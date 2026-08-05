ВИДЕО. Как Мудрик вышел на поле под аплодисменты трибун и партнеров
Украинский вингер Челси появился на поле на 82-й минуте матча с Ювентусом
После почти двухлетнего перерыва украинский футболист Михаил Мудрик вновь появился на поле в составе английского Челси.
Украинский вингер вышел на замену на 82-й минуте товарищеского матча против Ювентуса (0:1), который проходил в Гонконге.
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Футболиста тепло встретили болельщики на трибунах и партнеры по команде, и поприветствовали его возвращение аплодисментами.
Для Мудрика это был первый матч за Челси с ноября 2024 года после завершения дисквалификации.
ВИДЕО. Как Мудрик вышел на поле под аплодисменты трибун и партнеров
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