Челси – Ювентус. Сыграет ли Мудрик? Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Товарищеский матч между итальянской и английской командами состоится 5 августа в 14:30
В среду, 5 августа, состоится товарищеский матч, в котором встретятся английский «Челси» и итальянский «Ювентус».
Команды сыграют на арене «Kai Tak Sports Park» в Гонконге, стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 14:30 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Лондонский клуб занял десятое место в турнирной таблице по итогам прошлого сезона и остался без еврокубков. В июне «аристократов» возглавил испанец Хаби Алонсо.
«Ювентус» разместился на шестой позиции в чемпионате Италии и пробился в Лигу Европы. «Старая сеньора» начнет свой путь в еврокубках с основного этапа.
В составе «Челси» на поле может выйти вингер сборной Украины Михаил Мудрик, который из-за дисквалификации находился вне футбола с ноября 2024 года.
Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на платформе Киевстар ТБ.
Челси – Ювентус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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