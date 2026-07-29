Суперкамбек: отыграли три мяча. Чемпион Польши потерпел большое фиаско
Команда Орхус из Дании по пенальти переиграла польский Лех Познань
29 июля состоялся ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2026/27.
Польский Лех на своем поле потерпел большое фиаско в игре с датским клубом Орхус (1:4 д.в., пен. 3:4).
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Хотя в первой игре Лех победил со счетом 4:1, но Орхус совершил суперкамбек и отыграл три мяча.
В дополнительное время команды обменялись забитыми голами, и судьбу путевки в следующий раунд определила серия пенальти.
В послематчевой серии точнее оказались футболисты Орхуса (пен. 4:3). Решающий удар реализовал Тобиас Бех.
По сумме двух матчей датский клуб вышел в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов.
🏆 Лига чемпионов 2026/27
Квалификация Q2. Ответный матч. 29 июля 2026
Лех Познань (Польша) – Орхус (Дания) – 1:4 д.в. (пен. 3:4), первый матч – 4:1
Голы: Филип Ягелло, 95 – Тобиас Бех, 32, Кристиан Арнстад, 55 (пен), Фредерик Тингагер, 75, Томас Кристьянссон, 100 (автогол).
Серия пенальти: Ягелло (1:0), Арнстад (не забил), Сайядманеш (не забил), Тингагер (1:1), Козубаль (не забил), Кристьянссон (1:2), Агнеро (2:2), Серра (2:3), Перейра (3:3), Бех (3:4).
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