Сабах из Баку уступил в Дании. Экс-игрок Динамо провел 65 минут в матче ЛЧ
Джеймс Богере оформил дубль для Орхуса, у гостей забил Велько Симич
Вечером 5 августа состоялся первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2026/27.
Датский Орхус, который из-за реконструкции домашней арены проводил номинально домашний поединок на стадионе Cepheus Park в Раннерсе, одолел азербайджанский Сабах со счетом 2:1.
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Начало встречи было отложено примерно на 40 минут из-за логистических проблем. Дорожно-транспортное происшествие вызвало масштабные пробки на трассе между Орхусом и Раннерсом. Автобусы команд попали в затор, из-за чего их прибытие на стадион задержалось. В УЕФА перенесли стартовый свисток с 19:30 на 20:10.
Героем матча стал нападающий Орхуса Джеймс Богере, оформивший дубль. Первый мяч он забил на 31-й минуте, а на 63-й минуте удвоил преимущество после передачи Магнуса Кнудсена. Вскоре Сабах вернул интригу в противостояние: на 66-й минуте сербский форвард Велько Симич сократил отставание до минимума (1:2).
Весь матч в составе Сабаха провел бывший вингер киевского Динамо Кахим Перрис. Ямайский футболист играл на левом фланге атаки, а на 65-й минуте был заменен.
Ответный матч между командами состоится 12 августа в Азербайджане. Победитель двухматчевого противостояния выйдет в раунд Q4 квалификации Лиги чемпионов.
Лига чемпионов 2026/27. Квалификация Q3
Первый матч. 5 августа 2026. Раннерс (Дания). Cepheus Park
Орхус (Дания) – Сабах (Азербайджан) – 2:1
Голы: Джеймс Богере, 31, 63 – Велько Симич, 66.
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