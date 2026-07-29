Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кайрат и Жальгирис вышли в 3-й раунд ЛЧ и гарантировали себе евроосень
Лига Чемпионов
Проходит дальше Кайрат
29.07.2026 18:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:1 1 : 0
6 : 5 Серия пенальти Серия пенальти
Омония
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
29 июля 2026, 21:23 | Обновлено 29 июля 2026, 21:29
393
0

Кайрат и Жальгирис вышли в 3-й раунд ЛЧ и гарантировали себе евроосень

Команды Омония и КИ Клаксвик перейдут в Лигу Европы

29 июля 2026, 21:23 | Обновлено 29 июля 2026, 21:29
393
0
Кайрат и Жальгирис вышли в 3-й раунд ЛЧ и гарантировали себе евроосень
ФК Кайрат
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Вечером 29 июля продолжается квалификация Лиги чемпионов 2026/27.

В этот вечер проходят матчи 2-го квалификационного раунда (Q2) ЛЧ.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Кайрат из Казахстана прошла Омонию из Кипра в серии пенальти (1:0, пен. 6:5), отыгравшись после поражения в первой игре (0:1)

Клуб Кауно Жальгирис из Литвы переиграл КИ Клаксвик (Фареры) со счетом 1:0 д.в. (после ничьей 0:0 в первой игре).

Кайрат и Кауно Жальгирис вышли в 3-й раунд ЛЧ и гарантировали себе евроосень, а команды Омония и КИ Клаксвик перейдут в Q3 Лиги Европы.

В Q3 Лиги чемпионов Кауно Жальгис сыграет против Динамо Загреб, а соперником Кайрата станет победитель пары Левски София – Университатя Крайова (1:0 в первой игре).

🏆 Лига чемпионов 2026/27

Квалификация Q2. Ответные матчи, 29 июля 2026

18:00. Кайрат (Казахстан) – Омония (Кипр) – 1:0, пен. 6:5 [0:1]

Гол: Эдмилсон, 37

Удаление: Андроникос Какулис, 26 (Омония)

19:00. Кауно Жальгирис (Литва) – КИ Клаксвик (Фареры) – 1:0 [0:0]

Гол: Леон Крекович, 85

ВИДЕО. Победный пенальти для Кайрата

События матча

121’
ГОЛ ! С пенальти забил Mansur Birkurmanov (Кайрат).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Андреас Христу (Омония).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Азамат Туякбаев (Кайрат).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Янис Кусулос (Омония).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Марк Гуаль (Кайрат).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Ангелос Неофиту (Омония).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Панайотис Андреу (Омония).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Александр Мартынович (Кайрат).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Яакко Оксанен (Кайрат).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Анастасиос Хацийованис (Омония).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Эдмилсон (Кайрат).
111’
Сену Кулибали (Омония) получает красную карточку.
37’
ГОЛ ! Мяч забил Эдмилсон (Кайрат), асcист Луис Мата.
27’
Андроникос Какулис (Омония) получает красную карточку.
По теме:
Украинский форвард забил в квалификации Лиги чемпионов
Црвена Звезда – Ларн. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Гурник Забже – Фенербахче. Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов
Лига чемпионов Кайрат Алматы Кауно Жальгирис КИ Клаксвик Омония серия пенальти Динамо Загреб
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Нервная система не выдерживает». Сабо дал прогноз на матч ПАОК – Динамо
Футбол | 29 июля 2026, 18:22 5
«Нервная система не выдерживает». Сабо дал прогноз на матч ПАОК – Динамо
«Нервная система не выдерживает». Сабо дал прогноз на матч ПАОК – Динамо

Известный в прошлом наставник разочарован нынешним поколением столичного клуба

Буткевич зарядил игроков Полесья перед матчем с Копенгагеном
Футбол | 29 июля 2026, 10:42 10
Буткевич зарядил игроков Полесья перед матчем с Копенгагеном
Буткевич зарядил игроков Полесья перед матчем с Копенгагеном

Президент клуба мечтает построить стадион в Житомире

ВИДЕО. Как Ванат оформил дубль за Жирону в товарищеском матче
Футбол | 29.07.2026, 21:34
ВИДЕО. Как Ванат оформил дубль за Жирону в товарищеском матче
ВИДЕО. Как Ванат оформил дубль за Жирону в товарищеском матче
Динамо пригласило на просмотр четырех легионеров, которые были в Шахтере
Футбол | 29.07.2026, 09:27
Динамо пригласило на просмотр четырех легионеров, которые были в Шахтере
Динамо пригласило на просмотр четырех легионеров, которые были в Шахтере
Клуб УПЛ объявил, что не будет выставлять команду на чемпионат Украины
Футбол | 29.07.2026, 03:32
Клуб УПЛ объявил, что не будет выставлять команду на чемпионат Украины
Клуб УПЛ объявил, что не будет выставлять команду на чемпионат Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Заработки Аонишики за победу в Нагое: деньги, сувениры и куча яств
Заработки Аонишики за победу в Нагое: деньги, сувениры и куча яств
28.07.2026, 15:00 12
Другие виды
Лионель Месси принял решение после болезненного поражения в финале ЧМ-2026
Лионель Месси принял решение после болезненного поражения в финале ЧМ-2026
27.07.2026, 23:50 2
Футбол
Усик решил организовать титульный бой для украинского боксера
Усик решил организовать титульный бой для украинского боксера
29.07.2026, 05:02 1
Бокс
Стало известно, сколько Джошуа заработал за шесть минут боя с Пренгой
Стало известно, сколько Джошуа заработал за шесть минут боя с Пренгой
28.07.2026, 07:32
Бокс
Джошуа уже ничто не поможет. Бой с Фьюри – безнадежная авантюра
Джошуа уже ничто не поможет. Бой с Фьюри – безнадежная авантюра
28.07.2026, 09:00 12
Бокс
Решение Энрике. ПСЖ дал официальный ответ Ливерпулю по поводу Забарного
Решение Энрике. ПСЖ дал официальный ответ Ливерпулю по поводу Забарного
28.07.2026, 09:37 4
Футбол
Португальский журналист – о решении по Трубину: «Не хочу в это верить»
Португальский журналист – о решении по Трубину: «Не хочу в это верить»
27.07.2026, 23:16 2
Футбол
Игорь Суркис принял решение о кадровых изменениях в Динамо
Игорь Суркис принял решение о кадровых изменениях в Динамо
28.07.2026, 06:58 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем