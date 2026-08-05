Челси уступил Ювентусу в Гонконге. Мудрик вышел на замену под аплодисменты

Украинский вингер Михаил Мудрик впервые почти за два года вышел на поле в составе лондонского Челси.

Возвращение 25-летнего футболиста состоялось 5 августа в товарищеском матче против туринского Ювентуса (0:1), который проходил в Гонконге на стадионе Kai Tak Sports Park.

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Для Мудрика это был первый матч за Челси с ноября 2024 года после завершения длительного допингового дела и отмены дисквалификации.

Главный тренер лондонцев Хаби Алонсо не выпустил украинского вингера с первых минут. Мудрик начал встречу в запасе, а на 82-й минуте заменил Николаса Джексона под аплодисменты трибун и партнеров по команде. Украинский футболист лишь недавно присоединился к команде в Гонконге после длительного периода индивидуальных тренировок, поэтому в клубе планируют постепенно возвращать его в игровой ритм.

Челси уступил Ювентусу со счетом 0:1. Единственный гол в матче на 68-й минуте забил косовский вингер Ювентуса Эдон Жегрова после передачи Кенана Йылдыза. Мудрик провел на поле около 10 минут, принял участие в нескольких атаках лондонцев, однако помочь своей команде избежать поражения не сумел.

Для украинца это первое официальное выступление в футболке Челси после матча Лиги конференций против Хайденхайма 28 ноября 2024 года. После этого он длительное время не играл из-за допингового дела, а в конце июля 2026 года получил разрешение вернуться в футбол.

Товарищеский матч. 5 августа 2026

Гонконг. Стадион Kai Tak Sports Park

Челси (Англия) – Ювентус (Италия) – 0:1

Гол: Эдон Жегрова, 68

Челси: Санчес (Пендерс, 46), Палестра (Ачимпонг, 65), Фофана (Субулое, 66), Адарабиойо (Сарр, 46), Гато (Ансельмино, 66), Кенда (Эстевао, 46), Кайседо (Эссуго, 66), Николл-Джазули (Лавия, 67), Гиттенс (Сатпаев, 65), Уэлбек (Джексон, 46, Мудрик, 82), Жоао Педро (Дилеп, 66).

Ювентус: Ди Грегорио (Перин, 46), Калюлю (Кабаль, 63), Гатти (Ругани, 75), Келли, Челик, Локателли (Бремер, 46), Дуглас Луис (Копмайнерс, 63), Камбьясо (Овусу, 46, Артур Мело, 75), Миретти (Йылдыз, 63), Бога (Жегрова, 46), Милик (Дэвид, 46, Дурмиси, 75).

Предупреждения: Кайседо, 62, Лавия, 81 – Дуглас Луис, 58, Гатти, 71, Бремер, 81

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ВИДЕО. Мудрик вышел на поле под аплодисменты