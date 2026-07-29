Кайрат и Жальгирис вышли в 3-й раунд ЛЧ и гарантировали себе евроосень

Вечером 29 июля продолжается квалификация Лиги чемпионов 2026/27.

В этот вечер проходят матчи 2-го квалификационного раунда (Q2) ЛЧ.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Кайрат из Казахстана прошла Омонию из Кипра в серии пенальти (1:0, пен. 6:5), отыгравшись после поражения в первой игре (0:1)

Клуб Кауно Жальгирис из Литвы переиграл КИ Клаксвик (Фареры) со счетом 1:0 д.в. (после ничьей 0:0 в первой игре).

Кайрат и Кауно Жальгирис вышли в 3-й раунд ЛЧ и гарантировали себе евроосень, а команды Омония и КИ Клаксвик перейдут в Q3 Лиги Европы.

В Q3 Лиги чемпионов Кауно Жальгис сыграет против Динамо Загреб, а соперником Кайрата станет победитель пары Левски София – Университатя Крайова (1:0 в первой игре).

🏆 Лига чемпионов 2026/27

Квалификация Q2. Ответные матчи, 29 июля 2026

18:00. Кайрат (Казахстан) – Омония (Кипр) – 1:0, пен. 6:5 [0:1]

Гол: Эдмилсон, 37

Удаление: Андроникос Какулис, 26 (Омония)

19:00. Кауно Жальгирис (Литва) – КИ Клаксвик (Фареры) – 1:0 [0:0]

Гол: Леон Крекович, 85

ВИДЕО. Победный пенальти для Кайрата