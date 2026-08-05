Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сыграет ли Мудрик? Стали известны стартовые составы на матч Челси – Ювентус
Товарищеские матчи
05 августа 2026, 13:48 | Обновлено 05 августа 2026, 14:17
2157
5

Сыграет ли Мудрик? Стали известны стартовые составы на матч Челси – Ювентус

Михаил оказался на скамейке для запасных

05 августа 2026, 13:48 | Обновлено 05 августа 2026, 14:17
2157
5 Comments
Сыграет ли Мудрик? Стали известны стартовые составы на матч Челси – Ювентус
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Украинский вингер Михаил Мудрик оказался в запасе лондонского «Челси» на товарищеский матч против туринского «Ювентуса».

Игра состоится на арене «Кай Так Спортс Парк» в Гонконге и начнется в 14:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Этот матч может стать первым для Михаила Мудрика после дисквалификации, которая длилась более 20 месяцев.

Стартовые составы на матч Челси – Ювентус:

По теме:
Где смотреть онлайн товарищеский матч Челси – Ювентус
Товарищеские матчи, 4 августа. Победы Ромы и Астон Виллы, 10 мячей Борнмута
Американское безумие. Почему Боэли потратил уже 2 млрд на новичков Челси
Михаил Мудрик Челси Ювентус учебно-тренировочные сборы товарищеские матчи стартовые составы
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(42)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Суркис встретился с Ребровым. Было принято решение
Футбол | 05 августа 2026, 08:47 37
Суркис встретился с Ребровым. Было принято решение
Суркис встретился с Ребровым. Было принято решение

Встреча состоялась после отставки тренера сборной Украины

Мозес ИТАУМА: «Это самый мощный боксер в истории супертяжелого веса»
Бокс | 05 августа 2026, 05:02 0
Мозес ИТАУМА: «Это самый мощный боксер в истории супертяжелого веса»
Мозес ИТАУМА: «Это самый мощный боксер в истории супертяжелого веса»

Британец выделил Шейверса

Илья Забарный определился с клубом, в котором начнет новый сезон
Футбол | 04.08.2026, 16:16
Илья Забарный определился с клубом, в котором начнет новый сезон
Илья Забарный определился с клубом, в котором начнет новый сезон
В Полесье отреагировали на дерзкие слова Буткевича после Копенгагена
Футбол | 05.08.2026, 14:26
В Полесье отреагировали на дерзкие слова Буткевича после Копенгагена
В Полесье отреагировали на дерзкие слова Буткевича после Копенгагена
Мудрик и Челси определились, что будут делать после возвращения украинца
Футбол | 05.08.2026, 08:51
Мудрик и Челси определились, что будут делать после возвращения украинца
Мудрик и Челси определились, что будут делать после возвращения украинца
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Ну хоть запах стадіона вдихне
Ответить
0
Мудрик подорослішав і змінився - цікаво , а як у грі є зміни?
Ответить
0
Номер якійсь для матчу хоч дали?
Ответить
0
Показать Скрыть 2 ответа
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Мурат Гассиев получил претендента на титул чемпиона мира
ОФИЦИАЛЬНО. Мурат Гассиев получил претендента на титул чемпиона мира
03.08.2026, 14:51 4
Бокс
Итоги жеребьевки 4-го раунда квалификации ЛЧ. Шахтер уже в основе
Итоги жеребьевки 4-го раунда квалификации ЛЧ. Шахтер уже в основе
03.08.2026, 13:12 2
Футбол
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Мне больно. Наши отношения прекращены»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Мне больно. Наши отношения прекращены»
03.08.2026, 09:28 6
Футбол
Мозес ИТАУМА: «Усику не нужно с ним драться»
Мозес ИТАУМА: «Усику не нужно с ним драться»
05.08.2026, 04:54 1
Бокс
Майк Тайсон публично возразил Усику
Майк Тайсон публично возразил Усику
05.08.2026, 06:32
Бокс
Челси выбрал новый клуб для Мудрика после предложений из АПЛ
Челси выбрал новый клуб для Мудрика после предложений из АПЛ
04.08.2026, 11:22 8
Футбол
Футболиста, которого ждут в сборной Украины, хотят купить Челси и Ман Сити
Футболиста, которого ждут в сборной Украины, хотят купить Челси и Ман Сити
04.08.2026, 08:47 2
Футбол
Камбек Элины. Свитолина начала супертурнир в Торонто с непростой победы
Камбек Элины. Свитолина начала супертурнир в Торонто с непростой победы
04.08.2026, 20:59 31
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем