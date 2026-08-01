Лига чемпионов. Жеребьевка квалификации Q4. Смотреть онлайн LIVE
3 августа в 13:00 состоится жеребьевка 4-го раунда квалификации ЛЧ
3 августа в 13:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка квалификации Лиги чемпионов 2026/27.
Жеребьевка определит пары 4-го квалификационного раунда (Q4) Лиги чемпионов.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
14 команд (или победителей пар) в Q4 поделены на сеяные и несеяные – по клубному рейтингу УЕФА. 10 клубов идут по Пути чемпионов и 4 команды – по Пути представителей лиг.
Победители Q4 выйдут в основной раунд Лиги чемпионов. В случае неудачи в этом раунде Q4 ЛЧ – клуб переходит в основной раунд Лиги Европы.
Матчи квалификации Q3 Лиги чемпионов пройдут 4/5 и 11 августа, а встречи Q4 запланированы на 18/19 и 25/26 августа.
Донецкий Шахтер как чемпион Украины благодаря высокому клубному рейтингу получил прямую путевку в основной раунд ЛЧ после ребаланса.
Финал Лиги чемпионов 2026/27 состоится 5 июня 2027 года в испанском Мадриде на стадионе Метрополитано.
Лига чемпионов. Жеребьевка квалификации Q4. Смотреть онлайн LIVE
Видеотрансляция жеребьевки пройдет на официальном сайте УЕФА 3 августа в 13:00
🏆 Лига чемпионов 2026/27
Пары 3-го раунда квалификации Q2 ЛЧ, 4/5 и 11 августа
🔹 Путь чемпионов
- Динамо Загреб (Хорватия) – Кауно Жальгирис (Литва)
- Мьельбю (Швеция) – Слован Братислава (Словакия)
- Левски (Болгария) – Кайрат (Казахстан)
- Орхус (Дания) – Сабах (Азербайджан)
- Арарат-Армения (Армения) – Целе (Словения)
- Хапоэль Беэр-Шева (Израиль) – Црвена Звезда (Сербия)
🔹 Путь представителей лиг
- Олимпиакос (Греция) – НЕК Неймеген (Нидерланды)
- Юнион Сент-Жилуаз (Бельгия) – Буде-Глимт (Норвегия)
- Фенербахче (Турция) – Штурм Грац (Австрия)
- Спарта Прага (Чехия) – Лион (Франция)
Корзины посева в квалификации Q4 ЛЧ, 18/19 и 25/26 августа
🔹 Путь чемпионов
Сеяные:
- Победитель пары Хапоэль Беэр-Шева (Израиль) / Црвена Звезда (Сербия)
- Победитель пары Динамо Загреб (Хорватия) / Кауно Жальгирис (Литва)
- Селтик (Шотландия)
- Победитель пары Мьельбю (Швеция) / Слован Братислава (Словакия)
- АЕК Афины (Греция)
Несеяные:
- Победитель пары Арарат-Армения (Армения) / Целе (Словения)
- ЛАСК (Австрия)
- Победитель пары Левски (Болгария) / Кайрат (Казахстан)
- Победитель пары Орхус (Дания) / Сабах (Азербайджан)
- Викинг (Норвегия)
🔹 Путь представителей лиг
Сеяные:
- Победитель пары Спарта Прага (Чехия) / Лион (Франция)
- Победитель пары Юнион Сент-Жилуаз (Бельгия) / Буде-Глимт (Норвегия)
Несеяные:
- Победитель пары Олимпиакос (Греция) / НЕК Неймеген (Нидерланды)
- Победитель пары Фенербахче (Турция) / Штурм Грац (Австрия)
Посев для жеребьевки Q4 Лиги чемпионов
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