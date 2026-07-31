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Англия
31 июля 2026, 18:23 | Обновлено 31 июля 2026, 18:50
1560
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МУДРИК: «Дисквалификация снята. Теперь я могу возобновить карьеру»

Украинский футболист опубликовал официальное заявление

31 июля 2026, 18:23 | Обновлено 31 июля 2026, 18:50
1560
1 Comments
МУДРИК: «Дисквалификация снята. Теперь я могу возобновить карьеру»
ФК Челси. Михаил Мудрик
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Украинский футболист Михаил Мудрик опубликовал официальное заявление по поводу снятия дисквалификации:

«После долгой борьбы четырехлетняя дисквалификация, которая была наложена на меня, отменена, и я свободен немедленно возобновить свою карьеру.

Я благодарен, что этот процесс завершился, что меня оправдали и позволили вернуться в футбол, и теперь я могу смотреть в будущее.

Это был самый тяжелый период в моей карьере. Как я всегда утверждал с самого начала этого дела, я никогда сознательно или намеренно не принимал никаких запрещенных веществ.

Моя преданность честной конкуренции и представлению своего клуба и своей страны с профессионализмом и честностью всегда была для меня важна.

Хочу поблагодарить свою семью и друзей за их поддержку и веру на протяжении всего этого периода.

Также хочу выразить глубокую благодарность всем в Челси, моим партнерам по команде и болельщикам Челси, которые были со мной на протяжении этого времени.

Отдельная благодарность моей юридической команде и всем, кто помогал, за их неустанную работу по моему делу.

Сейчас мой фокус — на возвращении в футбол, ежедневной усердной работе и позитивном вкладе на поле.

Спасибо всем, кто продолжал верить в меня. С нетерпением жду следующей главы своей карьеры».

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Вітаю !  Бажаю  Всього найкращого,  І найди собі дівчину українку , а не дай Бог московитку  !!!
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