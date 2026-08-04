Квалификация Q3 Лиги чемпионов. Кто с кем сыграет в первых матчах

Вечером 4 августа начинается стадия Q3 квалификации Лиги чемпионов 2026/27.

За два дня состоятся первые матчи 3-го квалификационного раунда (Q3) Лиги чемпионов.

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В третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов выступят 20 команд (12 по Пути чемпионов и 8 по Пути представителей лиг), которые распределены на 10 пар.

Слован из Братиславы, за который выступают украинские футболисты Николай Кухаревич и Даниил Игнатенко, в гостях сыграет против шведского Мальме.

Победители 3-го раунда квалификации выйдут в Q4 ЛЧ. Команды, проигравшие на стадии Q3 ЛЧ по Пути чемпионов, продолжат выступления в 4-м раунде квалификации Q3 Лиги Европы. Команды, проигравшие на стадии Q3 ЛЧ по Пути представителей лиг, войдут в основной раунд Лиги Европы.

Матчи квалификации Q3 Лиги чемпионов пройдут 4/5 и 11 августа, а встречи Q4 запланированы на 18/19 и 25/26 августа.

Донецкий Шахтер, чемпион Украины 2025/26, после ребаланса благодаря высокому клубному рейтингу получил прямую путевку в основной этап Лиги чемпионов, который начнется 8 сентября.

Финал Лиги чемпионов 2026/27 состоится 5 июня 2027 года в испанском Мадриде на стадионе Метрополитано.

🏆 Лига чемпионов 2026/27

Квалификация Q3. Первые матчи, 4/5 августа 2026

04.08. 19:00. Арарат-Армения (Армения) – Целе (Словения)

04.08. 19:00. Мьельбю (Швеция) – Слован Братислава (Словакия)

04.08. 20:30. Левски (Болгария) – Кайрат Алматы (Казахстан)

04.08. 20:30. Хапоэль Беэр-Шева (Израиль) – Црвена Звезда (Сербия)

04.08. 21:00. Динамо Загреб (Хорватия) – Кауно Жальгирис (Литва)

04.08. 21:00. Олимпиакос (Греция) – Неймеген (Нидерланды)

04.08. 21:00. Юнион Сент-Жилуаз (Бельгия) – Буде-Глимт (Норвегия)

04.08. 21:00. Спарта Прага (Чехия) – Лион (Франция)

05.08. 19:30. Орхус (Дания) – Сабах Баку (Азербайджан)

05.08. 21:00. Фенербахче (Турция) – Штурм Грац (Австрия)

Пары 3-го раунда квалификации ЛЧ

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