Товарищеский матч. 5 августа 2026
Coupang Play Series 2026. Сеул (Южная Корея). Seoul World Cup Stadium
14:00. K-Лиг Старз (Южная Корея) – Манчестер Сити (Англия) – 1:3
Голы: Ким Де Вон, 12 – Райан Аит-Нури, 9, Тиджани Рейндерс, 20, Дивин Мубама, 23
Видео голов и обзор матча
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