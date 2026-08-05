Фенербахче переиграл Штурм. Итоги первых матчей раунда Q3 Лиги чемпионов

Вечером 5 августа состоялся первый матч раунда Q3 квалификации Лиги чемпионов 2026/27.

Турецкий Фенербахче на своем поле одолел австрийский Штурм Грац со счетом 2:0.

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Команда из Стамбула захватила инициативу уже со стартовых минут. На 9-й минуте счет открыл Талиска, который удачно замкнул передачу Керема Актюркоглу.

Затем хозяева увеличили преимущество, и в компенсированное к первому тайму время Мейсон Гринвуд после паса Марко Асенсио установил окончательный счет встречи (2:0).

Ответный матч состоится через неделю в Граце. Победитель двухматчевого противостояния выйдет в раунд Q4 квалификации Лиги чемпионов, а проигравшая команда продолжит выступление в основном раунде Лиги Европы.

Лига чемпионов 2026/27. Квалификация Q3

Первый матч. 5 августа 2026

21:00. Фенербахче (Турция) – Штурм Грац (Австрия) – 2:0

Голы: Талиска, 9, Мейсон Гринвуд, 45+1

Результаты первых матчей Q3 ЛЧ