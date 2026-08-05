Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Челси уступил Ювентусу в Гонконге. Мудрик вышел на замену под аплодисменты
Товарищеские матчи
Челси
05.08.2026 14:30 – FT 0 : 1
Ювентус
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
05 августа 2026, 16:26 | Обновлено 05 августа 2026, 16:48
1369
2

Челси уступил Ювентусу в Гонконге. Мудрик вышел на замену под аплодисменты

Украинский хавбек сыграл за сине-желтых впервые с ноября 2024 года

05 августа 2026, 16:26 | Обновлено 05 августа 2026, 16:48
1369
2 Comments
Челси уступил Ювентусу в Гонконге. Мудрик вышел на замену под аплодисменты
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Украинский вингер Михаил Мудрик впервые почти за два года вышел на поле в составе лондонского Челси.

Возвращение 25-летнего футболиста состоялось 5 августа в товарищеском матче против туринского Ювентуса (0:1), который проходил в Гонконге на стадионе Kai Tak Sports Park.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Для Мудрика это был первый матч за Челси с ноября 2024 года после завершения длительного допингового дела и отмены дисквалификации.

Главный тренер лондонцев Хаби Алонсо не выпустил украинского вингера с первых минут. Мудрик начал встречу в запасе, а на 82-й минуте заменил Николаса Джексона под аплодисменты трибун и партнеров по команде. Украинский футболист лишь недавно присоединился к команде в Гонконге после длительного периода индивидуальных тренировок, поэтому в клубе планируют постепенно возвращать его в игровой ритм.

Челси уступил Ювентусу со счетом 0:1. Единственный гол в матче на 68-й минуте забил косовский вингер Ювентуса Эдон Жегрова после передачи Кенана Йылдыза. Мудрик провел на поле около 10 минут, принял участие в нескольких атаках лондонцев, однако помочь своей команде избежать поражения не сумел.

Для украинца это первое официальное выступление в футболке Челси после матча Лиги конференций против Хайденхайма 28 ноября 2024 года. После этого он длительное время не играл из-за допингового дела, а в конце июля 2026 года получил разрешение вернуться в футбол.

Товарищеский матч. 5 августа 2026

Гонконг. Стадион Kai Tak Sports Park

Челси (Англия) – Ювентус (Италия) – 0:1

Гол: Эдон Жегрова, 68

Челси: Санчес (Пендерс, 46), Палестра (Ачимпонг, 65), Фофана (Субулое, 66), Адарабиойо (Сарр, 46), Гато (Ансельмино, 66), Кенда (Эстевао, 46), Кайседо (Эссуго, 66), Николл-Джазули (Лавия, 67), Гиттенс (Сатпаев, 65), Уэлбек (Джексон, 46, Мудрик, 82), Жоао Педро (Дилеп, 66).

Ювентус: Ди Грегорио (Перин, 46), Калюлю (Кабаль, 63), Гатти (Ругани, 75), Келли, Челик, Локателли (Бремер, 46), Дуглас Луис (Копмайнерс, 63), Камбьясо (Овусу, 46, Артур Мело, 75), Миретти (Йылдыз, 63), Бога (Жегрова, 46), Милик (Дэвид, 46, Дурмиси, 75).

Предупреждения: Кайседо, 62, Лавия, 81 – Дуглас Луис, 58, Гатти, 71, Бремер, 81

Фотогалерея

ВИДЕО. Мудрик вышел на поле под аплодисменты

По теме:
Сыграют два спарринга. Греция объявила план подготовки к матчу с Украиной
ВИДЕО. Как Мудрик вышел на поле под аплодисменты трибун и партнеров
Мудрик выбрал новый номер в Челси. Десятку забрал Палмер
Ювентус товарищеские матчи Михаил Мудрик Челси Челси - Ювентус фото видео голов и обзор Эдон Жегрова Кенан Йылдыз Николас Джексон Хаби Алонсо
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(27)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Боб АРУМ: «Это не великий боксер. Он уже потрачен, ему не место в боксе»
Бокс | 05 августа 2026, 05:53 0
Боб АРУМ: «Это не великий боксер. Он уже потрачен, ему не место в боксе»
Боб АРУМ: «Это не великий боксер. Он уже потрачен, ему не место в боксе»

Промоутер раскритиковал Канело

Известный тренер: «Он – невероятный игрок, особенно для уровня УПЛ»
Футбол | 05 августа 2026, 14:12 0
Известный тренер: «Он – невероятный игрок, особенно для уровня УПЛ»
Известный тренер: «Он – невероятный игрок, особенно для уровня УПЛ»

Олег Дулуб похвалил Теди Цару, который перебрался в ЛНЗ

Илья Забарный определился с клубом, в котором начнет новый сезон
Футбол | 04.08.2026, 16:16
Илья Забарный определился с клубом, в котором начнет новый сезон
Илья Забарный определился с клубом, в котором начнет новый сезон
Шахтер готовит громкий трансфер футболиста сборной Украины
Футбол | 05.08.2026, 09:09
Шахтер готовит громкий трансфер футболиста сборной Украины
Шахтер готовит громкий трансфер футболиста сборной Украины
ВИДЕО. Мудрик сделал первое результативное действие за Челси после камбека
Футбол | 05.08.2026, 10:42
ВИДЕО. Мудрик сделал первое результативное действие за Челси после камбека
ВИДЕО. Мудрик сделал первое результативное действие за Челси после камбека
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Хворі бл. Аплодувати туловіщу яке пхало в себе різну хню?
Ответить
+1
легенда!!
Ответить
-3
Популярные новости
Суркис встретился с Ребровым. Было принято решение
Суркис встретился с Ребровым. Было принято решение
05.08.2026, 08:47 37
Футбол
Костюк повесила баранку сопернице и вышла в 1/16 финала WTA 1000 в Торонто
Костюк повесила баранку сопернице и вышла в 1/16 финала WTA 1000 в Торонто
04.08.2026, 22:57 13
Теннис
Шахтер захватил лидерство. Как выглядит турнирная таблица УПЛ после тура 1
Шахтер захватил лидерство. Как выглядит турнирная таблица УПЛ после тура 1
04.08.2026, 06:23 15
Футбол
Забарный может начать новый сезон в легендарном клубе
Забарный может начать новый сезон в легендарном клубе
04.08.2026, 09:35 13
Футбол
Мозес ИТАУМА: «Усику не нужно с ним драться»
Мозес ИТАУМА: «Усику не нужно с ним драться»
05.08.2026, 04:54 1
Бокс
Динамо предложило 1 млн евро за экс-игрока молодежной сборной Англии
Динамо предложило 1 млн евро за экс-игрока молодежной сборной Англии
04.08.2026, 10:21 20
Футбол
Усик вызвал настоящий переполох. WBO приняла решение по украинцу
Усик вызвал настоящий переполох. WBO приняла решение по украинцу
04.08.2026, 08:05 6
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем