МУДРИК: «Дисквалификация снята. Теперь я могу возобновить карьеру»
Украинский футболист опубликовал официальное заявление
Украинский футболист Михаил Мудрик опубликовал официальное заявление по поводу снятия дисквалификации:
«После долгой борьбы четырехлетняя дисквалификация, которая была наложена на меня, отменена, и я свободен немедленно возобновить свою карьеру.
Я благодарен, что этот процесс завершился, что меня оправдали и позволили вернуться в футбол, и теперь я могу смотреть в будущее.
Это был самый тяжелый период в моей карьере. Как я всегда утверждал с самого начала этого дела, я никогда сознательно или намеренно не принимал никаких запрещенных веществ.
Моя преданность честной конкуренции и представлению своего клуба и своей страны с профессионализмом и честностью всегда была для меня важна.
Хочу поблагодарить свою семью и друзей за их поддержку и веру на протяжении всего этого периода.
Также хочу выразить глубокую благодарность всем в Челси, моим партнерам по команде и болельщикам Челси, которые были со мной на протяжении этого времени.
Отдельная благодарность моей юридической команде и всем, кто помогал, за их неустанную работу по моему делу.
Сейчас мой фокус — на возвращении в футбол, ежедневной усердной работе и позитивном вкладе на поле.
Спасибо всем, кто продолжал верить в меня. С нетерпением жду следующей главы своей карьеры».
🔵🇺🇦 Mykhaylo Mudryk statement.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 31, 2026
“After a long battle, the four-year ban that was imposed on me has been rescinded and I am free to resume my career with immediate effect.
I am grateful that this process has reached a conclusion, that I have been cleared to return to football… pic.twitter.com/nyx4MLbwJC
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренер выделил игрока соперника
После фиаско в Греции столичная команда сыграет с ЦСКА София или Карабахом