Итоги жеребьевки 4-го раунда квалификации ЛЧ. Шахтер уже в основе

3 августа в 13:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка квалификации Лиги чемпионов 2026/27.

Жеребьевка определила пары 4-го квалификационного раунда (Q4) Лиги чемпионов.

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14 команд (или победителей пар) в Q4 поделены на сеяные и несеяные – по клубному рейтингу УЕФА. 10 клубов идут по Пути чемпионов и 4 команды – по Пути представителей лиг.

Определен соперник для Слована из Братиславы, за который выступают украинцы – хавбек Даниил Игнатенко и форвард Николай Кухаревич.

Победитель пары Мьельбю (Швеция) / Слован Братислава (Словакия) – Победитель пары Арарат-Армения (Армения) / Целе (Словения)

Также стал известен оппонент для клуба АЕК Афины, с которым летом подписал контракт украинский форвард Александр Зубков.

Победитель пары Левски (Болгария) / Кайрат (Казахстан) – АЕК Афины (Греция)

Победители Q4 выйдут в основной раунд Лиги чемпионов. В случае неудачи в этом раунде Q4 ЛЧ – клуб переходит в основной раунд Лиги Европы.

Матчи квалификации Q3 Лиги чемпионов пройдут 4/5 и 11 августа, а встречи Q4 запланированы на 18/19 и 25/26 августа.

Донецкий Шахтер как чемпион Украины благодаря высокому клубному рейтингу получил прямую путевку в основной раунд ЛЧ после ребаланса.

Финал Лиги чемпионов 2026/27 состоится 5 июня 2027 года в испанском Мадриде на стадионе Метрополитано.

🏆 Лига чемпионов 2026/27

Жеребьевка 4-го раунда квалификации Q4 ЛЧ, 18/19 и 25/26 августа

🔹 Путь чемпионов

Победитель пары Левски (Болгария) / Кайрат (Казахстан) – АЕК Афины (Греция)

Селтик (Шотландия) – ЛАСК (Австрия)

Победитель пары Динамо Загреб (Хорватия) / Кауно Жальгирис (Литва) – Викинг (Норвегия)

Победитель пары Мьельбю (Швеция) / Слован Братислава (Словакия) – Победитель пары Арарат-Армения (Армения) / Целе (Словения)

Победитель пары Хапоэль Беэр-Шева (Израиль) / Црвена Звезда (Сербия) – Победитель пары Орхус (Дания) / Сабах (Азербайджан)

🔹 Путь представителей лиг

Победитель пары Фенербахче (Турция) / Штурм Грац (Австрия) – Победитель пары Спарта Прага (Чехия) / Лион (Франция)

Победитель пары Олимпиакос (Греция) / НЕК Неймеген (Нидерланды) – Победитель пары Юнион Сент-Жилуаз (Бельгия) / Буде-Глимт (Норвегия)

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