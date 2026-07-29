Суперкамбек: отыграли три мяча. Чемпион Польши потерпел большое фиаско

29 июля состоялся ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2026/27.

Польский Лех на своем поле потерпел большое фиаско в игре с датским клубом Орхус (1:4 д.в., пен. 3:4).

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Хотя в первой игре Лех победил со счетом 4:1, но Орхус совершил суперкамбек и отыграл три мяча.

В дополнительное время команды обменялись забитыми голами, и судьбу путевки в следующий раунд определила серия пенальти.

В послематчевой серии точнее оказались футболисты Орхуса (пен. 4:3). Решающий удар реализовал Тобиас Бех.

По сумме двух матчей датский клуб вышел в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов.

🏆 Лига чемпионов 2026/27

Квалификация Q2. Ответный матч. 29 июля 2026

Лех Познань (Польша) – Орхус (Дания) – 1:4 д.в. (пен. 3:4), первый матч – 4:1

Голы: Филип Ягелло, 95 – Тобиас Бех, 32, Кристиан Арнстад, 55 (пен), Фредерик Тингагер, 75, Томас Кристьянссон, 100 (автогол).

Серия пенальти: Ягелло (1:0), Арнстад (не забил), Сайядманеш (не забил), Тингагер (1:1), Козубаль (не забил), Кристьянссон (1:2), Агнеро (2:2), Серра (2:3), Перейра (3:3), Бех (3:4).