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Лига Чемпионов
Лех
29.07.2026 20:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 4:1 1 : 4
3 : 4 Серия пенальти Серия пенальти
Орхус Проходит дальше
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Лига чемпионов
29 июля 2026, 22:59 | Обновлено 29 июля 2026, 23:53
918
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Суперкамбек: отыграли три мяча. Чемпион Польши потерпел большое фиаско

Команда Орхус из Дании по пенальти переиграла польский Лех Познань

29 июля 2026, 22:59 | Обновлено 29 июля 2026, 23:53
918
7 Comments
Суперкамбек: отыграли три мяча. Чемпион Польши потерпел большое фиаско
ФК Лех Познань
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29 июля состоялся ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2026/27.

Польский Лех на своем поле потерпел большое фиаско в игре с датским клубом Орхус (1:4 д.в., пен. 3:4).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Хотя в первой игре Лех победил со счетом 4:1, но Орхус совершил суперкамбек и отыграл три мяча.

В дополнительное время команды обменялись забитыми голами, и судьбу путевки в следующий раунд определила серия пенальти.

В послематчевой серии точнее оказались футболисты Орхуса (пен. 4:3). Решающий удар реализовал Тобиас Бех.

По сумме двух матчей датский клуб вышел в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов.

🏆 Лига чемпионов 2026/27

Квалификация Q2. Ответный матч. 29 июля 2026

Лех Познань (Польша) – Орхус (Дания) – 1:4 д.в. (пен. 3:4), первый матч – 4:1

Голы: Филип Ягелло, 95 – Тобиас Бех, 32, Кристиан Арнстад, 55 (пен), Фредерик Тингагер, 75, Томас Кристьянссон, 100 (автогол).

Серия пенальти: Ягелло (1:0), Арнстад (не забил), Сайядманеш (не забил), Тингагер (1:1), Козубаль (не забил), Кристьянссон (1:2), Агнеро (2:2), Серра (2:3), Перейра (3:3), Бех (3:4).

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Лига чемпионов Орхус Лех Познань серия пенальти Аллахьяр Сайядманеш
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 7
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Пшеки в шоці 
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+3
Лех треба перейменувати на Лох
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+3
А ви кажете що Полісся лашари. Пальма першості впевнено переходить до Леха.
Може Динамо завтра зробить щось подібне? 
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+1
Показать Скрыть 2 ответа
МОЛОДЦІ. Після Полісся увімкнув і вболівав за Орхус🎉🎉
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+1
Так трапляєься, коли виходиш на поле не боротися, а посвяткувати із вболівальниками
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0
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