Челси может разорвать контракт с Мудриком, если подтвердят дисквалификацию

Украинский вингер Михаил Мудрик может вскоре покинуть английский клуб Челси.

Мудрик находится под дисквалификацией и не может играть ни за Челси, ни за сборную Украины с того времени, как Футбольная ассоциация Англии временно отстранила его 16 месяцев назад.

Мудрик остается на контракте с синими до 2031 года. Он подписал долгосрочное соглашение, когда перешел из Шахтера за 61 млн фунтов стерлингов в 2022 году.

Если бан Мудрика будет подтвержден CAS, он не сможет играть примерно до декабря 2028 года, поскольку это будет 4 года с момента его временного отстранения.

Но если CAS сократит срок дисквалификации, он может вернуться на поле значительно раньше. Источники, близкие к игроку, считают, что он может начать играть уже в следующем сезоне.

Челси сможет разорвать контракт Мудрика после завершения процесса в CAS, поскольку антидопинговая дисквалификация в большинстве футбольных контрактов считается нарушением условий труда.

С другой стороны, Челси будет иметь право продать Мудрика за трансферную сумму, если сохранят контракт и продолжат выплачивать зарплату. Еще один вариант – клуб может продолжить выплачивать ему зарплату как игроку команды и вернуть в состав после завершения дисквалификации.