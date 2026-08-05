Алексей СЫЧ: «Я не чувствую давления в Динамо, не читаю комментарии»
Защитник Динамо принял участие в пресс-конференции перед игрой с Карабахом
Защитник Динамо Алексей Сыч принял участие в пресс-конференции накануне первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги конференций против Карабаха из Азербайджана, который состоится вечером 6 августа в польском Люблине.
– Вы находитесь в составе Динамо на протяжении последних нескольких недель. Какие эмоции испытываете, как вас приняли в команде?
– Всё прошло отлично. Со многими ребятами знаком благодаря выступлениям за сборную Украины, поэтому адаптация как таковая не понадобилась. Потихоньку вливаюсь в коллектив, становлюсь с ним одним целым.
– В каком психологическом состоянии находится команда после противостояния с ПАОК?
– Конечно, мы потерпели досадное поражение от ПАОК, но продолжаем двигаться в том направлении, к которому стремимся. Настроение в команде позитивное, боевое. Мы готовы показывать свою лучшую игру.
– От новичков Динамо всегда высокие ожидания. Справляетесь ли вы с таким давлением? Как оно влияет на вас?
– Прежде всего давление – положительное явление, ведь оно закаляет. Я ещё не чувствую давления как такового, не читаю комментарии. Динамо – большой клуб, и поэтому хочу как можно лучше проявить себя. Буду выкладываться на все сто, а то и двести процентов.
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