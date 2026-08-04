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Англия
04 августа 2026, 19:01 |
98
0

Челси – Ювентус. Сыграет ли Мудрик? Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Товарищеский матч между итальянской и английской командами состоится 5 августа в 14:30

04 августа 2026, 19:01 |
98
0
Челси – Ювентус. Сыграет ли Мудрик? Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Челси. Михаил Мудрик
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В среду, 5 августа, состоится товарищеский матч, в котором встретятся английский «Челси» и итальянский «Ювентус».

Команды сыграют на арене «Kai Tak Sports Park» в Гонконге, стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 14:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Лондонский клуб занял десятое место в турнирной таблице по итогам прошлого сезона и остался без еврокубков. В июне «аристократов» возглавил испанец Хаби Алонсо.

«Ювентус» разместился на шестой позиции в чемпионате Италии и пробился в Лигу Европы. «Старая сеньора» начнет свой путь в еврокубках с основного этапа.

В составе «Челси» на поле может выйти вингер сборной Украины Михаил Мудрик, который из-за дисквалификации находился вне футбола с ноября 2024 года.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на платформе Киевстар ТБ.

Челси Ювентус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция

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Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
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