Челси – Ювентус. Сыграет ли Мудрик? Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В среду, 5 августа, состоится товарищеский матч, в котором встретятся английский «Челси» и итальянский «Ювентус».

Команды сыграют на арене «Kai Tak Sports Park» в Гонконге, стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 14:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Лондонский клуб занял десятое место в турнирной таблице по итогам прошлого сезона и остался без еврокубков. В июне «аристократов» возглавил испанец Хаби Алонсо.

«Ювентус» разместился на шестой позиции в чемпионате Италии и пробился в Лигу Европы. «Старая сеньора» начнет свой путь в еврокубках с основного этапа.

В составе «Челси» на поле может выйти вингер сборной Украины Михаил Мудрик, который из-за дисквалификации находился вне футбола с ноября 2024 года.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на платформе Киевстар ТБ.

Челси – Ювентус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция