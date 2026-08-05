Сыграет ли Мудрик? Стали известны стартовые составы на матч Челси – Ювентус

Украинский вингер Михаил Мудрик оказался в запасе лондонского «Челси» на товарищеский матч против туринского «Ювентуса».

Игра состоится на арене «Кай Так Спортс Парк» в Гонконге и начнется в 14:30 по киевскому времени.

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Этот матч может стать первым для Михаила Мудрика после дисквалификации, которая длилась более 20 месяцев.

Стартовые составы на матч Челси – Ювентус: