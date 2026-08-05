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Челси
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Англия
05 августа 2026, 16:53 | Обновлено 05 августа 2026, 16:55
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Челси – Ювентус – 0:1. Мудрик сыграл впервые за два года. Видео гола, обзор

Смотрите видеообзор товарищеского матча, сыгранного в Гонконге

05 августа 2026, 16:53 | Обновлено 05 августа 2026, 16:55
1011
0
Челси – Ювентус – 0:1. Мудрик сыграл впервые за два года. Видео гола, обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик
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Лондонский Челси уступил туринскому Ювентусу в товарищеском матче, который состоялся в Гонконге.

Единственный гол на 68-й минуте забил Эдон Жегрова, принеся итальянскому клубу победу со счетом 1:0.

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Главным событием встречи стало возвращение на поле украинского вингера Михаила Мудрика, который впервые сыграл за Челси с ноября 2024 года после завершения допингового дела.

Украинец вышел на замену на 82-й минуте под аплодисменты трибун и партнеров по команде.

Товарищеский матч. 5 августа 2026

Гонконг. Стадион Kai Tak Sports Park

Челси (Англия) – Ювентус (Италия) – 0:1

Гол: Эдон Жегрова, 68

Видео гола и обзор

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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