01 мая 2026, 19:51 | Обновлено 01 мая 2026, 19:52
Челси может разорвать контракт с Мудриком, если подтвердят дисквалификацию

Украинский вингер может покинуть клуб и провести еще несколько лет вне игры

Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Украинский вингер Михаил Мудрик может вскоре покинуть английский клуб Челси.

Мудрик находится под дисквалификацией и не может играть ни за Челси, ни за сборную Украины с того времени, как Футбольная ассоциация Англии временно отстранила его 16 месяцев назад.

Мудрик остается на контракте с синими до 2031 года. Он подписал долгосрочное соглашение, когда перешел из Шахтера за 61 млн фунтов стерлингов в 2022 году.

Если бан Мудрика будет подтвержден CAS, он не сможет играть примерно до декабря 2028 года, поскольку это будет 4 года с момента его временного отстранения.

Но если CAS сократит срок дисквалификации, он может вернуться на поле значительно раньше. Источники, близкие к игроку, считают, что он может начать играть уже в следующем сезоне.

Челси сможет разорвать контракт Мудрика после завершения процесса в CAS, поскольку антидопинговая дисквалификация в большинстве футбольных контрактов считается нарушением условий труда.

С другой стороны, Челси будет иметь право продать Мудрика за трансферную сумму, если сохранят контракт и продолжат выплачивать зарплату. Еще один вариант – клуб может продолжить выплачивать ему зарплату как игроку команды и вернуть в состав после завершения дисквалификации.

По теме:
Мудрик готов к громкому камбэку. Это удивит многих
Ливерпуль готовит топовый трансфер. Переговоры уже идут
Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Хватит негатива. Тоттенхэм еще не вылетел»
Михаил Мудрик Челси допинг дисквалификация Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу трансферы АПЛ трансферы расторжение контракта
Николай Степанов Источник: BBC
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стала известна первая финалистка престижного турнира WTA 1000 в Мадриде
Теннис | 30 апреля 2026, 18:49 26
Стала известна первая финалистка престижного турнира WTA 1000 в Мадриде
Стала известна первая финалистка престижного турнира WTA 1000 в Мадриде

Хейли Баптист не сумела одолеть Мирру Андрееву в полуфинале тысячника

В УЕФА выступили с заявлением после поражения Шахтера от Кристал Пэлас
Футбол | 01 мая 2026, 09:38 13
В УЕФА выступили с заявлением после поражения Шахтера от Кристал Пэлас
В УЕФА выступили с заявлением после поражения Шахтера от Кристал Пэлас

«Горняки» проиграли 1:3

ЧМ по хоккею. Расписание матчей сборной Украины
Хоккей | 01.05.2026, 07:00
ЧМ по хоккею. Расписание матчей сборной Украины
ЧМ по хоккею. Расписание матчей сборной Украины
Неожиданный разгром. ФК Феникс-Мариуполь ошеломил Агробизнес
Футбол | 01.05.2026, 17:04
Неожиданный разгром. ФК Феникс-Мариуполь ошеломил Агробизнес
Неожиданный разгром. ФК Феникс-Мариуполь ошеломил Агробизнес
Виновный в допинг-скандале Мудрика может понести уголовную ответственность
Футбол | 01.05.2026, 10:01
Виновный в допинг-скандале Мудрика может понести уголовную ответственность
Виновный в допинг-скандале Мудрика может понести уголовную ответственность
Популярные новости
Дарио Срна обратился к Зеленскому с предложением
Дарио Срна обратился к Зеленскому с предложением
01.05.2026, 09:03 18
Футбол
Бенфика начала переговоры о трансфере звезды сборной Украины за €40 млн
Бенфика начала переговоры о трансфере звезды сборной Украины за €40 млн
30.04.2026, 08:10 14
Футбол
Непобедимый боксер захотел превзойти Усика
Непобедимый боксер захотел превзойти Усика
30.04.2026, 00:29
Бокс
Турки Аль-Шейх готовит очередную бомбу. Один из величайших боев в боксе
Турки Аль-Шейх готовит очередную бомбу. Один из величайших боев в боксе
01.05.2026, 04:02
Бокс
Маркевич выступил с заявлением относительно назначения в сборную Украины
Маркевич выступил с заявлением относительно назначения в сборную Украины
30.04.2026, 07:35 19
Футбол
УАФ предложила возглавить сборную легенде Динамо. Официальный контракт
УАФ предложила возглавить сборную легенде Динамо. Официальный контракт
01.05.2026, 00:12 19
Футбол
Испанские горки. Костюк выбила Потапову и вышла в финал WTA 1000 в Мадриде!
Испанские горки. Костюк выбила Потапову и вышла в финал WTA 1000 в Мадриде!
01.05.2026, 00:45 71
Теннис
«Нет никакой возможности». В Англии назвали лучший сценарий для Мудрика
«Нет никакой возможности». В Англии назвали лучший сценарий для Мудрика
30.04.2026, 11:36 4
Футбол
