29 июля на Познань пройдет ответный матч 1/4 финала квалификации Лиги чемпионов УЕФА, в котором Лех встретится с Орхусом. Поединок начнется в 20:00 по киевскому времени.

Лех

Команда достаточно регулярно выходила на первые роли в своей стране. Сейчас она снова вышла в лидеры. Сначала в 2025-м, после трехлетней паузы, получилось снова победить в Экстракласе. Сейчас фаворит начал новый розыгрыш с нулевой ничьей против Краковии. Но, во-первых, сейчас откровенно футболисты думают о других поединках.

Во-вторых, до этого было две достаточно солидные победы в июле. Сначала, быстро пропустив от Гурника в поединке за Суперкубок, смогли переломить ход и даже заработать уверенную, 3-1, победу, прибавив ко своему богатому музею очередной уже титул. Ну, а через несколько дней поляки очень удачно съездили в Данию. Уже там было оформлено результат, который, с громадной вероятностью, обеспечил выход в следующий раунд.

Орхус

Клуб напоминает своего соперника. Он тоже имеет достаточно длительную и не лишенную успехов историю - иногда брали различные трофеи, в том числе и чемпионство. Но с 1986-го года ни разу не получалось выиграть первое место, а через десять лет добились крайнего кубка. И только в прошлом сезоне был долгожданный прорыв. Набрав на семь очков больше, чем Мидтьюлланд, смогли вернуться на первое место. Правда, сейчас только с домашней ничьей, 1-1, с Брондбю.

Но куда более болезненной неудачей стал старт в Лиге чемпионов. Дома от поляков пропустили дважды еще до перерыва. Казалось, Арнстад мячом на 55-й минуте возродил интригу. Но потом забивали только гости, в итоге доведя до финального результата в виде 4-1 в свою пользу.

Статистика личных встреч

Несмотря на то, что команды достаточно регулярно стартовали в еврокубках, до прошлой недели они ни разу не пересекались.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что поляки, хотя им с головой хватит и ничьей, снова смогут добиться удачного для себя результата. Ставим на то, что они выиграют дома с любым счетом (коэффициент - 1,70).