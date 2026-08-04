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Лига Чемпионов
Хапоэль Беэр-Шева
04.08.2026 20:30 – FT 1 : 0
Црвена Звезда
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Лига чемпионов
04 августа 2026, 23:59 |
146
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Итоги 1-го дня Q3 ЛЧ. Ассист Кухаревича, поражение Лиона, разгром в Загребе

4 августа состоялись первые матчи 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов

04 августа 2026, 23:59 |
146
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Итоги 1-го дня Q3 ЛЧ. Ассист Кухаревича, поражение Лиона, разгром в Загребе
ФК Слован. Николай Кухаревич
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​Вечером 4 августа начались стадия Q3 квалификации Лиги чемпионов 2026/27.

В 8 парах из 10 состоялись первые матчи 3-го квалификационного раунда (Q3) Лиги чемпионов.

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В третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов выступают 20 команд (12 по Пути чемпионов и 8 по Пути представителей лиг), которые распределены на 10 пар.

Слован из Братиславы, за который выступают два украинских футболиста, в гостях обыграл шведский Мьельбю (2:1), причем победный гол был забит на 90+4 минуте.

Николай Кухаревич вышел на поле в стартовом составе, и сделал голевую передачу на 78-й минуте, после чего сразу же был заменен. Даниил Игнатенко остался в резерве гостей.

Французский Лион потерпел неожиданное поражение от Спарты в Чехии (1:2). Динамо из Загреба дома отгрузило 5 мячей в ворота команды Кауно Жальгирис из Литвы (5:0).

Победители 3-го раунда квалификации выйдут в Q4 ЛЧ. Команды, проигравшие на стадии Q3 ЛЧ по Пути чемпионов, продолжат выступления в 4-м раунде квалификации Q3 Лиги Европы. Команды, проигравшие на стадии Q3 ЛЧ по Пути представителей лиг, войдут в основной раунд Лиги Европы.

Ответные матчи квалификации Q3 Лиги чемпионов пройдут 11 августа, а встречи Q4 запланированы на 18/19 и 25/26 августа.

Донецкий Шахтер, чемпион Украины 2025/26, после ребаланса благодаря высокому клубному рейтингу получил прямую путевку в основной этап Лиги чемпионов, который начнется 8 сентября.

Финал Лиги чемпионов 2026/27 состоится 5 июня 2027 года в испанском Мадриде на стадионе Метрополитано.

🏆 Лига чемпионов 2026/27

Квалификация Q3. Первые матчи, 4 августа 2026

19:00. Арарат-Армения (Армения) – Целе (Словения) – 2:1

Голи: Елліот Страуд, 61 (пен) – Сулейман Камара, 78 (ассист: Кухаревич), Манассе Кианга, 90+4

19:00. Мьельбю (Швеция) – Слован Братислава (Словакия) – 1:2

Голи: Артур Серобян, 38, Карлос Франса, 70 – Свит Сешлар, 22 (пен)

20:30. Левски (Болгария) – Кайрат Алматы (Казахстан) – 1:0

Гол: Сержиньо, 90+2

20:30. Хапоэль Беэр-Шева (Израиль) – Црвена Звезда (Сербия) – 1:0

Гол: Захи Ахмед, 38

21:00. Динамо Загреб (Хорватия) – Кауно Жальгирис (Литва) – 5:0

Голы: Миха Зайц, 31, Скотт Маккенна, 33, Матео Лисица, 51, Лука Стойкович, 76, Лукас Качавенда, 90+4

21:00. Олимпиакос (Греция) – Неймеген (Нидерланды) – 0:0

21:00. Юнион Сент-Жилуаз (Бельгия) – Буде-Глимт (Норвегия) – 3:3

Голы: Рауль Флоруц, 25, 45+4, Промис Дэвид, 88 – Патрик Берг, 20, Ульрик Блумберг, 29 (пен), Один Лурас Бьортуфт, 90+1.

21:00. Спарта Прага (Чехия) – Лион (Франция) – 2:1

Голы: Матей Ринеш, 63, Джон Меркадо, 69 – Мартин Сухомел, 45 (автогол)

Незабитый пенальти: Корентен Толиссо, 67 (Лион)

Матчи 5 августа

  • 05.08. 19:30. Орхус (Дания) – Сабах Баку (Азербайджан)
  • 05.08. 21:00. Фенербахче (Турция) – Штурм Грац (Австрия)

Результаты 3-го раунда квалификации ЛЧ

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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