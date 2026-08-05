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Лига конференций
05 августа 2026, 15:23 | Обновлено 05 августа 2026, 15:33
430
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ФОТО. Как Динамо готовилось к первому матчу Q3 Лиги конференций с Карабахом

Киевская команда 6 августа проведет поединок в польском Люблине

05 августа 2026, 15:23 | Обновлено 05 августа 2026, 15:33
430
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ФОТО. Как Динамо готовилось к первому матчу Q3 Лиги конференций с Карабахом
ФК Динамо
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Киевское Динамо продолжает подготовку к первому матчу 3-го квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА.

Вечером 6 августа киевская команда в польском Люблине встретится с клубом Карабах из Азербайджана.

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Футболисты киевского Динамо продолжают подготовку к следующему еврокубковому поединку после ответного матча Q2 Лиги Европы против греческого ПАОК (0:2 после поражения 2:3).

В пятницу, 31 июля, после возвращения из Греции команда провела восстановительные мероприятия, а на следующий день, 1 августа, динамовцы получили выходной.

В воскресенье, 2 августа, команда вернулась к тренировочному процессу. Утренняя тренировка проходила в двух группах с разницей в 30 минут. Футболисты работали на футбольном поле и в тренажерном зале. Перед началом тренировки динамовцы поздравили с днем рождения тренера по физической подготовке Владимира Клименко. После этого команда начала работу с разминки, а затем выполняла упражнения на пас и игру в одно-два касания – как с перемещением, так и без него. Завершилась тренировочная сессия работой на тренажерах.

В понедельник, 3 августа, Динамо провело вечернюю тренировку, после которой футболистов ждали ужин, восстановление и отдых. Аналогичное расписание было у динамовцев и 4 августа.

Киевская команда продолжает подготовку к первому матчу 3-го квалификационного раунда Лиги конференций против азербайджанского Карабаха. Первый поединок противостояния состоится в четверг, 6 августа, в польском городе Люблин на стадионе Арена Люблин. Начало встречи – в 20:00 по киевскому времени.

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Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
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