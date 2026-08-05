Сыграет ли Мудрик? Стали известны стартовые составы на матч Челси – Ювентус
Михаил оказался на скамейке для запасных
Украинский вингер Михаил Мудрик оказался в запасе лондонского «Челси» на товарищеский матч против туринского «Ювентуса».
Игра состоится на арене «Кай Так Спортс Парк» в Гонконге и начнется в 14:30 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Этот матч может стать первым для Михаила Мудрика после дисквалификации, которая длилась более 20 месяцев.
Стартовые составы на матч Челси – Ювентус:
Chelsea in Hong Kong. 🔵🇭🇰 pic.twitter.com/jwQsZxg2q4— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 5, 2026
Gli 1️⃣1️⃣ titolari scelti per #ChelseaJuve ⚪️⚫️@EASPORTSFC @easportsfcit— JuventusFC (@juventusfc) August 5, 2026
Registrati ora e guarda Chelsea-Juve LIVE gratis su https://t.co/0WCF8MKZsH e app (solo Italia): https://t.co/pBKiAP4IuD pic.twitter.com/Iw7pJUKwuc
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