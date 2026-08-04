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Мьельбю
04.08.2026 19:00 – 21 0 : 0
Слован Братислава
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Лига чемпионов
04 августа 2026, 18:27 |
215
0

Мьельбю – Слован Братислава. Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов

Встреча состоится 4 августа и начнется в 19:00 по Киеву

04 августа 2026, 18:27 |
215
0
Мьельбю – Слован Братислава. Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов
ФК Слован Братислава
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4 августа на Страндваллен пройдет первый матч 1/2 финала квалификации Лиги чемпионов УЕФА, в котором Мьельбю встретится со Слован Братислава.

Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени.

Мьельбю

Команда совсем недавно пережила свой пик. Она, менее десяти лет назад игравшая в местном третьем дивизионе, практически на полулюбительском уровне, в 2025-м году стала чемпионом страны. Еще и прибавила победу в кубке! Правда, уже понятно, что титул не удержать. Регресс в Аллсвенскан просто невероятен: сейчас поражений больше, чем побед, пять против четырех. И с семнадцатью очками после четырнадцати матчей приходится идти в нижней части турнирной таблицы.

Единственная победа с середины мая пришлась именно на Лигу чемпионов. Там дебютировали победой 3-0. Но, во-первых, над очень скромным противником, Линкольн Ред Импс. Во-вторых, разгромив его дома, потом в ответном поединке, в Гибралтаре, уже ограничились нулевой ничьей.

Слован Братислава

Клуб был на виду всегда, даже во времена единой Югославии - даже однажды, в 60-е, выиграл Кубок Кубков. Ну, а в последнее время уже можно говорить о полном доминировании на национальном уровне. Весной было взято восьмой кряду чемпионский титул. Но все равно летом решили позвать Яя Туре на пост главного тренера - хотя у того не было подобного опыта. С ним тоже на внутренней арене стартовали с пары крупных побед.

Удачно начал ивуариец и в Лиге чемпионов. Его новые подопечные разобрались с Иберией 1999. Фактически все решено было уже в Грузии, где первый очный поединок закончился уверенной, 2-0, победой гостей. Так что потом на своем поле они прагматично ограничились только ничьей, впрочем, все равно спокойно пройдя в нынешний раунд.

Статистика личных встреч

Эта пара проведет первый очный поединок.

Прогноз

Букмекерские конторы считает пару равной и ждет от скандинавов победы на своем поле. Но у гостей есть куда больший опыт и хорошая форма сейчас - поверим, что они смогут в этом поединке не проиграть во вторник (коэффициент - 1,77).

Прогноз Sport.ua
Мьельбю
4 августа 2026 -
19:00
Слован Братислава
Слован не проиграет 1.77 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Мьельбю Слован Братислава Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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