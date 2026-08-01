3 августа в 13:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка квалификации Лиги чемпионов 2026/27.

Жеребьевка определит пары 4-го квалификационного раунда (Q4) Лиги чемпионов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

14 команд (или победителей пар) в Q4 поделены на сеяные и несеяные – по клубному рейтингу УЕФА. 10 клубов идут по Пути чемпионов и 4 команды – по Пути представителей лиг.

Победители Q4 выйдут в основной раунд Лиги чемпионов. В случае неудачи в этом раунде Q4 ЛЧ – клуб переходит в основной раунд Лиги Европы.

Матчи квалификации Q3 Лиги чемпионов пройдут 4/5 и 11 августа, а встречи Q4 запланированы на 18/19 и 25/26 августа.

Донецкий Шахтер как чемпион Украины благодаря высокому клубному рейтингу получил прямую путевку в основной раунд ЛЧ после ребаланса.

Финал Лиги чемпионов 2026/27 состоится 5 июня 2027 года в испанском Мадриде на стадионе Метрополитано.

Лига чемпионов. Жеребьевка квалификации Q4. Смотреть онлайн LIVE

Видеотрансляция жеребьевки пройдет на официальном сайте УЕФА 3 августа в 13:00

🏆 Лига чемпионов 2026/27

Пары 3-го раунда квалификации Q2 ЛЧ, 4/5 и 11 августа

🔹 Путь чемпионов

Динамо Загреб (Хорватия) – Кауно Жальгирис (Литва)

Мьельбю (Швеция) – Слован Братислава (Словакия)

Левски (Болгария) – Кайрат (Казахстан)

Орхус (Дания) – Сабах (Азербайджан)

Арарат-Армения (Армения) – Целе (Словения)

Хапоэль Беэр-Шева (Израиль) – Црвена Звезда (Сербия)

🔹 Путь представителей лиг

Олимпиакос (Греция) – НЕК Неймеген (Нидерланды)

Юнион Сент-Жилуаз (Бельгия) – Буде-Глимт (Норвегия)

Фенербахче (Турция) – Штурм Грац (Австрия)

Спарта Прага (Чехия) – Лион (Франция)

Корзины посева в квалификации Q4 ЛЧ, 18/19 и 25/26 августа

🔹 Путь чемпионов

Сеяные:

Победитель пары Хапоэль Беэр-Шева (Израиль) / Црвена Звезда (Сербия)

Победитель пары Динамо Загреб (Хорватия) / Кауно Жальгирис (Литва)

Селтик (Шотландия)

Победитель пары Мьельбю (Швеция) / Слован Братислава (Словакия)

АЕК Афины (Греция)

Несеяные:

Победитель пары Арарат-Армения (Армения) / Целе (Словения)

ЛАСК (Австрия)

Победитель пары Левски (Болгария) / Кайрат (Казахстан)

Победитель пары Орхус (Дания) / Сабах (Азербайджан)

Викинг (Норвегия)

🔹 Путь представителей лиг

Сеяные:

Победитель пары Спарта Прага (Чехия) / Лион (Франция)

Победитель пары Юнион Сент-Жилуаз (Бельгия) / Буде-Глимт (Норвегия)

Несеяные:

Победитель пары Олимпиакос (Греция) / НЕК Неймеген (Нидерланды)

Победитель пары Фенербахче (Турция) / Штурм Грац (Австрия)

Посев для жеребьевки Q4 Лиги чемпионов

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