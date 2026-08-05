Челси – Ювентус – 0:1. Мудрик сыграл впервые за два года. Видео гола, обзор

Лондонский Челси уступил туринскому Ювентусу в товарищеском матче, который состоялся в Гонконге.

Единственный гол на 68-й минуте забил Эдон Жегрова, принеся итальянскому клубу победу со счетом 1:0.

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Главным событием встречи стало возвращение на поле украинского вингера Михаила Мудрика, который впервые сыграл за Челси с ноября 2024 года после завершения допингового дела.

Украинец вышел на замену на 82-й минуте под аплодисменты трибун и партнеров по команде.

Товарищеский матч. 5 августа 2026

Гонконг. Стадион Kai Tak Sports Park

Челси (Англия) – Ювентус (Италия) – 0:1

Гол: Эдон Жегрова, 68

Видео гола и обзор