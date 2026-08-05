Вечером 5 августа в еврокубках пройдут 5 матчей стадии квалификации Q3
В этот игровой день на поле может выйти Максим Хлань из Гурника Забже
На вечер 5 августа запланированы пять матчей стадии квалификации Q3 в еврокубковых турнирах – Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций.
Среди участников этого игрового дня – турецкий Фенербахче, венгерский Ференцварош, греческий Панатинаикос.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Интерес украинских болельщиком будет прикован к поединку Ференцвароша и Гурника Забже в Q3 ЛЕ, так как за польскую команду выступает украинский вингер Максим Хлань, который является одним из ключевых игроков клуба.
🔹 Лига чемпионов Q3. Первые матчи
- 19:30. Орхус (Дания) – Сабах Баку (Азербайджан)
- 21:00. Фенербахче (Турция) – Штурм Грац (Австрия)
🔹 Лига Европы Q3. Первые матчи
- 21:15. Ференцварош (Венгрия) – Гурник Забже (Польша)
🔹 Лига конференций Q3. Первые матчи
- 20:00. Бранн (Норвегия) – Аполлон (Кипр)
- 21:30. Панатинаикос (Греция) – ЦСКА 1948 София (Болгария)
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