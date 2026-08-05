Вечером 5 августа в еврокубках пройдут 5 матчей стадии квалификации Q3

На вечер 5 августа запланированы пять матчей стадии квалификации Q3 в еврокубковых турнирах – Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций.

Среди участников этого игрового дня – турецкий Фенербахче, венгерский Ференцварош, греческий Панатинаикос.

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Интерес украинских болельщиком будет прикован к поединку Ференцвароша и Гурника Забже в Q3 ЛЕ, так как за польскую команду выступает украинский вингер Максим Хлань, который является одним из ключевых игроков клуба.

🔹 Лига чемпионов Q3. Первые матчи

19:30. Орхус (Дания) – Сабах Баку (Азербайджан)

21:00. Фенербахче (Турция) – Штурм Грац (Австрия)

🔹 Лига Европы Q3. Первые матчи

21:15. Ференцварош (Венгрия) – Гурник Забже (Польша)

🔹 Лига конференций Q3. Первые матчи

20:00. Бранн (Норвегия) – Аполлон (Кипр)

21:30. Панатинаикос (Греция) – ЦСКА 1948 София (Болгария)

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