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Лига чемпионов
05 августа 2026, 18:35 | Обновлено 05 августа 2026, 18:39
196
0

Вечером 5 августа в еврокубках пройдут 5 матчей стадии квалификации Q3

В этот игровой день на поле может выйти Максим Хлань из Гурника Забже

05 августа 2026, 18:35 | Обновлено 05 августа 2026, 18:39
196
0
Вечером 5 августа в еврокубках пройдут 5 матчей стадии квалификации Q3
Sport.ua
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На вечер 5 августа запланированы пять матчей стадии квалификации Q3 в еврокубковых турнирах – Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций.

Среди участников этого игрового дня – турецкий Фенербахче, венгерский Ференцварош, греческий Панатинаикос.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Интерес украинских болельщиком будет прикован к поединку Ференцвароша и Гурника Забже в Q3 ЛЕ, так как за польскую команду выступает украинский вингер Максим Хлань, который является одним из ключевых игроков клуба.

🔹 Лига чемпионов Q3. Первые матчи

  • 19:30. Орхус (Дания) – Сабах Баку (Азербайджан)
  • 21:00. Фенербахче (Турция) – Штурм Грац (Австрия)

🔹 Лига Европы Q3. Первые матчи

  • 21:15. Ференцварош (Венгрия) – Гурник Забже (Польша)

🔹 Лига конференций Q3. Первые матчи

  • 20:00. Бранн (Норвегия) – Аполлон (Кипр)
  • 21:30. Панатинаикос (Греция) – ЦСКА 1948 София (Болгария)

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Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций выбор редакции статистические расклады эксклюзив Максим Хлань Гурник Забже Орхус Сабах Баку Фенербахче Штурм Грац Ференцварош Бранн Аполлон Лимасол Панатинаикос ЦСКА 1948 София
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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