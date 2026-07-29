Кайрат и Жальгирис вышли в 3-й раунд ЛЧ и гарантировали себе евроосень
Команды Омония и КИ Клаксвик перейдут в Лигу Европы
Вечером 29 июля продолжается квалификация Лиги чемпионов 2026/27.
В этот вечер проходят матчи 2-го квалификационного раунда (Q2) ЛЧ.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Кайрат из Казахстана прошла Омонию из Кипра в серии пенальти (1:0, пен. 6:5), отыгравшись после поражения в первой игре (0:1)
Клуб Кауно Жальгирис из Литвы переиграл КИ Клаксвик (Фареры) со счетом 1:0 д.в. (после ничьей 0:0 в первой игре).
Кайрат и Кауно Жальгирис вышли в 3-й раунд ЛЧ и гарантировали себе евроосень, а команды Омония и КИ Клаксвик перейдут в Q3 Лиги Европы.
В Q3 Лиги чемпионов Кауно Жальгис сыграет против Динамо Загреб, а соперником Кайрата станет победитель пары Левски София – Университатя Крайова (1:0 в первой игре).
🏆 Лига чемпионов 2026/27
Квалификация Q2. Ответные матчи, 29 июля 2026
18:00. Кайрат (Казахстан) – Омония (Кипр) – 1:0, пен. 6:5 [0:1]
Гол: Эдмилсон, 37
Удаление: Андроникос Какулис, 26 (Омония)
19:00. Кауно Жальгирис (Литва) – КИ Клаксвик (Фареры) – 1:0 [0:0]
Гол: Леон Крекович, 85
ВИДЕО. Победный пенальти для Кайрата
🚨 Kairat eliminate Omonia from the UEFA Champions League after all and advance to the third qualifying round! 🔥— Scout in Eurasia (@ScoutEurasia) July 29, 2026
The Almaty side won the penalty shootout 6-5, with Temirlan Anarbekov making two crucial saves. 👊 pic.twitter.com/sfRU94KVSV
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Известный в прошлом наставник разочарован нынешним поколением столичного клуба
Президент клуба мечтает построить стадион в Житомире