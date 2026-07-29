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Лига чемпионов
29 июля 2026, 16:55 |
181
0

Кайрат – Омония. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов

Поединок состоится 29 июля и начнетсчя в 18:00 по Киеву

29 июля 2026, 16:55 |
181
0
Кайрат – Омония. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
ФК Кайрат
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29 июля на Туркестан Арена пройдет ответный матч 1/4 финала квалификации Лиги чемпионов УЕФА, в котором Кайрат встретится с Омонией. Поединок начнется в 18:00 по киевскому времени.

Кайрат

Команда была представителем своей республики в советском футболе. И в 1992-м году, после обретения независимости, она взяла и чемпионство, и кубок. Но потом статус силы номер один был утрачен, и только иногда получалось брать новые трофеи. Сейчас, возможно, получилось наконец-то замахнуться на доминирование. Это чемпион 2024-2025 годов, да и сейчас остается только один соперник, Ордабасы.

Параллельно казахи стартовали в Лиге чемпионов. В июле получилось спокойно обыграть Сутьеску Никшич, причем в обоих матчах, причем забивая черногорцам по дважды за встречу. Но с более сильным соперником оступились, впрочем, теперь нужно побеждать, чтобы как минимум перевести спор в экстра-тайм, а то и, если оформить не минимальную разницу, пройти в следующий раунд.

Омония

Клуб относится к группе лидеров кипрского футбола. Только чемпионских титулов было в активе более двух десятков. Но после очередного трофея, в 2021-м году, был заметный спад. Сначала были хотя бы успехи в кубках, но потом было пару совсем уж посредственных лет. Но в прошлом розыгрыше получилось сразу возглавить таблицу, и так и удержаться там. В итоге от ближайшего преследователя, АЕК из Ларнаки, получилось обойти почти на два десятка очков, 87 против 69.

Несмотря на то, что у команды не было игровой реальной практики, в отличие от соперников, она смогла взять дома победу. Уже на тринадцатой минуте Андреу открыл счет, и в итоге так все закончилось минимальной победой, 1-0. И теперь нужно удержать это преимущество на выезде.

Статистика личных встреч

В прошлый раз стороны играли в Лиге конференций в 2021-м году. Тогда оба поединка приносили нулевые ничьи.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что подопечные Уразбахтина могут взять реванш за неудачу на выезде. Но скорее снова можно ждать типичные для этой пары тотал меньше 2,5 голов (коэффициент - 1,67).

Прогноз Sport.ua
Кайрат
29 июля 2026 -
18:00
Омония
Тотал меньше 2.5 1.67 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Кайрат Алматы Омония Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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