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29.07.2026 21:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 4:0 5 : 0
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Лига чемпионов
29 июля 2026, 23:35 | Обновлено 29 июля 2026, 23:51
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Лига чемпионов. Итоги Q2: гол Кухаревича, пары 3-го раунда квалификации

За два дня состоялись ответные матчи 2-го отборочного раунда ЛЧ

29 июля 2026, 23:35 | Обновлено 29 июля 2026, 23:51
261
0
Лига чемпионов. Итоги Q2: гол Кухаревича, пары 3-го раунда квалификации
Getty Images/Global Images Ukraine. Фенербахче
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Вечером 28 июля завершился 2-го раунд квалификации Лиги чемпионов 2026/27.

В этот вечер в оставшихся парах прошли ответные матчи Q2 ЛЧ. Ниже приведены результаты игр 2-го раунда и пары 3-го этапа квалификации.

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Украинский форвард Николай Кухаревич забил гол за Слован Братислава из Словакии в матче против Иберии 1999 из Грузии (1:1 после победы 2:0).

Победители 2-го раунда квалификации вышли в Q3 ЛЧ. Команды, проигравшие на стадии Q2 Лиги чемпионов, продолжат выступления в третьем раунде квалификации Q3 Лиги Европы.

Донецкий Шахтер, чемпион Украины 2025/26, после ребаланса благодаря высокому клубному рейтингу получил прямую путевку в основной этап Лиги чемпионов.

Поединки Q3 состоятся 4/5 и 11/12 августа, а встречи Q4 запланированы на 18/19 и 25/26 августа. Финал Лиги чемпионов 2026/27 состоится 5 июня 2027 года в испанском Мадриде на стадионе Метрополитано.

🏆 Лига чемпионов 2026/27

Квалификация Q2. Ответные матчи, 28 июля 2026

18:00. Кайрат (Казахстан) – Омония (Кипр) – 1:0, пен. 6:5 [0:1]

Гол: Эдмилсон, 37

Удаление: Андроникос Какулис, 26, Сену Кулибали, 111 (Омония)

19:00. Кауно Жальгирис (Литва) – КИ Клаксвик (Фареры) – 1:0 [0:0]

Гол: Леон Крекович, 85

20:00. Лех Познань (Польша) – Орхус (Дания) – 1:4 д.в. (пен. 3:4), [4:1]

Голы: Филип Ягелло, 95 – Тобиас Бех, 32, Кристиан Арнстад, 55 (пен), Фредерик Тингагер, 75, Томас Кристьянссон, 100 (автогол).

20:30. Университатя Крайова (Румыния) – Левски (Болгария) – 2:2 [0:1]

Голы: Никушор Банку, 45+2, Адриан Рус, 48 – Эвертон Бала, 13, Алдаир Невес, 16.

20:30. Хапоэль Беэр-Шева (Израиль) – Викингур (Исландия) – 2:0 [1:2]

Голы: Захи Ахмед, 65, Амир Хаим Ган, 80

21:00. Гурник Забже (Польша) – Фенербахче (Турция) – 1:1 [0:1]

Гол: Михал Сачек, 45+10 – Талиска, 12 (пен)

21:00. Црвена Звезда (Сербия) – Ларн (Северная Ирландия) – 5:0 [4:0]

Голы: Александар Катай, 3, Марко Арнаутович, 45+4, 60, Лоизос Лоизу, 49, Осман Букари, 79

21:15. Слован Братислава (Словакия) – Иберия 1999 (Грузия) – 1:1 [2:0]

Голы: Никола Кухаревич, 44 – Ника Сихарулашвили, 51

Результаты квалификации Q2 ЛЧ

Пары квалификации Q3 ЛЧ

Путь чемпионов

  • Динамо Загреб (Хорватия) – Кауно Жальгирис (Литва)
  • Мьельбю (Швеция) – Слован Братислава (Словакия)
  • Левски (Болгария) – Кайрат (Казахстан)
  • Орхус (Дания) – Сабах (Азербайджан)
  • Арарат-Армения (Армения) – Целе (Словения)
  • Хапоэль Беэр-Шева (Израиль) – Црвена Звезда (Сербия)

Путь представителей лиг

  • Олимпиакос (Греция) – НЕК Неймеген (Нидерланды)
  • Юнион Сен-Жиллуаз (Бельгия) – Будё-Глимт (Норвегия)
  • Фенербахче (Турция) – Штурм Грац (Австрия)
  • Спарта Прага (Чехия) – Лион (Франция)

Инфографика

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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