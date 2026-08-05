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Англия
05 августа 2026, 16:37 | Обновлено 05 августа 2026, 16:49
1912
0

ВИДЕО. Как Мудрик вышел на поле под аплодисменты трибун и партнеров

Украинский вингер Челси появился на поле на 82-й минуте матча с Ювентусом

05 августа 2026, 16:37 | Обновлено 05 августа 2026, 16:49
1912
0
ВИДЕО. Как Мудрик вышел на поле под аплодисменты трибун и партнеров
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик
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После почти двухлетнего перерыва украинский футболист Михаил Мудрик вновь появился на поле в составе английского Челси.

Украинский вингер вышел на замену на 82-й минуте товарищеского матча против Ювентуса (0:1), который проходил в Гонконге.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Футболиста тепло встретили болельщики на трибунах и партнеры по команде, и поприветствовали его возвращение аплодисментами.

Для Мудрика это был первый матч за Челси с ноября 2024 года после завершения дисквалификации.

ВИДЕО. Как Мудрик вышел на поле под аплодисменты трибун и партнеров

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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