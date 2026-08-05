Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Фенербахче переиграл Штурм. Итоги первых матчей раунда Q3 Лиги чемпионов
Лига Чемпионов
Фенербахче
05.08.2026 21:00 – FT 2 : 0
Штурм Грац
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
05 августа 2026, 23:07 | Обновлено 05 августа 2026, 23:10
154
0

Фенербахче переиграл Штурм. Итоги первых матчей раунда Q3 Лиги чемпионов

Завершились первые поединки 3-го раунда квалификации ЛЧ

05 августа 2026, 23:07 | Обновлено 05 августа 2026, 23:10
154
0
Фенербахче переиграл Штурм. Итоги первых матчей раунда Q3 Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Вечером 5 августа состоялся первый матч раунда Q3 квалификации Лиги чемпионов 2026/27.

Турецкий Фенербахче на своем поле одолел австрийский Штурм Грац со счетом 2:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команда из Стамбула захватила инициативу уже со стартовых минут. На 9-й минуте счет открыл Талиска, который удачно замкнул передачу Керема Актюркоглу.

Затем хозяева увеличили преимущество, и в компенсированное к первому тайму время Мейсон Гринвуд после паса Марко Асенсио установил окончательный счет встречи (2:0).

Ответный матч состоится через неделю в Граце. Победитель двухматчевого противостояния выйдет в раунд Q4 квалификации Лиги чемпионов, а проигравшая команда продолжит выступление в основном раунде Лиги Европы.

Лига чемпионов 2026/27. Квалификация Q3

Первый матч. 5 августа 2026

21:00. Фенербахче (Турция) – Штурм Грац (Австрия) – 2:0

Голы: Талиска, 9, Мейсон Гринвуд, 45+1

Результаты первых матчей Q3 ЛЧ

По теме:
2 команды из 20 в квалификации ЛЧ почти гарантировали выход в плей-офф
Сабах из Баку уступил в Дании. Экс-игрок Динамо провел 65 минут в матче ЛЧ
Матч Q3 Лиги конференций в Норвегии завершился сенсационным результатом
Лига чемпионов Фенербахче Штурм Грац видео голов и обзор Андерсон Талиска Керем Актюркоглу Мейсон Гринвуд Марко Асенсио
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Челси уступил Ювентусу в Гонконге. Мудрик вышел на замену под аплодисменты
Футбол | 05 августа 2026, 16:26 14
Челси уступил Ювентусу в Гонконге. Мудрик вышел на замену под аплодисменты
Челси уступил Ювентусу в Гонконге. Мудрик вышел на замену под аплодисменты

Украинский хавбек сыграл впервые с ноября 2024 года

Динамо не нужны еврокубки? Вылет из ЛК не станет трагедией для клуба
Футбол | 05 августа 2026, 17:50 109
Динамо не нужны еврокубки? Вылет из ЛК не станет трагедией для клуба
Динамо не нужны еврокубки? Вылет из ЛК не станет трагедией для клуба

В текущем сезоне Игорю Костюку предстоит выстроить обновленную команду. Если боссы дотерпят

Челси будет непросто удержать Мудрика. Михаил такого не ожидал
Футбол | 05.08.2026, 07:19
Челси будет непросто удержать Мудрика. Михаил такого не ожидал
Челси будет непросто удержать Мудрика. Михаил такого не ожидал
Кличко сделал резонансное заявление о будущем Украины
Бокс | 05.08.2026, 20:03
Кличко сделал резонансное заявление о будущем Украины
Кличко сделал резонансное заявление о будущем Украины
«Я никогда не видел ничего подобного». Салах поражен встречей в Турции
Футбол | 05.08.2026, 22:42
«Я никогда не видел ничего подобного». Салах поражен встречей в Турции
«Я никогда не видел ничего подобного». Салах поражен встречей в Турции
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Забарный может начать новый сезон в легендарном клубе
Забарный может начать новый сезон в легендарном клубе
04.08.2026, 09:35 13
Футбол
Александр БОЙКО: «Из-за этой недостраны я уже почти пять лет не был дома»
Александр БОЙКО: «Из-за этой недостраны я уже почти пять лет не был дома»
05.08.2026, 14:00 4
Волейбол
Мозес ИТАУМА: «Усику не нужно с ним драться»
Мозес ИТАУМА: «Усику не нужно с ним драться»
05.08.2026, 04:54 2
Бокс
Суркис встретился с Ребровым. Было принято решение
Суркис встретился с Ребровым. Было принято решение
05.08.2026, 08:47 39
Футбол
Мальдера получил предупреждение о Мудрике после его возвращения
Мальдера получил предупреждение о Мудрике после его возвращения
04.08.2026, 00:02 3
Футбол
Футболиста, которого ждут в сборной Украины, хотят купить Челси и Ман Сити
Футболиста, которого ждут в сборной Украины, хотят купить Челси и Ман Сити
04.08.2026, 08:47 2
Футбол
Уайлдер выдвинул Усику условие для грандиозного боя
Уайлдер выдвинул Усику условие для грандиозного боя
04.08.2026, 03:44 8
Бокс
Шахтер захватил лидерство. Как выглядит турнирная таблица УПЛ после тура 1
Шахтер захватил лидерство. Как выглядит турнирная таблица УПЛ после тура 1
04.08.2026, 06:23 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем