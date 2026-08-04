Слован с ассистом Кухаревича обыграл в ЛЧ клуб из деревни с 1500 жителями

Вечером 4 августа стартовала стадия Q3 квалификации Лиги чемпионов 2026/27.

В нескольких парах прошли первые матчи 3-го квалификационного раунда (Q3) Лиги чемпионов.

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Слован из Братиславы, за который выступают два украинских футболиста, в гостях обыграл шведский Мьельбю (2:1), причем победный гол был забит на 90+4 минуте

Николай Кухаревич вышел на поле в стартовом составе, и сделал голевую передачу на 78-й минуте, после чего сразу же был заменен. Даниил Игнатенко остался в резерве гостей.

Интересно, что шведский Мьельбю представляет деревню Хеллевик, в которой всего 1500 жителей.

В другом матче клуб Арарат-Армения одержал волевую победу над командой Целе из Словении со счетом 2:1.

Ответные матчи квалификации Q3 Лиги чемпионов пройдут 11 августа, а встречи Q4 запланированы на 18/19 и 25/26 августа.

🏆 Лига чемпионов 2026/27

Квалификация Q3. Первые матчи, 4 августа 2026

04.08. 19:00. Мьельбю (Швеция) – Слован Братислава (Словакия) – 1:2

Голи: Елліот Страуд, 61 (пен) – Сулейман Камара, 78 (ассист: Кухаревич), Манассе Кианга, 90+4

04.08. 19:00. Арарат-Армения (Армения) – Целе (Словения) – 2:1

Голи: Артур Серобян, 38, Карлос Франса, 70 – Свит Сешлар, 22 (пен)